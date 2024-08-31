«Челси» и «МЮ» успели оформить сделку по аренде Санчо в срок. Она завершена на 100% (Фабрицио Романо)

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Джейдон Санчо Фабрицио Романо Футбол

«Челси» и «МЮ» успели оформить сделку по Джейдону Санчо в срок.

Она завершена на 100%, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Официально клубы о ней все еще не объявили. 

Ранее стало известно, что «Челси» в последний день работы трансферного окна в Европе согласовал аренду 24-летнего вингера Джейдона Санчо на сезон-2024/25 с обязательством выкупа.

По данным Романо, обязательство вступит в силу, если лондонцы финишируют в таблице АПЛ в топ-14.

Сумма выкупа может варьироваться от 20 до 25 миллионов фунтов в зависимости от результатов игрока. 

«Челси» не купил Осимхена и взял Санчо, Стерлинг в «Арсенале». Европа закрыла трансферное окно

74 комментария
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Челси покупает Нету. Мудрик: wtf?
Челси покупает Феликса. Мудрик и Нету: wtf?
Челси покупает Санчо. Мудрик, Нету и Феликс: please, stop.
+92
-3
+89
Ответ red_devils
ой ли
За 20 млн та же Боруссия его с радостью заберёт. Это не 40 млн фунтов, которые МЮ просил в начале лета
+35
-7
+28
Ответ Aristokratt
За 25 урвать Санчо, игрока великолепного, с английским паспортом... Это просто что то нереальное от менеджмента))
великолепный игрок с одним великолепным сезоном в карьере😁😁😁
время рассудит, но я как болела мю рад, что скинули наконец этот балласт
+30
-3
+27
Ответ <Inter>
Выгодная сделка для Челси. Даже если не получится, то всегда можно продать за те же деньги
ой ли
+20
-6
+14
Ответ Aristokratt
Не обижайся, но в МЮ даже сам Роналду выглядел балластом)
так роналду и есть балласт, работающий только на личную стату
+12
-2
+10
Ответ HMD
Челси покупает Нету. Мудрик: wtf? Челси покупает Феликса. Мудрик и Нету: wtf? Челси покупает Санчо. Мудрик, Нету и Феликс: please, stop.
Какая Мудрику разница, на кого со скамейки смотреть?
+19
-9
+10
Ответ HMD
Челси покупает Нету. Мудрик: wtf? Челси покупает Феликса. Мудрик и Нету: wtf? Челси покупает Санчо. Мудрик, Нету и Феликс: please, stop.
Лучший комент))) а центрального напа, который им нужен был ещё с прошлого сезона так и не купили
+11
-2
+9
ну в 14 наверняка попадут. в крайнем случае, Джейдон затащит их туда.
+13
-5
+8
Ответ Aristokratt
Не обижайся, но в МЮ даже сам Роналду выглядел балластом)
какой? 37-летний?
+8
-2
+6
Выгодная сделка для Челси. Даже если не получится, то всегда можно продать за те же деньги
+18
-13
+5
Ну если Санчо не сможет выиграть конкуренцию у нашего Мудрика за основу, то с футболом можно заканчивать явно.
+5
-1
+4
Ответ <Inter>
За 20 млн та же Боруссия его с радостью заберёт. Это не 40 млн фунтов, которые МЮ просил в начале лета
25млн ФУНТОВ + аренда обычно чего-то стоит
+5
-1
+4
Ответ MU_pain_for_the_eyes
А меж тем Челси финишировал выше МЮ в прошлом сезоне. И разница мячей не такое позорище, как наши -1
А Жирона вошла в топ4 в Испании, а небо голубое, называть какие-то факты и я умею
+6
-2
+4
Ответ Tun
Понятно, то есть выкуп вообще не гарантирован(
А меж тем Челси финишировал выше МЮ в прошлом сезоне. И разница мячей не такое позорище, как наши -1
+9
-6
+3
Ответ <Inter>
Выгодная сделка для Челси. Даже если не получится, то всегда можно продать за те же деньги
После ещё одного неудачного сезона в уже третьем клубе продать за те же деньги?
Где логика?
+3
0
+3
Ответ Антонио Мартынов
Лучший комент))) а центрального напа, который им нужен был ещё с прошлого сезона так и не купили
Зачем нап при схема 3-7-0?
+3
0
+3
Ответ Доктор Щульц
Насколько у Санчо в МЮ все плохо если он в Челси едет
у него 2.5 приличных сезона в БД.
МЮ херовый - не давал раскрыться гению? ок.
Санчо в БД выдает "феноменальные" 3+2, за 20 матчей. т.е. статистика, сопоставимая с временами в МЮ.
итого: 4 тренера, 2 клуба, за 4 сезона, а гений все никак не выстрелит.
давайте дадим шанс в 3-м клубе, и при 5-м тренере.
только, каковы его шансы там заиграть, учитывая количество вингеров, на кв. метр Стенфорд Бриджа?
пусть сперва отвоюет место в раздевалке у Мудрика, а потом посмотрим, что из этого трансфера выйдет.
+5
-2
+3
Ответ Born is the King
амад, гарначо, трэшфорд, спиннер Да 0 вингеров
толи дело санчо, мадуэке, мудрик, нкунку и нету😄😄😄
+2
0
+2
Ответ Tun
Какая Мудрику разница, на кого со скамейки смотреть?
На эту скамейку тоже еще надо попасть)
+2
0
+2
Ответ Tun
Какая Мудрику разница, на кого со скамейки смотреть?
На эту скамейку тоже еще надо попасть)
+2
0
+2
Ответ <Inter>
За 20 млн та же Боруссия его с радостью заберёт. Это не 40 млн фунтов, которые МЮ просил в начале лета
Стоит ещё его ЗП учесть, так что не все так однозначно. Но Челси - это темная лошадка сейчас, прогнозировать затруднительно.
+4
-2
+2
Санчо игрок сильный, вроде здоров и не особо травматичен, только мозги набекрень. Но за такие деньги можно рискнуть.
+2
0
+2
Ответ <Inter>
Выгодная сделка для Челси. Даже если не получится, то всегда можно продать за те же деньги
Тут дело в том, что у него огромная личка в 300к, и не факт, что он захочет ее снижать
+2
0
+2
Ответ dmsld
Первое трансферное окно, наверное, с сезона 11/12 или 12/13, когда я могу сказать, что МЮ отработал на 4. Да, с минусом, но это точно сильно лучше, чем унылые последние 12-13 лет. Даже хочется сказать в слух «мы почти научились продавать!». За исключением Антони из команды ушли почти все игроки, кого нужно было продать. Заработали за ТО (с учетом потенциальных сумм после выкупа и легких бонусов) ~135 млн евро. Потратили(с учетом легких бонусов) ~220 млн евро. Из минусов: 1. Вингеры - если Рэш не вернется в форму сезона 22/23, то это беда. По факту есть Гарначо и нестабильный Амад. И тут даже списанный Стерлинг на самом деле казался очень неплохим вариантом в аренду на сезон. Почему не взяли - загадка. 2. Крайние защитники - если Шоу и Маласия так и будут постоянными гостями лазарета, то сезон с Мазрауи и Далотом даже риском не назвать, а скорее какое-то безрассудство. И тут даже супер-травматичный Чиллуэл кажется неплохим вариантом. Он кстати провел на один матч больше в прошлом сезоне, чем Шоу+ Маласия вместе ))))
Пришли: Джошуа Зиркзее, Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Нуссайр Мазрауи, Мануэль Угарте, Секу Коне, Чидо Оби-Мартин, Самюэль Лусале

