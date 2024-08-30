«Российский клуб может выиграть ЛЧ в будущем. «Зенит» даже в прошлом году был готов к еврокубкам». Пономарев о возвращении в турниры УЕФА
Владимир Пономарев верит в победу российского клуба в Лиге чемпионов.
«Когда-то мы вернемся на международную арену, но это будет сложный процесс, сменится поколение, будут новые футболисты.
В будущем «Зенит» мог бы составить конкуренцию в Лиге чемпионов. Они даже в прошлом и позапрошлом году были готовы к европейским кубкам.
Российский клуб в будущем может выиграть Лигу чемпионов, почему нет? Сейчас молодежь у нас хорошая подтягивается. Могут наши ребята сравняться с уровнем европейцев! Будет сложно, но надо работать, анализировать и прогрессировать», – отметил бывший защитник ЦСКА.
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