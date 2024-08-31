«Ахмат», вероятно, уволит Адиева, если не победит «Акрон». Его сменит Ташуев, уже работавший в клубе («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Магомед Адиев Спорт-Экспресс Акрон Футбол

«Ахмат» может сменить главного тренера.

Грозненский клуб с высокой долей вероятности отправит Магомеда Адиева в отставку, если сыграет вничью или проиграет «Акрону» в 7-м туре Мир РПЛ. Матч состоится сегодня, 31 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени. 

В случае увольнения Адиева его место займет Сергей Ташуев. 65-летний специалист выразил готовность вернуться в «Ахмат», работавший с клубом с 2022 по 2023 год.

После 6 проведенных туров чемпионата России «Ахмат» набрал 4 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. 

57 комментариев
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После Ташуева будет Талалаев.
+120
0
+120
Ну вот зачем эти рокировочки. Хорошо же идут.
+70
-1
+69
Ответ Фут.Боль
После Ташуева будет Талалаев.
Есть еще Юран
+39
-1
+38
Круговорот физруков в российском футболе
+26
-2
+24
Ответ Владимир Матюхин
Ну вот зачем эти рокировочки. Хорошо же идут.
Да тут не важно кто тренер,хоть Адама ставь,чудесным образом в конце сезона у игроков откроется второе дыхание и будет беспроигрышная серия которая поможет сохранить прописку
+25
-1
+24
Ответ superbro
Есть еще Юран
А потом Евсеев
+22
0
+22
Ответ Александр Быков
Круговорот физруков в российском футболе
А разве в любой другой стране не так? Возьмите любого тренера из середняков или аутсайдеров в Италии, Испании, Германии или Франции(В остальных странах примерно так же) и ты поймёшь, что он тренировал 2-3 команды такого же пошиба и нигде не добивался успеха. И вообще 95 игроков, тренеров и клубов никогда не добиваются трофеев. Это же не значит, что они не имеют право на существование.
+20
-3
+17
Забавно наблюдать,как физруки в РПЛ сменяют друг друга)
+17
-3
+14
Глупо как-то, Адиева назначили не так давно, а хотят уже убрать. Явно же проблема не в нем.

Жаль, конечно, что он сменил сборную Казахстана на Ахмат.
+7
0
+7
Ташуев)))
+3
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+3
Талалаеву приготовиться
+3
0
+3
Ответ ALMANAC
А потом Евсеев
Это уже для лучшей лиге мира вариант)))
+3
0
+3
Ответ superbro
Есть еще Юран
Ещё с Божовича можно пыль отряхнуть)
+3
0
+3
от смены физруков, результат не поменяется
+2
0
+2
Парни, держим кулаки за Акрон 💪
Поддержим советскую школу тренеров в лице Ташуева 😅
+2
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Каждый год меняют тренера, прикольно. Меняйте каждый новый тур и всё будет СУПЕР!
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Ответ ALMANAC
А потом Евсеев
Черевченко: мужики, я с вами
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Ответ Любезный Коссутий
от смены физруков, результат не поменяется
Почему.На время результаты приходят,а потом снова дыра
+2
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+2
вот бы вылетели в пердив, но жаль, что подключится админ. ресурс, который в микрофон на стадионе кричит
+2
-1
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Лучше бы игроков нормальных подписывал, а не тренеров меняли.
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
от смены физруков, результат не поменяется
При Ташуеве было пятое место, почти дотянулись до бронзы. А без него на дне океана обитают
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Ташуева конечно хочется увидеть, но... не в стиле грозного как-то это
значит у них нету больше кандидатов?
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Круговорот Ташуева в РПЛ.
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Мыло, мочало начинай сначала
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Ответ Александр Быков
Шило на мыло, эти тренеры не учатся, не развиваются, стоят на месте. Меняю команды и одна и та же картина во всех командах. Если не развиваются и ничего не могут дать, то они не имеют право на существование
Да ты что? Мне вот сразу на ум приходит Эусебио Ди Франческо. Парень за последние 5 лет был уволен из 5 клубов и по моему 3 из них вылетали в Серию Б, но сейчас он опять при деле. Тренирует Венецию которая вышла из Серии А. И есть ощущение, что его опять уволят. Но опять же кто-то его возьмёт на работу.
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После ташуева кто?
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Ответ ALMANAC
А потом Евсеев
А потом Ромащенко
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Ответ Amalfitano
А разве в любой другой стране не так? Возьмите любого тренера из середняков или аутсайдеров в Италии, Испании, Германии или Франции(В остальных странах примерно так же) и ты поймёшь, что он тренировал 2-3 команды такого же пошиба и нигде не добивался успеха. И вообще 95 игроков, тренеров и клубов никогда не добиваются трофеев. Это же не значит, что они не имеют право на существование.
новость про российский футбол, комментарии про российский футбол, ответ про италию, испанию, германию и францию…
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Ответ Amalfitano
А разве в любой другой стране не так? Возьмите любого тренера из середняков или аутсайдеров в Италии, Испании, Германии или Франции(В остальных странах примерно так же) и ты поймёшь, что он тренировал 2-3 команды такого же пошиба и нигде не добивался успеха. И вообще 95 игроков, тренеров и клубов никогда не добиваются трофеев. Это же не значит, что они не имеют право на существование.
Кейн вместе с этими 95%
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дежавю
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