«Селтик» купил Энгельса у «Аугсбурга» за 11 млн фунтов. С 20-летним хавбеком подписан контракт на 4 года
«Селтик» купил Арне Энгельса у «Аугсбурга».
Сумма сделки, заключенной в последний день работы трансферного окна, составила 11 миллионов фунтов, как сообщает Sky Sports.
Шотландский клуб подписал контракт с 20-летним полузащитником из Бельгии на 4 года.
В прошлом сезоне Энгельс провел 32 матча в Бундеслиге и набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: соцсеть «Селтика».
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