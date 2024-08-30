«Фиорентина» арендовала у «Ромы» Бове за 1,5 млн евро с обязательным выкупом за 10,5+ млн. Хавбек, игравший в системе «джаллоросси» с 10 лет, сказал, что он и фанаты заслуживали «другого финала»

Теги Рома Фиорентина серия А Италия трансферы болельщики деньги Эдоардо Бове Футбол

Эдоардо Бове перешел в «Фиорентину».

«Рома» отдала полузащитника в аренду с обязательным выкупом при определенных условиях.

По данным Corriere dello Sport, за эту операцию «фиалки» заплатили 1,5 млн евро. Если футболист примет участие в 60% матчей, он будет приобретен более чем за 10,5 млн. Также при перепродаже Бове римлянам достанется определенный процент от прибыли.

22-летний итальянец, прощаясь с фанатами, сказал, что ему жаль, и отметил, что и болельщики, и он заслуживали «другого финала» этой истории. Эдоардо был в системе римлян с 2012 года.

Фото: acffiorentina.com

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6 комментариев
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Отвратное отношение Ромы к своему воспитаннику который хотел остаться в команде.
+9
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+9
Жаль, очень жаль. Свой воспитанник, талантливый.
Удачи ❤️
+5
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+5
Де Росси сливает воспитанника, который сам, играет на позиции Даниэле

Очень странно , игрок талантливый и с трудолюбием
+3
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Ответ Бестрофеник 2024
Отвратное отношение Ромы к своему воспитаннику который хотел остаться в команде.
Повторится история Калафиори. Гнать надо Фридкинов из Рима
+1
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+1
Ответ AS Roma Fan
Повторится история Калафиори. Гнать надо Фридкинов из Рима
Фридкин продолжает дело Паллоты
+1
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+1
Ответ Алексей Игоревич
Де Росси сливает воспитанника, который сам, играет на позиции Даниэле Очень странно , игрок талантливый и с трудолюбием
в таком случае, кому как не Де Росси видеть достоинства и недостатки Бове, у которого было 3 года и 92 матча, чтобы показать себя.
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