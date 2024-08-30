Кавазашвили о Соболеве в «Зените»: «Не хочу называть его предателем. В Советском Союзе была честь, хвала, преданность своему клубу. Сейчас в футболе сплошная коммерция»
Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».
«Окажут ли фанаты давление на Соболева? Когда Артем Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит», что тогда было? Разве на Артема кто-то когда-нибудь проявлял давление? Никогда ничего подобного не происходило, потому что если в «Зенит» приходит какой-то ведущий футболист России, то, наоборот, болельщики всегда рады тому, что забирают к себе в команду лучших.
То, что Соболев туда пошел – это его выбор. Почему именно туда он пошел? Мне кажется, что Александр просто погнался за большими деньгами. Когда он играл в «Спартаке» на ведущей позиции и всегда был основным, он проявлял необузданный характер, постоянно спорил и с футболистами, и с тренерским составом. Поэтому его отстраняли от основного состава.
Знать, действительно это так или нет, я не могу, но это чисто мое предположение. Почему я так предполагаю? Потому что такой талантливый футболист, как он, действительно находился на хорошем счету: он постоянно забивал, был лидером. И вдруг тренеры начали его не ставить – в чем дело, я понять не могу.
Абаскаль его отцепил, сейчас пришел Станкович – тот его тоже отцепил. В чем дело? Надо выяснять, но делать это уже поздно. Александр является футболистом «Зенита». Что будет дальше? Я сказать не берусь; не могу предугадать, какая ждет его судьба. Будет ли он играть в основном составе команды? Там всегда есть футболисты на любой позиции: если кто-то сбавил в игре, тот идет на скамейку, а выходит другой.
Все в руках Соболева, а как сложится дальнейшая позиция болельщиков «Спартака» – это другое. Я не хочу называть Соболева предателем. Сейчас футбол стал совсем другим, не таким, как в Советском Союзе: там была честь, хвала, преданность своему клубу. Сейчас в футболе сплошная коммерция», – сказал бывший футболист «Спартака».
Если вы, переходя из ВК в Яндекс перед этим будете поливать их грязью, драться с сотрудниками Яндекса и заряжать оскорбительные кричалки, а ваш сын будет говорить, что Яндекс бомжи, то никто из нормальных адекватных сотрудников вам не будет рад) Соболева хейтят не за переход к принципиальному сопернику, а за его гнилую натуру
1957—1959 Динамо (Тбилиси) 5 (–10)
1960 Зенит (Ленинград) 30 (–35)
1961—1968 Торпедо (Москва) 165 (–135)
1969—1971 Спартак (Москва) 74 (–45)
1972 Торпедо (Кутаиси) 31 (–25)
1974 Спартак (Кострома) 3 (–?)
просто. заткни. свой. рот. "честь, хвала, преданность своему клубу"
В новой команде … не думаю что он покажет что то выдающиеся … он в принципе игрок момента … будет выходить на замену , если не будет получаться будет нервничать и злиться и опять покажет свое истинное лицо …
в чем дело, я понять не могу (с)
В чем дело? Надо выяснять, но делать это уже поздно (с)
Что будет дальше? Я сказать не берусь (с)
🤪🤪🤪