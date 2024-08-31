«Челси» и «МЮ» успели оформить сделку по аренде Санчо в срок. Она завершена на 100% (Фабрицио Романо)
«Челси» и «МЮ» успели оформить сделку по Джейдону Санчо в срок.
Она завершена на 100%, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Официально клубы о ней все еще не объявили.
Ранее стало известно, что «Челси» в последний день работы трансферного окна в Европе согласовал аренду 24-летнего вингера Джейдона Санчо на сезон-2024/25 с обязательством выкупа.
По данным Романо, обязательство вступит в силу, если лондонцы финишируют в таблице АПЛ в топ-14.
Сумма выкупа может варьироваться от 20 до 25 миллионов фунтов в зависимости от результатов игрока.
«Челси» не купил Осимхена и взял Санчо, Стерлинг в «Арсенале». Европа закрыла трансферное окно
Челси покупает Феликса. Мудрик и Нету: wtf?
Челси покупает Санчо. Мудрик, Нету и Феликс: please, stop.
время рассудит, но я как болела мю рад, что скинули наконец этот балласт
Где логика?
МЮ херовый - не давал раскрыться гению? ок.
Санчо в БД выдает "феноменальные" 3+2, за 20 матчей. т.е. статистика, сопоставимая с временами в МЮ.
итого: 4 тренера, 2 клуба, за 4 сезона, а гений все никак не выстрелит.
давайте дадим шанс в 3-м клубе, и при 5-м тренере.
только, каковы его шансы там заиграть, учитывая количество вингеров, на кв. метр Стенфорд Бриджа?
пусть сперва отвоюет место в раздевалке у Мудрика, а потом посмотрим, что из этого трансфера выйдет.
Ушли: Аарон Ван-Биссака, Скотт Мактоминай, Ганнибал, Вилли Камбвала, Мейсон Гринвуд, Джейдон Санчо, Факундо Пеллистри, Донни ван де Бик, Энтони Марсьяль, Рафаэль Варан, Брэндон Уильямс, Альваро Фернандес, Макси Ойеделе, Шола Шоретир, Уилл Фиш, Омари Форсон, Чарли Макнил
1,5 млн фунтов стерлингов в неделю или 78 млн фунтов стерлингов в год, урезанные из фонда заработной платы - могло ли быть лучше?
Конечно, но подумайте, как трудно было продавать игроков этим летом по всей Европе — если только вы не «Челси» и «Сити», продающие сами себе. (с)🤣🤣🤣