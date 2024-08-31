Гафин про крестный ход вокруг стадиона «Динамо»: «Все, что направлено на конструктив и позитив, – очень хорошо. У людей разные способы того, как и чем помочь клубу»
В «Динамо» поддержали идею проведения крестного хода вокруг стадиона.
Ранее основатель Всероссийского общества болельщиков и фанат «Динамо» Александр Шпрыгин сообщил, что 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, состоится крестный ход вокруг «ВТБ Арены», а также освящение стадиона «Динамо».
– Да, я тоже, как и вы, об этом прочитал в новостных источниках. Совместного у нас, скорее всего, ничего организовано не будет, потому что, как мне кажется, эта акция добровольная. И все те, кто посчитают нужным в ней участвовать, придут.
Мне кажется, что все должно быть именно так, и никакого ресурса для дополнительного привлечения людей не нужно. Это просто по пожеланию.
– Кто-то из клуба может быть хотел бы принять участие?
– Я уверен, что есть такие люди, которые с удовольствием примут участие в этой акции.
– Если не секрет, как вы относитесь к такой инициативе?
– Я считаю, все, что направлено на конструктив и на позитив, – очень хорошо. У людей разные способы выражения, разные способы того, как и чем помочь клубу. Это один из них. И если это делается искренне, от чистой души, я полностью «за», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
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Хоть кто-то из верунов может внятно объясниться, в чем принципиальная разница между местным колдовством и африканским?
Очень неконструктивненько!
У африканского есть шанс сработать, а тут маяк не позволит (это самая могущественная магия).
P.S. А еврея Гафина спросить про крестный ход это смешно, жаль, что журналист это не специально.
Не надо быть такими заносчивыми снобами и причислять себя к какой-то особой касте которая всё знает и которая считает, что только они владеют какими-то тайными знаниями. Мир разнообразен и это прекрасно. До этой простой истины еще надо дорасти умом, но до неё неизменно доходят все мыслящие люди.
P. S.
Да и почитай как нибудь историю! При Берии как раз репрессии в стране пошли на спад!
Это сделал не я, а Руссо, Маркиз де Сад, Маркс, Гейне, Ленин и т.д. задолго до меня.