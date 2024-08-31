«Ахмат», вероятно, уволит Адиева, если не победит «Акрон». Его сменит Ташуев, уже работавший в клубе («СЭ»)

«Ахмат» может сменить главного тренера.

Грозненский клуб с высокой долей вероятности отправит в отставку, если сыграет вничью или проиграет « » в 7-м туре Мир . Матч состоится сегодня, 31 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.

В случае увольнения Адиева его место займет . 65-летний специалист выразил готовность вернуться в « », работавший с клубом с 2022 по 2023 год.

После 6 проведенных туров чемпионата России «Ахмат» набрал 4 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.