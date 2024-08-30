«Челси» за 21 млн евро продаст форварда Вашингтона «Страсбуру» – это рекордный трансфер для французского клуба

Теги Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Страсбур рекорды деньги Дейвид Вашингтон Футбол

«Челси» продаст бразильского нападающего в «Страсбур».

Дейвид Вашингтон перейдет во французскую команду, сообщает L’Equipe. Стороны близки к окончательному согласованию трансфера. 

Сумма сделки составит 21 миллион евро – это будет самый дорогой трансфер в истории «Страсбура». Действующий рекорд был установлен в 2023 году – тогда французы купили Абакара Силла у «Брюгге» за 20 миллионов евро. 

«Челси» купил Вашингтона у «Сантоса» за 16+4 млн евро летом 2023 года. В составе «синих» форвард провел 3 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями. 

40 комментариев
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вообще беспалево
+67
-2
+65
Учись "Эвертон", как вести дела честно.
+55
0
+55
Ответ U
Учись "Эвертон", как вести дела честно.
А пока не научились - снять ещё очков пять! 🙃
Для профилактики 😁
+25
0
+25
Что за бизнес (с)
+16
0
+16
Покупать школьников из Бразилии, чтоб затем продавать их самому себе. Надёжная схема
+15
-2
+13
Из кармана в карман - получается обман!
+10
-2
+8
Боули - американский господин со связями в вашингтонском обкоме, который нагнет любое УЕФА и ФИФА.
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+4
Ответ Акер
Покупать школьников из Бразилии, чтоб затем продавать их самому себе. Надёжная схема
А Рэтклиффу Тодипо почему то не разрешили купить у самого себя 🤔
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Ответ Подкат Пенальтьевич
А Рэтклиффу Тодипо почему то не разрешили купить у самого себя 🤔
Потому что оба клуба в одном турнире УЕФА играют. А Челси и Страсбур нет. Так же с трансфером Савиньо в Сити, он принадлежал Труа, который тоже входит в City Group, но в еврокубках они не выступают, так что норм.
+3
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Боели вообще ничего не боится.
+4
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+3
Из правого карманаив левый
И что, эта сумма пойдет в учет ФФП?
Бред
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Очень хороший паренёк, будет хорошая практика. Через пару лет Челси его выкупит за нужную Страсбургу сумму:)
+2
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+2
Перспективный нап. В Бразилии считался одним из главных талантов. Мог бы заиграть если бы дали играть
+3
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+2
Они реально играют в FM с перепродажей молодых талантов, больше никакого плана у руководства Челси не прослеживается.
+2
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+2
Ответ Акер
Покупать школьников из Бразилии, чтоб затем продавать их самому себе. Надёжная схема
Так Боули походу покупал их для Страсбурга
+2
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+2
Ответ GrandPapa
...а почему нет? Это не продажа "активов" дочерним клубам
Вроде что-то говорилось про одинаковых владельцев разных клубов
+2
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Как все и предсказывали, Боэли начал сливать игроков в Страсбур 🙂
+1
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Из одного кармана в другой Боули перекладывает. Может, уже взять перерыв в трансферах
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Уже и Вашингтон продаётся. Скоро и Нью-Йорк с молотка пойдёт.
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Чёт маловато, можно было и за лярд продать
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Жесть, а Тодибо уефа заблокировали)
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Жаль, что не Жоржиньо Вашингтон
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Инфляция, 21лям за игрока, который "не отметился", которого никто не знает.
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Овечкина?🤔
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А эта продажа зачтется?
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УЕФА надо просто не учитывать такие трансферы
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Ответ Сергей Шитик
А эта продажа зачтется?
...а почему нет? Это не продажа "активов" дочерним клубам
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В следующем году туда уйдёт Гуи))
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Деньги отмывает Боули ахахах
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Ответ Born is the King
Перспективный нап. В Бразилии считался одним из главных талантов. Мог бы заиграть если бы дали играть
Заиграет — перейдет в следующем году. Все равно Страсбур принадлежит Боули и он может перекидывать игроков из клуба в клуб хоть сто раз.
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