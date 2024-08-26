«Ман Сити» интересен Оускарссон из «Копенгагена» в качестве дублера Холанда. 19-летнего форварда оценивают в 20 млн евро и бонусы

«Манчестер Сити» может подписать Орри Оускарссона из «Копенгагена».

По информации The Athletic, «горожане» рассматривают 19-летнего нападающего в качестве дублера . Однако, несмотря на то, что Оускарссон готов покинуть «Копенгаген» уже этим летом, « » не будет торопиться с трансфером, поскольку и его штаб довольны уже имеющимся составом.

Сообщается также об интересе к Оускарссону со стороны «Порту», « » и ряда клубов . «Копенгаген» оценивает исландского нападающего в 20 миллионов евро без учета бонусов.

В 6 матчах нового сезона чемпионата Дании Оускарссон отметился 5 голами. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.