«Наполи» и «Ювентус» обсуждают аренду Артура. Трансфер Гилмора может сорваться из-за травмы новичка «Брайтона» О’Райли

«Наполи» хочет арендовать Артура у «Ювентуса».

По данным инсайдера , «Наполи» сделал официальное предложение по бразильскому полузащитнику.

Переговоры о подписании , который, как сообщалось ранее, был близок к переходу в клуб из Неаполя за 17-18 млн евро, не продвигаются, поскольку планы « » изменились в связи с травмой .

Сообщается, что «Наполи» обсуждает с « » аренду Артура с разделением обязательств по зарплате.

Сезон-2023/24 Артур провел на правах аренды в «Фиорентине». В 33 матчах Серии А бразилец отметился 2 голами и 3 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.