На матче «Пари НН» – «Зенит» будет перевод на язык жестов – впервые в истории РПЛ
Впервые в истории РПЛ на матче появится перевод на язык жестов.
Переводчик русского жестового языка будет работать на матче 4-го тура между «Пари НН» и «Зенитом». Игра состоится в субботу в 17:30 по московскому времени.
«Благотворительный фонд «Пари и побеждай» впервые в истории Мир РПЛ привлечет переводчика русского жестового языка для работы на матче.
Маргарита Старцева переведет интервью перед матчем, в перерыве и после финального свистка. За переводом можно будет следить в эфире канала «Матч Премьер» во время трансляции игры», – говорится в сообщении «Пари НН».