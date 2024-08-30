Кавазашвили о Соболеве в «Зените»: «Не хочу называть его предателем. В Советском Союзе была честь, хвала, преданность своему клубу. Сейчас в футболе сплошная коммерция»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Деян Станкович премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

«Окажут ли фанаты давление на Соболева? Когда Артем Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит», что тогда было? Разве на Артема кто-то когда-нибудь проявлял давление? Никогда ничего подобного не происходило, потому что если в «Зенит» приходит какой-то ведущий футболист России, то, наоборот, болельщики всегда рады тому, что забирают к себе в команду лучших.

То, что Соболев туда пошел – это его выбор. Почему именно туда он пошел? Мне кажется, что Александр просто погнался за большими деньгами. Когда он играл в «Спартаке» на ведущей позиции и всегда был основным, он проявлял необузданный характер, постоянно спорил и с футболистами, и с тренерским составом. Поэтому его отстраняли от основного состава.

Знать, действительно это так или нет, я не могу, но это чисто мое предположение. Почему я так предполагаю? Потому что такой талантливый футболист, как он, действительно находился на хорошем счету: он постоянно забивал, был лидером. И вдруг тренеры начали его не ставить – в чем дело, я понять не могу.

Абаскаль его отцепил, сейчас пришел Станкович – тот его тоже отцепил. В чем дело? Надо выяснять, но делать это уже поздно. Александр является футболистом «Зенита». Что будет дальше? Я сказать не берусь; не могу предугадать, какая ждет его судьба. Будет ли он играть в основном составе команды? Там всегда есть футболисты на любой позиции: если кто-то сбавил в игре, тот идет на скамейку, а выходит другой.

Все в руках Соболева, а как сложится дальнейшая позиция болельщиков «Спартака» – это другое. Я не хочу называть Соболева предателем. Сейчас футбол стал совсем другим, не таким, как в Советском Союзе: там была честь, хвала, преданность своему клубу. Сейчас в футболе сплошная коммерция», – сказал бывший футболист «Спартака». 

Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»

28 комментариев
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"Не хочу называть его предателем, в Советском Союзе была честь, хвала, преданность своему клубу", сказал ветеран Спартака Кавазашвили, поигравший в советские времена помимо Спартака еще и за Зенит и за Торпедо... :))
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Видел комментарий по типу «а что такого, что Соболев перешел в Зенит, он просто сменил место работы» Друзья, место работы можно сменить по разному))
Если вы, переходя из ВК в Яндекс перед этим будете поливать их грязью, драться с сотрудниками Яндекса и заряжать оскорбительные кричалки, а ваш сын будет говорить, что Яндекс бомжи, то никто из нормальных адекватных сотрудников вам не будет рад) Соболева хейтят не за переход к принципиальному сопернику, а за его гнилую натуру
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Кавазашвили, википедия:
1957—1959 Динамо (Тбилиси) 5 (–10)
1960 Зенит (Ленинград) 30 (–35)
1961—1968 Торпедо (Москва) 165 (–135)
1969—1971 Спартак (Москва) 74 (–45)
1972 Торпедо (Кутаиси) 31 (–25)
1974 Спартак (Кострома) 3 (–?)

