Гафин про крестный ход вокруг стадиона «Динамо»: «Все, что направлено на конструктив и позитив, – очень хорошо. У людей разные способы того, как и чем помочь клубу»

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс религия Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» поддержали идею проведения крестного хода вокруг стадиона.

Ранее основатель Всероссийского общества болельщиков и фанат «Динамо» Александр Шпрыгин сообщил, что 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, состоится крестный ход вокруг «ВТБ Арены», а также освящение стадиона «Динамо».

– Да, я тоже, как и вы, об этом прочитал в новостных источниках. Совместного у нас, скорее всего, ничего организовано не будет, потому что, как мне кажется, эта акция добровольная. И все те, кто посчитают нужным в ней участвовать, придут.

Мне кажется, что все должно быть именно так, и никакого ресурса для дополнительного привлечения людей не нужно. Это просто по пожеланию.

– Кто-то из клуба может быть хотел бы принять участие?

– Я уверен, что есть такие люди, которые с удовольствием примут участие в этой акции.

– Если не секрет, как вы относитесь к такой инициативе?

– Я считаю, все, что направлено на конструктив и на позитив, – очень хорошо. У людей разные способы выражения, разные способы того, как и чем помочь клубу. Это один из них. И если это делается искренне, от чистой души, я полностью «за», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

42 комментария
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весь покрытый золотом, абсолютно весь
патриарх московский у России есть
+42
-3
+39
Ответ Антон Фалафель
А Саня Курицын знает, што в честь него будет крестных ход вокруг стадиона???
И эти же люди потешаются над дикими африканскими племенами, когда те проводят магические ритуалы, в надежде, что это поможет сборной их страны удачно выступить на Чемпионате мира.

Хоть кто-то из верунов может внятно объясниться, в чем принципиальная разница между местным колдовством и африканским?
+33
-5
+28
Ответ Антон Фалафель
А Саня Курицын знает, што в честь него будет крестных ход вокруг стадиона???
Абсолютли
+16
-1
+15
А Саня Курицын знает, што в честь него будет крестных ход вокруг стадиона???
+18
-5
+13
Шпрыгину бы говорить про духовность. Работал с его бывшей женой Юлей. Там вроде даже две дочьки было и без слез она о жизни с этим чудищем не говорила….
+14
-5
+9
да я пока до D дошел тоже почти крестный ход совершил )
+6
0
+6
Непонятно только, при чëм тут Москва, стадион Динамо и великий князь Суздальский, Киевский и Владимирский Александр Невский. Приурочили бы крестный ход к юбилею Ивана Калиты, князя Московского, было бы понятно.
+6
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+6
Можно попробовать обрезание - это не менее эффективно. Ну и новые ощущения у участников
+4
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Какой позитив без танцев с бубнами?
Очень неконструктивненько!
+6
-3
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Непонятно только, при чëм тут Москва, стадион Динамо и великий князь Суздальский, Киевский и Владимирский Александр Невский. Приурочили бы крестный ход к юбилею Ивана Калиты, князя Московского, было бы понятно.
Он, вроде, святой покровитель ФСБ. Понимаю, что дико, но..
+3
0
+3
За грехи Берии покаялись бы для начала.
+10
-8
+2
Ответ T622222
Шпрыгину бы говорить про духовность. Работал с его бывшей женой Юлей. Там вроде даже две дочьки было и без слез она о жизни с этим чудищем не говорила….
"сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин."
+7
-5
+2
Ответ Алексей Горланов
И эти же люди потешаются над дикими африканскими племенами, когда те проводят магические ритуалы, в надежде, что это поможет сборной их страны удачно выступить на Чемпионате мира. Хоть кто-то из верунов может внятно объясниться, в чем принципиальная разница между местным колдовством и африканским?
На самом деле, борясь с верой ты вызываешь обратную реакцию. Нужно уважать мнение каждого на счёт религии или отказа от нее. Я не верующий, но я считаю, не нужно и это навязывать. Потому что это момент тонкий, связанный с семьёй, образованием, психологией, способностью принять, что все плохое и хорошее, что происходит вокруг тебя, либо лютая случайность, либо твоя вина, либо действия хороших или плохих, но людей. Многим страшно так жизнь, особенно в экстремальных жизненных ситуациях, когда вокруг происходит полный треш. Это иногда помогает сохранить остатки здравого рассудка.
+4
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+1
Ответ Алексей Горланов
И эти же люди потешаются над дикими африканскими племенами, когда те проводят магические ритуалы, в надежде, что это поможет сборной их страны удачно выступить на Чемпионате мира. Хоть кто-то из верунов может внятно объясниться, в чем принципиальная разница между местным колдовством и африканским?
Есть разница.
У африканского есть шанс сработать, а тут маяк не позволит (это самая могущественная магия).
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Ответ Костя Както
Какой позитив без танцев с бубнами? Очень неконструктивненько!
Раздуют кадило)
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Ответ Александр Рыбаков
Простите нас кургузых, не доросли до вас светломыслящих
Это мы за всегда простим. Вот то что ты не умеешь читать и переваривать то что прочитал - это плохо. Я же написал что это простая житейская истина, но ты не увидел. Но ничего, подрастёшь немного и всё сам поймёшь.
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Ответ Алексей Горланов
На самом деле, борясь с наркоманией ты вызываешь обратную реакцию. Нужно уважать мнение каждого на счёт наркотиков или отказа от них. Я не употребляю , но я считаю, не нужно и это навязывать. Потому что это момент тонкий, связанный с семьёй, образованием, психологией, способностью принять, что все плохое и хорошее, что происходит вокруг тебя, либо лютая случайность, либо твоя вина, либо действия хороших или плохих, но людей. Многим страшно так жизнь, особенно в экстремальных жизненных ситуациях, когда вокруг происходит полный треш. Это иногда помогает сохранить остатки здравого рассудка.
Ты сейчас религию приравнял к наркотикам. Здоровья тебе.
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Слушайте, ну если они соберутся и пройдут кучкой за батюшкой - кому они помешают?) Главное, чтобы добровольно и без перевода во враги народа всех, кто не пришел)

