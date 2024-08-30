«Челси» за 21 млн евро продаст форварда Вашингтона «Страсбуру» – это рекордный трансфер для французского клуба
«Челси» продаст бразильского нападающего в «Страсбур».
Дейвид Вашингтон перейдет во французскую команду, сообщает L’Equipe. Стороны близки к окончательному согласованию трансфера.
Сумма сделки составит 21 миллион евро – это будет самый дорогой трансфер в истории «Страсбура». Действующий рекорд был установлен в 2023 году – тогда французы купили Абакара Силла у «Брюгге» за 20 миллионов евро.
«Челси» купил Вашингтона у «Сантоса» за 16+4 млн евро летом 2023 года. В составе «синих» форвард провел 3 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Для профилактики 😁
И что, эта сумма пойдет в учет ФФП?
Бред