«Ман Сити» интересен Оускарссон из «Копенгагена» в качестве дублера Холанда. 19-летнего форварда оценивают в 20 млн евро и бонусы
«Манчестер Сити» может подписать Орри Оускарссона из «Копенгагена».
По информации The Athletic, «горожане» рассматривают 19-летнего нападающего в качестве дублера Эрлинга Холанда. Однако, несмотря на то, что Оускарссон готов покинуть «Копенгаген» уже этим летом, «Манчестер Сити» не будет торопиться с трансфером, поскольку Пеп Гвардиола и его штаб довольны уже имеющимся составом.
Сообщается также об интересе к Оускарссону со стороны «Порту», «Реал Сосьедад» и ряда клубов АПЛ. «Копенгаген» оценивает исландского нападающего в 20 миллионов евро без учета бонусов.
В 6 матчах нового сезона чемпионата Дании Оускарссон отметился 5 голами. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.