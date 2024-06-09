«Реал» не хочет отпускать Себальоса из-за ухода Крооса. Дани нужен для ротации, его продадут только за большие деньги (Relevo)

Дани Себальос, вероятно, останется в «Реале» на следующий сезон.

Relevo отмечает, что из-за ухода мадридцы вряд ли отпустят 27-летнего полузащитника, собиравшегося сменить клуб в связи с нехваткой игровой практики.

рассматривается как элемент ротации, необходимый в свете большого числа матчей в следующем сезоне. Его могут отпустить только в случае поступления очень выгодного предложения.

При этом отмечается, что у хавбека хорошие отношения с руководством и , главным тренером, и это может помочь ему уйти, однако в клубе все же настроены на то, чтобы его сохранить.

В этом сезоне Себальос провел 20 матчей в и сделал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.