«Реал» не хочет отпускать Себальоса из-за ухода Крооса. Дани нужен для ротации, его продадут только за большие деньги (Relevo)
Дани Себальос, вероятно, останется в «Реале» на следующий сезон.
Relevo отмечает, что из-за ухода Тони Крооса мадридцы вряд ли отпустят 27-летнего полузащитника, собиравшегося сменить клуб в связи с нехваткой игровой практики.
Себальос рассматривается как элемент ротации, необходимый в свете большого числа матчей в следующем сезоне. Его могут отпустить только в случае поступления очень выгодного предложения.
При этом отмечается, что у хавбека хорошие отношения с руководством и Карло Анчелотти, главным тренером, и это может помочь ему уйти, однако в клубе все же настроены на то, чтобы его сохранить.
В этом сезоне Себальос провел 20 матчей в Ла Лиге и сделал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А его не отпускают😏