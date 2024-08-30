«Фиорентина» арендовала у «Ромы» Бове за 1,5 млн евро с обязательным выкупом за 10,5+ млн. Хавбек, игравший в системе «джаллоросси» с 10 лет, сказал, что он и фанаты заслуживали «другого финала»

Эдоардо Бове перешел в «Фиорентину».

« » отдала полузащитника в аренду с обязательным выкупом при определенных условиях.

По данным Corriere dello Sport, за эту операцию «фиалки» заплатили 1,5 млн евро. Если футболист примет участие в 60% матчей, он будет приобретен более чем за 10,5 млн. Также при перепродаже римлянам достанется определенный процент от прибыли.

22-летний итальянец, прощаясь с фанатами, сказал, что ему жаль, и отметил, что и болельщики, и он заслуживали «другого финала» этой истории. Эдоардо был в системе римлян с 2012 года.

Фото: acffiorentina.com