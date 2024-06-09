«Реал» не хочет отпускать Себальоса из-за ухода Крооса. Дани нужен для ротации, его продадут только за большие деньги (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тони Кроос Дани Себальос Футбол

Дани Себальос, вероятно, останется в «Реале» на следующий сезон.

Relevo отмечает, что из-за ухода Тони Крооса мадридцы вряд ли отпустят 27-летнего полузащитника, собиравшегося сменить клуб в связи с нехваткой игровой практики.

Себальос рассматривается как элемент ротации, необходимый в свете большого числа матчей в следующем сезоне. Его могут отпустить только в случае поступления очень выгодного предложения.

При этом отмечается, что у хавбека хорошие отношения с руководством и Карло Анчелотти, главным тренером, и это может помочь ему уйти, однако в клубе все же настроены на то, чтобы его сохранить.

В этом сезоне Себальос провел 20 матчей в Ла Лиге и сделал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария
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Не фига себе он 20 матчей сыграл
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Ответ Никита Алексеев
А я хочу Сибаса)
Сибаса побыстрее!
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Дани хочет Себальос)
А его не отпускают😏
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Себальосу просто как не Себальос
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Как насчёт дать шанс Нико Пасу?
+2
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Ответ May B. Tomorrow
Самый бесполезный игрок. Часто приносит больше вреда. За весь сезон только в одном матче был полезен.
в этом сезоне да, после травмы не восстановился, а в том сезоне отлично играл
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Ответ Val Smith
Как насчёт дать шанс Нико Пасу?
Пас за те несколько матчей, что выходил на замену, не понравился, уж очень деревянным выглядел
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Ответ Роман Головешкин
Дани хочет Себальос) А его не отпускают😏
А я хочу Сибаса)
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Большие деньги за Себальоса - это 20-30 млн евро, на больше он не тянет уж точно. В Арсенале ничего не показал, в Реале особо тоже. Игрок абсолютно средний, цену поднимает только опыт игры в Реале, ничего больше.
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В этом сезоне еще больше, камавинга не всегда будет в основе, гюлер еще есть...
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А ты? А чего хочешь ты? - она мне говорит...
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Если Милан реально дает 10ку, нужно отдавать. В ротацию есть молодняк, тем более если будут играть в 3 пзщ: Модрич, Джуд, Феде, Чуамени, Кама + молодняк
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Себальос - интуитивный игрок. Пока он был молод и много играл, был хорош. Сейчас он - неплохой игрок для условного Бетиса или Сосьедада, для игры за Реал ему не хватает футбольного интеллекта, правильных и своевременных решений. Было бы правильным его отпустить
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Себальос за большие деньги? Да даже 39 летний Модрич котируется дороже на рынке.
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Будет эдаким Начо от мира полузащиты
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Себальос травматичный и топ,только при постоянной игре в основе,чего не будет получать,резервов,итак,хватает,Паз и Гонсалез практику не получают
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Ему давно нужно было перейти в какую-то средненькую команду и играть стабильно, в общем мне всегда нравится игра Себальоса, просто в полузащите Реала серьезная конкуренция. А так он очень хороший игрок.
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Давно ему надо было себальос сделать, просто так лавку греет
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