«Наполи» купил хавбека «Брайтона» Гилмора за 14 млн евро

Теги серия А Италия трансферы Наполи Брайтон Билли Гилмор Футбол

Билли Гилмор присоединился к «Наполи».

Неаполитанский клуб объявил о подписании 23-летнего полузащитника «Брайтона». Срок действия контракта не разглашается. 

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 14 миллионов евро. 

В прошлом сезоне АПЛ Гилмор провел 30 матчей и отдал 1 результативный пас. Подробная статистика игрока сборной Шотландии – здесь

Фото: https://x.com/sscnapoli

9 комментариев
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Лукаку, Мактоминей,Гилмор,Нерес,Буонджорно.Конте купили всех кого он хотел.Обязан попадать в топ-4
+8
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+8
Ответ ZarvuR2020
Рад за Гилмора, удачи ему.
Счастливчик )
+6
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+6
Рад за Гилмора, удачи ему.
+2
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+1
Ответ Cearvm
Чего это Наполи потянуло на шотландцев?
Конте его хорошо знает, весь секрет)
+1
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+1
Чего это Наполи потянуло на шотландцев?
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Откуда у Лаурентиса столько денег?
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Ответ Бестрофеник 2024
Лукаку, Мактоминей,Гилмор,Нерес,Буонджорно.Конте купили всех кого он хотел.Обязан попадать в топ-4
Я не думаю, что Конте хотел Мактоминея вместо, например, Руиса) Купили кого могли, на мой взгляд. Тот же Нерес, ну.. Вингеров поинтереснее уйма) А Гилмор, я даже не знаю кто это)

В топ4 он и с этим составом попал бы, если бы тот же Осмихен не собирался б уходить
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Ответ Владимир Владимир
Я не думаю, что Конте хотел Мактоминея вместо, например, Руиса) Купили кого могли, на мой взгляд. Тот же Нерес, ну.. Вингеров поинтереснее уйма) А Гилмор, я даже не знаю кто это) В топ4 он и с этим составом попал бы, если бы тот же Осмихен не собирался б уходить
Гилмор видно кореш Мактоминея по сборной
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