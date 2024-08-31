«Челси» и «МЮ» успели оформить сделку по аренде Санчо в срок. Она завершена на 100% (Фабрицио Романо)

«Челси» и «МЮ» успели оформить сделку по Джейдону Санчо в срок.

Она завершена на 100%, как сообщает инсайдер . Официально клубы о ней все еще не объявили.

Ранее стало известно, что « » в последний день работы трансферного окна в Европе согласовал аренду 24-летнего вингера Джейдона Санчо на сезон-2024/25 с обязательством выкупа.

По данным Романо, обязательство вступит в силу, если лондонцы финишируют в таблице в топ-14.

Сумма выкупа может варьироваться от 20 до 25 миллионов фунтов в зависимости от результатов игрока.

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