«Наполи» купил хавбека «Брайтона» Гилмора за 14 млн евро

Билли Гилмор присоединился к «Наполи».

Неаполитанский клуб объявил о подписании 23-летнего полузащитника « ». Срок действия контракта не разглашается.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма сделки составила 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне АПЛ Гилмор провел 30 матчей и отдал 1 результативный пас. Подробная статистика игрока сборной Шотландии – здесь.

Фото: https://x.com/sscnapoli