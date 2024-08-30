«Реал» не отпустит Себальоса в «Бетис» из-за травм Камавинга и Беллингема. Севильцы могут подписать Ло Чельсо из «Тоттенхэма»
«Реал» не намерен отпускать Дани Себальоса в «Бетис».
По информации Marca, 27-летний игрок стал главной целью команды Мануэля Пеллигрини, ищущего замену для Набиля Фекира. Вчера клуб представил «Мадриду» предложение по трансферу, однако шансы на его переход минимальны.
Мадридцы не хотят расставаться с полузащитником из-за травм Эдуардо Камавинга и Джуда Беллингема. По всей вероятности, Себальос останется на «Сантьяго Бернабеу» как минимум до января.
Отмечается, что в этой ситуации «Бетис» предпринимает попытки подписать Джованни Ло Чельсо из «Тоттенхэма» до закрытия трансферного окна.