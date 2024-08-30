На матче «Пари НН» – «Зенит» будет перевод на язык жестов – впервые в истории РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение болельщики Пари НН Матч ТВ Благотворительность Футбол

Впервые в истории РПЛ на матче появится перевод на язык жестов.

Переводчик русского жестового языка будет работать на матче 4-го тура между «Пари НН» и «Зенитом». Игра состоится в субботу в 17:30 по московскому времени.

«Благотворительный фонд «Пари и побеждай» впервые в истории Мир РПЛ привлечет переводчика русского жестового языка для работы на матче.

Маргарита Старцева переведет интервью перед матчем, в перерыве и после финального свистка. За переводом можно будет следить в эфире канала «Матч Премьер» во время трансляции игры», – говорится в сообщении «Пари НН».

9 комментариев
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Лучше бы на язык дельфинов )
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Переводчик жестами покажет, что на поле выходит Лусиано Гонду
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После матча несколько глухонемых болельщиков Зенита были доставлены в травмпункт с вывихами пальцев, полученных при упоминании фамилии Соболев.
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помню такое было на ОРТ в году 2000
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Ответ Командор
Переводчик жестами покажет, что на поле выходит Лусиано Гонду
Где то полелись дельфиновые слёзы
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