просто. заткни. свой. рот. "честь, хвала, преданность своему клубу"
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+18
Ответ Циник Петербургский
"Не хочу называть его предателем, в Советском Союзе была честь, хвала, преданность своему клубу", сказал ветеран Спартака Кавазашвили, поигравший в советские времена помимо Спартака еще и за Зенит и за Торпедо... :))
В советское время московские клубы не церемонились с провинциальными клубами, если надо было забрать у них игрока. Клубу ничего, а игроку, в лучшем случае, квартиру в Москве выделяли, а в худшем, просто в армию забирали. Какая уж тут преданность.
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А сам-то Кавазашвили играл и за Спартак, и за Зенит, и до кучи еще за несколько клубов. Как у него там с преданностью клубу?
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Ответ Циник Петербургский
"Не хочу называть его предателем, в Советском Союзе была честь, хвала, преданность своему клубу", сказал ветеран Спартака Кавазашвили, поигравший в советские времена помимо Спартака еще и за Зенит и за Торпедо... :))
Скорее, ветеран Торпедо, поигравший еще и за Зенит, и за Спартак
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Ответ rom-alexandr
Комментарий скрыт
Причем тут Семак? Он что, несет какую-то чушь про преданных советских футболистов?
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"Сейчас футбол стал совсем другим, не таким, как в Советском Союзе: там была честь, хвала, преданность своему клубу." Это сказал товарищ, поигравший в шести клубах!..
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А кого он предал? Он разве воспитанник Спартака?! Где больше предложили туда он побежал. Предложили ли бы ещё больше тот же ЦСКА, он бы и про зенит не вспомнил.
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Ответ Дима Зезуль
Вообщем то переходили бесплатно и контрактов не было, так что он прав по сути. Футболисты как работники променяли место деятельности
как раз по сути он и не прав, по форме только. Да, контрактов не было, но условия в разных клубах были не одинаковые. И игроки переходили туда, где, например, квартиру или машину обещали и оплату получше. Тот же самый меркантильный аспект, просто орядок цифр другой
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Лично для меня … он испортил всё тогда, когда показывал во время матча неприличные жесты игроку противоположной команды … видно было что с психикой не всё в порядке у человека … думаю не просто так от него отказались или спровоцировали его переход в другую команду …
В новой команде … не думаю что он покажет что то выдающиеся … он в принципе игрок момента … будет выходить на замену , если не будет получаться будет нервничать и злиться и опять покажет свое истинное лицо …
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достали они со своим союзом ,там тоже переходили с клуба в клуб,а могли просто в армию забрать,
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Ответ Fliege
Лично для меня … он испортил всё тогда, когда показывал во время матча неприличные жесты игроку противоположной команды … видно было что с психикой не всё в порядке у человека … думаю не просто так от него отказались или спровоцировали его переход в другую команду … В новой команде … не думаю что он покажет что то выдающиеся … он в принципе игрок момента … будет выходить на замену , если не будет получаться будет нервничать и злиться и опять покажет свое истинное лицо …
А для меня он все испортил, когда пропустил дурацкий гол от уругвайцев в 1970!
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Ответ sob4kin.s@yandex.ru
А сам-то Кавазашвили играл и за Спартак, и за Зенит, и до кучи еще за несколько клубов. Как у него там с преданностью клубу?
Ровно так же, как и с памятью, видимо
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Ответ Serkan_Ballboy
Видел комментарий по типу «а что такого, что Соболев перешел в Зенит, он просто сменил место работы» Друзья, место работы можно сменить по разному)) Если вы, переходя из ВК в Яндекс перед этим будете поливать их грязью, драться с сотрудниками Яндекса и заряжать оскорбительные кричалки, а ваш сын будет говорить, что Яндекс бомжи, то никто из нормальных адекватных сотрудников вам не будет рад) Соболева хейтят не за переход к принципиальному сопернику, а за его гнилую натуру
Не знаю, мне реально все равно, все что является около футболом. А что я хочу видеть сильную, дерзкую и наглую игру. Являясь тем кто смотрит за Зенитом с советских времен, точно могу сказать что не люблю стерильную, скучную игру... и мне честно по ### кто будет разрывать штрафную у соперника... но только чтобы разрывал.
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Начинал в "Динамо" Тбилиси , продолжил Зенит Ленинград , перешёл в Торпедо Москва оттуда в Спартак Москва, закончил Торпедо Кутаиси. Но это другое, понимать надо.
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Вопрос зачем было так гадит и портить себе все в глазах болельщиков,общественности,связываясь с этой субстанцией. По деньгам ничего не выиграли,набрали тонны хейта и непонимания,даже те кто был за, стали отворачиваться. это не принесет хорошего.
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Ответ BVB Ultras
Скорее, ветеран Торпедо, поигравший еще и за Зенит, и за Спартак
Можно и так сказать. Хотя Кавазашвили и позиционирует себя именно в качестве ветерана Спартака. Но не суть. Просто при всем этом, все-таки, "в Советском Союзе была честь, хвала, преданность своему клубу" :)
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Ответ Дима Зезуль
Вообщем то переходили бесплатно и контрактов не было, так что он прав по сути. Футболисты как работники променяли место деятельности
И при этом "была преданность клубу", ага :)
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Анзорка напомни, сам в каких командах играл
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Ответ uchiyamada
Кавазашвили, википедия: 1957—1959 Динамо (Тбилиси) 5 (–10) 1960 Зенит (Ленинград) 30 (–35) 1961—1968 Торпедо (Москва) 165 (–135) 1969—1971 Спартак (Москва) 74 (–45) 1972 Торпедо (Кутаиси) 31 (–25) 1974 Спартак (Кострома) 3 (–?) просто. заткни. свой. рот. "честь, хвала, преданность своему клубу"
Согласен. первые два и последние два: молодость и конец карьеры, но после семи лет в Торпедо уйти в Спартак не является примером для подражания.
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Уже давно всё про деньги, везде. За деньги - да!
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От перемены мест слагаемых сумма меняется в большую сторону...))
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Знать, действительно это так или нет, я не могу (с)
в чем дело, я понять не могу (с)
В чем дело? Надо выяснять, но делать это уже поздно (с)
Что будет дальше? Я сказать не берусь (с)

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на Дзюбу не было давления!!!!!!???????
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