«Ман Сити» интересен Оускарссон из «Копенгагена» в качестве дублера Холанда. 19-летнего форварда оценивают в 20 млн евро и бонусы

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«Манчестер Сити» может подписать Орри Оускарссона из «Копенгагена».

По информации The Athletic, «горожане» рассматривают 19-летнего нападающего в качестве дублера Эрлинга Холанда. Однако, несмотря на то, что Оускарссон готов покинуть «Копенгаген»  уже этим летом, «Манчестер Сити» не будет торопиться с трансфером, поскольку Пеп Гвардиола и его штаб довольны уже имеющимся составом.

Сообщается также об интересе к Оускарссону со стороны «Порту», «Реал Сосьедад» и ряда клубов АПЛ. «Копенгаген» оценивает исландского нападающего в 20 миллионов евро без учета бонусов.

В 6 матчах нового сезона чемпионата Дании Оускарссон отметился 5 голами. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

11 комментариев
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нравится Сити, что потеряв Альвареса, не пошли срочно искать и брать любого игрока за бешеные деньги, как делают это Барса, МЮ..
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Норм так Скандинавию прорвало на хороших нападающих. Холланд в Сити, Хейлунд в МЮ, Исак в Ньюкасле - от каждой страны по одному. Норвег, датчанин, швед. Будет неплохо, если и этот Оускарссон станет топом - добавится еще и исландец. =)
+19
0
+19
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
А связь тут какая?
+14
0
+14
Ответ Кенигсбергер
Норм так Скандинавию прорвало на хороших нападающих. Холланд в Сити, Хейлунд в МЮ, Исак в Ньюкасле - от каждой страны по одному. Норвег, датчанин, швед. Будет неплохо, если и этот Оускарссон станет топом - добавится еще и исландец. =)
+ у Дюкереша бешеная статистика за Спортинг наверно уйдёт клуб посильнее
+6
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+6
Ответ Lavinka
Комментарий скрыт
Мюмю сложно превзойти
+5
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+3
Как найти замену Холанду? Он скандинав. Значит в Скандинавии.
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надо ещё найти замену Родри, лучшего футболиста мира последних лет надо беречь
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