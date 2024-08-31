«Сосьедад» Захаряна за 20 млн евро купил 20-летнего форварда «Копенгагена» Оускарссона. Им интересовался «Ман Сити»
«Реал Сосьедад» купил 20-летнего исландского нападающего.
Испанский клуб объявил о трансфере Орри Оускарссона из «Копенгагена». Футболист подписал контракт на 6 лет. По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, сумма сделки составила около 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Манчестер Сити».
Оускарссон занимал второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Дании, забив 5 мячей в первых 6 турах. Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Изображение: realsociedad.eus