«Селтик» купил Энгельса у «Аугсбурга» за 11 млн фунтов. С 20-летним хавбеком подписан контракт на 4 года

Теги высшая лига Шотландия Селтик бундеслига Германия трансферы Аугсбург Арне Энгельс Футбол

«Селтик» купил Арне Энгельса у «Аугсбурга».

Сумма сделки, заключенной в последний день работы трансферного окна, составила 11 миллионов фунтов, как сообщает Sky Sports.

Шотландский клуб подписал контракт с 20-летним полузащитником из Бельгии на 4 года. 

В прошлом сезоне Энгельс провел 32 матча в Бундеслиге и набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас». С его статистикой можно ознакомиться здесь

Фото: соцсеть «Селтика». 

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3 комментария
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Без связки Марксом не заиграет.🤔
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Не узнаю без бороды.
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А Саратов куда перешёл?
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