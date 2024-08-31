«Ахмат», вероятно, уволит Адиева, если не победит «Акрон». Его сменит Ташуев, уже работавший в клубе («СЭ»)
«Ахмат» может сменить главного тренера.
Грозненский клуб с высокой долей вероятности отправит Магомеда Адиева в отставку, если сыграет вничью или проиграет «Акрону» в 7-м туре Мир РПЛ. Матч состоится сегодня, 31 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.
В случае увольнения Адиева его место займет Сергей Ташуев. 65-летний специалист выразил готовность вернуться в «Ахмат», работавший с клубом с 2022 по 2023 год.
После 6 проведенных туров чемпионата России «Ахмат» набрал 4 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Жаль, конечно, что он сменил сборную Казахстана на Ахмат.
Поддержим советскую школу тренеров в лице Ташуева 😅
значит у них нету больше кандидатов?