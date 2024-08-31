«Сосьедад» Захаряна за 20 млн евро купил 20-летнего форварда «Копенгагена» Оускарссона. Им интересовался «Ман Сити»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига высшая лига Дания Копенгаген трансферы Орри Оускарссон Футбол

«Реал Сосьедад» купил 20-летнего исландского нападающего.

Испанский клуб объявил о трансфере Орри Оускарссона из «Копенгагена». Футболист подписал контракт на 6 лет. По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, сумма сделки составила около 20 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Манчестер Сити». 

Оускарссон занимал второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Дании, забив 5 мячей в первых 6 турах. Подробную статистику форварда можно найти здесь

Изображение: realsociedad.eus

4 комментария
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Через пару сезонов продадут в АПЛ за 80 как Исака
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Браво, четко сработали!
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Жаль хуммельс кинул
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Выиграли борьбу у сити. Надеюсь станет бомбардиром, а то РС не везет на трансферы форвардов
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