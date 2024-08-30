Безбородов назначен на игру «Локомотив» – «Краснодар» в 7-м туре РПЛ. Карасев обслужит встречу «Спартака» и «Рубина»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 7-го тура Мир российской Премьер-лиги.
31 августа (суббота)
«Химки» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Хамид Талаев, Дмитрий Семенов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гвардис.
«Пари НН» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Арам Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ахмат» – «Акрон»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Павел Новиков; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.
1 сентября (воскресенье)
«Оренбург» – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Алексей Резников.
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Андрей Болотенков, Артем Перов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Мартынов.
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Ростов» – «Факел»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Виктор Кулагин.
Стоило Онопко сказать, что нельзя быть сухим, и тут же на матч Ростова назначают Сухого 😂
Безбородов, как мумия, вновь поднят из небытия решать проблемы...
и что мешает судьям косячить?
Матч с Карасёвым - Видеопросмотры 0,5б