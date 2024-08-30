«Российский клуб может выиграть ЛЧ в будущем. «Зенит» даже в прошлом году был готов к еврокубкам». Пономарев о возвращении в турниры УЕФА

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев верит в победу российского клуба в Лиге чемпионов.

«Когда-то мы вернемся на международную арену, но это будет сложный процесс, сменится поколение, будут новые футболисты.

В будущем «Зенит» мог бы составить конкуренцию в Лиге чемпионов. Они даже в прошлом и позапрошлом году были готовы к европейским кубкам.

Российский клуб в будущем может выиграть Лигу чемпионов, почему нет? Сейчас молодежь у нас хорошая подтягивается. Могут наши ребята сравняться с уровнем европейцев! Будет сложно, но надо работать, анализировать и прогрессировать», – отметил бывший защитник ЦСКА.

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18 комментариев
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Ловите наркомана
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Конечно! Да и "Пари НН" мог бы выиграть ЛЧ. И не один раз. Если бы принял в ней участие.
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Я это со времен халковитцелей слышу и ни разу даже в 1/4 не вышли. За последние 3 лч 3 победы за 18 матчей. Господину Пономареву надо закусывать.
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Все участники ЛЧ мечтают о Зените в группе. Гарантированные 6 очков.
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Ответ bomzerub
Все участники ЛЧ мечтают о Зените в группе. Гарантированные 6 очков.
Теперь только 3)
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Пятница началась
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Следующий сезон скорее всего тоже пропуск. Пока отбой.
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Где-то в альтернативном будущем несомненно
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Ахахахахаах
Они с Азмуном и Дзюбой были как шапито в Европе
Но на фоне днищенской РПЛ под крышей Миллера решили что с Кассьерой выиграют что-то

Ахахаххаах, да даже с Халком там чупа чупс был, не дотянули до ЦСКА никак

Купленные титулы в мертвой РПЛ дурманят мозги
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Проще всего так говорить: Мы конечно там не участвуем, но так бы всем показали, что гранды Европы задрожали при виде Махачкалинского Динамо.
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Он прав, если бы Зенит играл у Реала не было бы шансов.
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Дед опять пропустил приëм таблеток
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ПСЖ с его финансовыми возможностями и набором игроков не может выиграть лигу чемпионов , о чем он вообще говорит
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Оптимистично
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Это было возможно, когда в ЛЧ играли 16 чемпионов. Чтобы ЛЧ выиграл клуб не из топ-5, надо менять всю структуру еврофутбола. Стоит появиться звёздочке в составе условных Порту или Аякса, он тут же за 50-100 млн улетает в топ-клуб.
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ага брюгге его ждали в группе лиги чемпионов
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Очередной сказочный.
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Ответ Kappa Pride
Теперь только 3)
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