Кавазашвили о Соболеве в «Зените»: «Не хочу называть его предателем. В Советском Союзе была честь, хвала, преданность своему клубу. Сейчас в футболе сплошная коммерция»

Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

«Окажут ли фанаты давление на Соболева? Когда Артем Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит», что тогда было? Разве на кто-то когда-нибудь проявлял давление? Никогда ничего подобного не происходило, потому что если в «Зенит» приходит какой-то ведущий футболист России, то, наоборот, болельщики всегда рады тому, что забирают к себе в команду лучших.

То, что Соболев туда пошел – это его выбор. Почему именно туда он пошел? Мне кажется, что Александр просто погнался за большими деньгами. Когда он играл в « » на ведущей позиции и всегда был основным, он проявлял необузданный характер, постоянно спорил и с футболистами, и с тренерским составом. Поэтому его отстраняли от основного состава.

Знать, действительно это так или нет, я не могу, но это чисто мое предположение. Почему я так предполагаю? Потому что такой талантливый футболист, как он, действительно находился на хорошем счету: он постоянно забивал, был лидером. И вдруг тренеры начали его не ставить – в чем дело, я понять не могу.

его отцепил, сейчас пришел – тот его тоже отцепил. В чем дело? Надо выяснять, но делать это уже поздно. является футболистом «Зенита». Что будет дальше? Я сказать не берусь; не могу предугадать, какая ждет его судьба. Будет ли он играть в основном составе команды? Там всегда есть футболисты на любой позиции: если кто-то сбавил в игре, тот идет на скамейку, а выходит другой.

Все в руках Соболева, а как сложится дальнейшая позиция болельщиков «Спартака» – это другое. Я не хочу называть Соболева предателем. Сейчас футбол стал совсем другим, не таким, как в Советском Союзе: там была честь, хвала, преданность своему клубу. Сейчас в футболе сплошная коммерция», – сказал бывший футболист «Спартака».

Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»