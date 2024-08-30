«Реал» не отпустит Себальоса в «Бетис» из-за травм Камавинга и Беллингема. Севильцы могут подписать Ло Чельсо из «Тоттенхэма»

«Реал» не намерен отпускать Дани Себальоса в «Бетис».

По информации Marca, 27-летний игрок стал главной целью команды Мануэля Пеллигрини, ищущего замену для . Вчера клуб представил « » предложение по трансферу, однако шансы на его переход минимальны.

Мадридцы не хотят расставаться с полузащитником из-за травм и . По всей вероятности, останется на «Сантьяго Бернабеу» как минимум до января.

Отмечается, что в этой ситуации « » предпринимает попытки подписать Джованни Ло Чельсо из « » до закрытия трансферного окна.