Ушли: Аарон Ван-Биссака, Скотт Мактоминай, Ганнибал, Вилли Камбвала, Мейсон Гринвуд, Джейдон Санчо, Факундо Пеллистри, Донни ван де Бик, Энтони Марсьяль, Рафаэль Варан, Брэндон Уильямс, Альваро Фернандес, Макси Ойеделе, Шола Шоретир, Уилл Фиш, Омари Форсон, Чарли Макнил

1,5 млн фунтов стерлингов в неделю или 78 млн фунтов стерлингов в год, урезанные из фонда заработной платы - могло ли быть лучше?

Конечно, но подумайте, как трудно было продавать игроков этим летом по всей Европе — если только вы не «Челси» и «Сити», продающие сами себе. (с)🤣🤣🤣
+4
-2
+2
Ответ Дмитрий Воронцов
Оформит хет-трик в ворота МЮ. Приятного просмотра!
А потом проснется)
+2
-1
+1
Ответ Born is the King
Уверен , что ты про Санчо? Джейдон 3 сезона подряд рвал в Бундесе. Просто в Маню все игроки деградируют и без разницы это Санчо или Ди Мария
ну я еще раз говорю, поживем-увидим. если вы как болела челси довольны подписанием санчо, то я только рад. я же доволен тем, что его больше не будет в мю и еще какие-то деньги за это придут
+2
-1
+1
Ответ Любезный Коссутий
так Санчо - троянский конь 😎
Мне кажется наоборот заряженный будет
+1
0
+1
Ответ <Inter>
За 20 млн та же Боруссия его с радостью заберёт. Это не 40 млн фунтов, которые МЮ просил в начале лета
Еще один тухлый сезон и он уедет в чемпионшип. Какая боруссия.
+1
0
+1
Ответ Under
После ещё одного неудачного сезона в уже третьем клубе продать за те же деньги? Где логика?
20 млн всё равно маленькая сумма за такого игрока. Боруссия же была готова выкупить его или продлить аренду, но МЮ хотел продажу за 40 млн фунтов
+2
-1
+1
Ответ <Inter>
20 млн всё равно маленькая сумма за такого игрока. Боруссия же была готова выкупить его или продлить аренду, но МЮ хотел продажу за 40 млн фунтов
Аренда стоит миллионов 10, если не больше, и это фунты, а мю 40 миллионов евро просил насколько я помню
+2
-1
+1
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