«Селтик» купил Энгельса у «Аугсбурга» за 11 млн фунтов. С 20-летним хавбеком подписан контракт на 4 года

«Селтик» купил Арне Энгельса у «Аугсбурга».

Сумма сделки, заключенной в последний день работы трансферного окна, составила 11 миллионов фунтов, как сообщает Sky Sports.

Шотландский клуб подписал контракт с 20-летним полузащитником из Бельгии на 4 года.

В прошлом сезоне провел 32 матча в Бундеслиге и набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: соцсеть «Селтика».

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