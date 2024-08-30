На матче «Пари НН» – «Зенит» будет перевод на язык жестов – впервые в истории РПЛ

Впервые в истории РПЛ на матче появится перевод на язык жестов.

Переводчик русского жестового языка будет работать на матче 4-го тура между «Пари НН» и « ». Игра состоится в субботу в 17:30 по московскому времени.

«Благотворительный фонд «Пари и побеждай» впервые в истории Мир привлечет переводчика русского жестового языка для работы на матче.

Маргарита Старцева переведет интервью перед матчем, в перерыве и после финального свистка. За переводом можно будет следить в эфире канала «Матч Премьер» во время трансляции игры», – говорится в сообщении « ».