У Левандовского 4 гола в 4 матчах Ла Лиги. Форвард «Барсы» сделал дубль «Валенсии», забил «Атлетику» и «Вальядолиду»
Роберт Левандовски забил 4 гола в 4 турах Ла Лиги.
«Барселона» принимает «Вальядолид» (2:0, первый тайм) в матче 4-го тура чемпионата Испании.
На 24-й минуте игры 36-летний форвард каталонцев Роберт Левандовски забил второй гол своей команды.
Таким образом, поляк отметился 4 голами в 4 турах Ла Лиги. В 1-м туре он сделал дубль в ворота «Валенсии», во 2-м туре поразил ворота «Атлетика».
Пусть продолжает в том же духе !