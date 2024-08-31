У Левандовского 4 гола в 4 матчах Ла Лиги. Форвард «Барсы» сделал дубль «Валенсии», забил «Атлетику» и «Вальядолиду»

Роберт Левандовски забил 4 гола в 4 турах Ла Лиги.

« » принимает « » (2:0, первый тайм) в матче 4-го тура чемпионата .

На 24-й минуте игры 36-летний форвард каталонцев забил второй гол своей команды.

Таким образом, поляк отметился 4 голами в 4 турах Ла Лиги. В 1-м туре он сделал дубль в ворота «Валенсии», во 2-м туре поразил ворота «Атлетика».