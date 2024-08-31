«Наполи» купил хавбека «Брайтона» Гилмора за 14 млн евро
Билли Гилмор присоединился к «Наполи».
Неаполитанский клуб объявил о подписании 23-летнего полузащитника «Брайтона». Срок действия контракта не разглашается.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 14 миллионов евро.
В прошлом сезоне АПЛ Гилмор провел 30 матчей и отдал 1 результативный пас. Подробная статистика игрока сборной Шотландии – здесь.
Фото: https://x.com/sscnapoli
В топ4 он и с этим составом попал бы, если бы тот же Осмихен не собирался б уходить