P.S. А еврея Гафина спросить про крестный ход это смешно, жаль, что журналист это не специально.
+2
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Я воспринимаю эти крестные ходы как часть культурного кода и ничего такого в этом не вижу. Как кто-то написал выше, в Африки колдуны режут петухов на стадионе, в Европе может шествие болел или еще какой-то парад, а у нас крестный ход. А в некоторых мусульманских регионах России это будет жертвоприношение барана.
Не надо быть такими заносчивыми снобами и причислять себя к какой-то особой касте которая всё знает и которая считает, что только они владеют какими-то тайными знаниями. Мир разнообразен и это прекрасно. До этой простой истины еще надо дорасти умом, но до неё неизменно доходят все мыслящие люди.
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Ответ brodovan
За грехи Берии покаялись бы для начала.
Бери страну от уничтожения спас! Если бы не Берия, то "атомные грибки" поднимались бы над русскими городами!
P. S.
Да и почитай как нибудь историю! При Берии как раз репрессии в стране пошли на спад!
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Ответ Amalfitano
Это мы за всегда простим. Вот то что ты не умеешь читать и переваривать то что прочитал - это плохо. Я же написал что это простая житейская истина, но ты не увидел. Но ничего, подрастёшь немного и всё сам поймёшь.
Да, вы человек высокой культуры сразу то и не заметил. Уже пожили, повидали. Рассуждалка в зачатках видна.
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Ответ Антон Фалафель
А Саня Курицын знает, што в честь него будет крестных ход вокруг стадиона???
Вот так уот!!!
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Ответ Amalfitano
Я воспринимаю эти крестные ходы как часть культурного кода и ничего такого в этом не вижу. Как кто-то написал выше, в Африки колдуны режут петухов на стадионе, в Европе может шествие болел или еще какой-то парад, а у нас крестный ход. А в некоторых мусульманских регионах России это будет жертвоприношение барана. Не надо быть такими заносчивыми снобами и причислять себя к какой-то особой касте которая всё знает и которая считает, что только они владеют какими-то тайными знаниями. Мир разнообразен и это прекрасно. До этой простой истины еще надо дорасти умом, но до неё неизменно доходят все мыслящие люди.
Если бы население было реально верующим - то окей. Но религиозных людей в стране от силы пара процентов. И вот уж им точно нафиг не сдались эти показушные мероприятия. Да еще и под руководством всякой фашни.
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Ответ Amalfitano
Это мы за всегда простим. Вот то что ты не умеешь читать и переваривать то что прочитал - это плохо. Я же написал что это простая житейская истина, но ты не увидел. Но ничего, подрастёшь немного и всё сам поймёшь.
Ого)))🤧
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Гойда?
+6
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Ответ Алексей Горланов
На самом деле, борясь с наркоманией ты вызываешь обратную реакцию. Нужно уважать мнение каждого на счёт наркотиков или отказа от них. Я не употребляю , но я считаю, не нужно и это навязывать. Потому что это момент тонкий, связанный с семьёй, образованием, психологией, способностью принять, что все плохое и хорошее, что происходит вокруг тебя, либо лютая случайность, либо твоя вина, либо действия хороших или плохих, но людей. Многим страшно так жизнь, особенно в экстремальных жизненных ситуациях, когда вокруг происходит полный треш. Это иногда помогает сохранить остатки здравого рассудка.
Nogoi89, брось, ты мне льстишь!
Это сделал не я, а Руссо, Маркиз де Сад, Маркс, Гейне, Ленин и т.д. задолго до меня.
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Ответ Nogoi89
На самом деле, борясь с верой ты вызываешь обратную реакцию. Нужно уважать мнение каждого на счёт религии или отказа от нее. Я не верующий, но я считаю, не нужно и это навязывать. Потому что это момент тонкий, связанный с семьёй, образованием, психологией, способностью принять, что все плохое и хорошее, что происходит вокруг тебя, либо лютая случайность, либо твоя вина, либо действия хороших или плохих, но людей. Многим страшно так жизнь, особенно в экстремальных жизненных ситуациях, когда вокруг происходит полный треш. Это иногда помогает сохранить остатки здравого рассудка.
На самом деле, борясь с наркоманией ты вызываешь обратную реакцию. Нужно уважать мнение каждого на счёт наркотиков или отказа от них. Я не употребляю , но я считаю, не нужно и это навязывать. Потому что это момент тонкий, связанный с семьёй, образованием, психологией, способностью принять, что все плохое и хорошее, что происходит вокруг тебя, либо лютая случайность, либо твоя вина, либо действия хороших или плохих, но людей. Многим страшно так жизнь, особенно в экстремальных жизненных ситуациях, когда вокруг происходит полный треш. Это иногда помогает сохранить остатки здравого рассудка.
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Вот так вот проведем этот ход. Вот так вот.
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Ну чё,иногда помогает. Вот нефтебаза,в конце концов,затухла же...
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Тогда бы уж в честь первого удельного князя Московского Даниила младшего сына Александра Невского сей крестовый ход как основателя Москвы...
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