Безбородов назначен на игру «Локомотив» – «Краснодар» в 7-м туре РПЛ. Карасев обслужит встречу «Спартака» и «Рубина»

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 7-го тура Мир российской Премьер-лиги.

31 августа (суббота)

«Химки» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Хамид Талаев, Дмитрий Семенов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Пари НН» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Арам Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – «Акрон»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Павел Новиков; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

1 сентября (воскресенье)

«Оренбург» – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Алексей Резников.

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Андрей Болотенков, Артем Перов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Факел»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Виктор Кулагин. 

37 комментариев
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Карасев, накосячивший должен пропустить месяц-другой, да и Москалёву очередное снисхождение, позорище.
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Карасёв судит в следующем же туре)
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То есть допущенная результативная ошибка никак не влияет? Ну ОК. Клоповник.
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Карась вообще непотопляемый! Косячит в каждом туре и пофиг! Да за одно только не назначение 100% пенальти в ворота Краснодара он должен быть отстранён на несколько матчей!
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Новоиспеченный провинившийся- непотопляемое лысое недоразумение опять тут как тут ! Никаких санкций, вердикты ЭСК это реально только на «отвяжитесь от нас» . Блин «неприкасаемая каста беспредельщиков» ! ((.
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Кукуян уже несколько туров не получает назначения на матч, а остальные "отличившиеся" в обойме. Предположу, что в матче Спартак - Рубин пенальти будет и может не один.
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Безбородова гнать нужно из судейского корпуса , а его на центральные матчи назначают ? Бред ……
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Интересно, у нас есть какой-то предельный возраст для судей!? Когда же этого Карасева отлучат от судейства!? Нет сил наблюдать на работу этого бестолоча, с лицом пациента известной палаты из повести Чехова!
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https://www.sports.ru/football/1116339641-onopko-o-sudyax-matcha-s-loko-ne-xochu-obsuzhdat-lyudej-v-chernom-govo.html
Стоило Онопко сказать, что нельзя быть сухим, и тут же на матч Ростова назначают Сухого 😂
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Ответ bombardirovocnaaa
Безбородов и Иванов - тоже московские?
безбородый это такое г.. он даже сам этого не скрывает. вот кто реально непотопляемый.
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Ответ человек с юга
безбородый это такое г.. он даже сам этого не скрывает. вот кто реально непотопляемый.
Да всё это сборище «грамотеев» судейских из одной «конторы Никанора». 😛🤦
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Ответ fussballer
Карасёв судит в следующем же туре)
Вышел сухим из воды😀😀😀!
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Ответ Дмитрий9779
Карасев, накосячивший должен пропустить месяц-другой, да и Москалёву очередное снисхождение, позорище.
Москалёв и Карасев московские удобные, таких не банят.
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Ответ Викт0р Степанович
После нескольких эпизодов Ньямси и поднятой по ним шумихи, нашему большому другу нужно очень аккуратно кушать нападающих в своей штрафной
Да какие ему нападающие, если он защитника Осипенко без нарушения правил "скушать" не может ?
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пока Зенит рулит нашим футболом порядка не будет
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Ответ Док Аксель
Кукуян уже несколько туров не получает назначения на матч, а остальные "отличившиеся" в обойме. Предположу, что в матче Спартак - Рубин пенальти будет и может не один.
В ворота Спартака? 😁
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Смело фигачим экспресс: Красная карточка-Пенальти-Победа Краснодара.
Безбородов, как мумия, вновь поднят из небытия решать проблемы...
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Зато Андреева на 3 года отстранили за характеристику их деятельности.
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Когда же этих судил выгонят окончательно? Балбес на болване.
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Карасю очки надеюсь дали или тому кто был на варе.
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Ответ ДМ-1чемпион
Интересно, у нас есть какой-то предельный возраст для судей!? Когда же этого Карасева отлучат от судейства!? Нет сил наблюдать на работу этого бестолоча, с лицом пациента известной палаты из повести Чехова!
Ты задал очень правильный вопрос. Карасеву остался только этот сезон, ибо в РПЛ установлен новый лимит: на момент окончания сезона возраст судьи не должен превышать 45. Карась в июне отпраздновал 45-летие. Так что после мая 2025 мы его не увидим . Счастье то какое !😊👍
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все что надо знать об ЭСК...
и что мешает судьям косячить?
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Ясно. Матч с Безбородовым - ЖК 3,5б
Матч с Карасёвым - Видеопросмотры 0,5б
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Карасёва не отстранили. О чем можно тогда говорить.
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Когда этот Иванов уже отстанет от Зенита?
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После нескольких эпизодов Ньямси и поднятой по ним шумихи, нашему большому другу нужно очень аккуратно кушать нападающих в своей штрафной
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Ответ Mike 60
Ты задал очень правильный вопрос. Карасеву остался только этот сезон, ибо в РПЛ установлен новый лимит: на момент окончания сезона возраст судьи не должен превышать 45. Карась в июне отпраздновал 45-летие. Так что после мая 2025 мы его не увидим . Счастье то какое !😊👍
что за бред? безбородову сколько?
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Ответ Mike 60
Ты задал очень правильный вопрос. Карасеву остался только этот сезон, ибо в РПЛ установлен новый лимит: на момент окончания сезона возраст судьи не должен превышать 45. Карась в июне отпраздновал 45-летие. Так что после мая 2025 мы его не увидим . Счастье то какое !😊👍
Безбородову сколько лет?
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Ответ Док Аксель
Кукуян уже несколько туров не получает назначения на матч, а остальные "отличившиеся" в обойме. Предположу, что в матче Спартак - Рубин пенальти будет и может не один.
В нормальном чемпионате Кукяна бы за то, что он вытворял на игре Динамо - КС, вообще на пол сезона если не больше, отстранили бы.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
В ворота Спартака? 😁
Если только в ворота Спартака, то точно дискву получит.))) А так и нашим и вашим как говорится, скорей всего поставит.
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