«Реал» не отпустит Себальоса в «Бетис» из-за травм Камавинга и Беллингема. Севильцы могут подписать Ло Чельсо из «Тоттенхэма»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Набиль Фекир Дани Себальос Джовани Ло Чельсо Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

«Реал» не намерен отпускать Дани Себальоса в «Бетис».

По информации Marca, 27-летний игрок стал главной целью команды Мануэля Пеллигрини, ищущего замену для Набиля Фекира. Вчера клуб представил «Мадриду» предложение по трансферу, однако шансы на его переход минимальны.

Мадридцы не хотят расставаться с полузащитником из-за травм Эдуардо Камавинга и Джуда Беллингема. По всей вероятности, Себальос останется на «Сантьяго Бернабеу» как минимум до января.

Отмечается, что в этой ситуации «Бетис» предпринимает попытки подписать Джованни Ло Чельсо из «Тоттенхэма» до закрытия трансферного окна.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дани весьма неплох был в тех минутах, которые ему предоставляли по ходу сезона.
+8
-2
+6
Чисто по-человечески Дани жаль, без спору очень талантливый игрок, но не настолько, чтобы это перевесило его лень и отсутствие прогресса. Лучше бы его отпустили в Бетис, там бы стал важным игроком.
0
0
0
Ответ Predator87
реал не себе не людям))комплексы они такие ничего нового))через месяц камавинга и джуд будут в строю,и что тогда опять себальяса на лавке мариновать до зимы-лета.лучше бы игрока из кастильи подтянули на месяц.а дани отпустили.хотя кастилья и реал вещи несовместимые учитывая как реал относится к своим воспитанникам)
Реал обязательно прислушается к твоему мнению, не нужному никому во вселенной
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий