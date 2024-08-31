У Левандовского 4 гола в 4 матчах Ла Лиги. Форвард «Барсы» сделал дубль «Валенсии», забил «Атлетику» и «Вальядолиду»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Польши по футболу Вальядолид Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски забил 4 гола в 4 турах Ла Лиги.

«Барселона» принимает «Вальядолид» (2:0, первый тайм) в матче 4-го тура чемпионата Испании

На 24-й минуте игры 36-летний форвард каталонцев Роберт Левандовски забил второй гол своей команды. 

Таким образом, поляк отметился 4 голами в 4 турах Ла Лиги. В 1-м туре он сделал дубль в ворота «Валенсии», во 2-м туре поразил ворота «Атлетика». 

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37 комментариев
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Лева - стал похож на старого Леву - ему был нужен Флик:)
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не узнаю Барселону, всего 4 игры прошло, а так видоизменилась игра и игроки, если так все пойдет сезон должен быть очень неплохим 🤞
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Ответ b_arfa
не узнаю Барселону, всего 4 игры прошло, а так видоизменилась игра и игроки, если так все пойдет сезон должен быть очень неплохим 🤞
Просто хороший тренер появился наконец-то, при всём уважении к Хави.
+22
-3
+19
Радует, что Лева под руководством Флика вернулся в прежнюю форму отличного бомбардира !
Пусть продолжает в том же духе !
+18
0
+18
У Мбаппе 3 паса в сторону ворот в 3 матчах Ла Лиги
+19
-6
+13
Ответ Сэмвел Тарли
Просто хороший тренер появился наконец-то, при всём уважении к Хави.
Я конечно понимаю тут любят покритиковать Хави, но когда игроки были здоровы они хорошо играли. Флик все таки опытный дядька
+18
-5
+13
Ответ Rachid
Лева - стал похож на старого Леву - ему был нужен Флик:)
Просто начал в штрафной играть, а не навешивать с фланга на педри. И сразу дело наладилось
+16
-3
+13
Ответ che kaif
У Мбаппе 3 паса в сторону ворот в 3 матчах Ла Лиги
У Мбаппе 3 выступлений в 3 матчах!
+14
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Ольмо уже должен был 4 гола забить, 3 штанги за две игры🫣
+6
0
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Пришло время переобуваться и это правильно, потому что в начале сезона поляк очень хорош
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+3
При Флике Левандовски ожил!
+6
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Ответ фан Барсы
Я конечно понимаю тут любят покритиковать Хави, но когда игроки были здоровы они хорошо играли. Флик все таки опытный дядька
В каком месте они хорошо играли? Даже в победной сезоне где выиграли Ла Лигу поставили антирекорд по минимальным победам. И самое забавное что эти антирекорды ещё не показывали полностью что было в матчах. Там всякие аутсайдеры мордой Барселону возили по полю. Если бы не форма Тер Штегена сумашедшая, то было бы всё печально
+1
0
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Маэстро. Лев 💪 🦁
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+1
Ответ che kaif
У Мбаппе 3 паса в сторону ворот в 3 матчах Ла Лиги
У Мбаппе новый чемпионат и команда,Лева не новичок
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Ответ che kaif
У Мбаппе 3 паса в сторону ворот в 3 матчах Ла Лиги
Боюсь, что даже три не наберется.
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Ответ Отец Абду
У Мбаппе 3 выступлений в 3 матчах!
Мбаппе вышел на поле в 3 матчах!
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Ответ che kaif
У Мбаппе 3 паса в сторону ворот в 3 матчах Ла Лиги
а сколько голов барсе?
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Ответ gPk
В каком месте они хорошо играли? Даже в победной сезоне где выиграли Ла Лигу поставили антирекорд по минимальным победам. И самое забавное что эти антирекорды ещё не показывали полностью что было в матчах. Там всякие аутсайдеры мордой Барселону возили по полю. Если бы не форма Тер Штегена сумашедшая, то было бы всё печально
Посмотрите статистику там Барса не дозабила 14 голов и столько же не пропустило. По игре они были лучшей в том сезоне в Ла лиге, просто Лёва перестал нормально забивать после удаления против Осасуны.
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Ответ Отец Абду
У Мбаппе 3 выступлений в 3 матчах!
Я думаю за сезон Мбаппе забьёт больше Левы.
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Ответ che kaif
У Мбаппе 3 паса в сторону ворот в 3 матчах Ла Лиги
И 33 заблокированных удара🤣🔥
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Ответ 943t
Ольмо уже должен был 4 гола забить, 3 штанги за две игры🫣
Это точно 😑
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Ответ morphvirg
Ты про Суареса?))
про кого?
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Ответ DolJun
сильнейшая девятка в истории барсы неплохо множит на ноль твой экспертный навык)
Ты про Суареса?))
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Лёва при Флике расцвёл
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Нормально он так наваливает болелам Барсы которые его хаяли тут постоянно)
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Жаль что в прошлом туре гол не засчитали. Могли и ошибиться щащитав
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если Лёва обойдёт Мбаппе по голам, это будет эпик фейл
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Чуть чуть опоздал с передачей Ольму
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Мяч от него отскакивает как от бревна обычно, а в этом матче он прям Неймар какой то
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В этом сезоне Барселона чемпион. Реал в нынешнем состоянии слишком плох
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