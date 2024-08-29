«Наполи» и «Ювентус» обсуждают аренду Артура. Трансфер Гилмора может сорваться из-за травмы новичка «Брайтона» О’Райли
«Наполи» хочет арендовать Артура у «Ювентуса».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» сделал официальное предложение по бразильскому полузащитнику.
Переговоры о подписании Билли Гилмора, который, как сообщалось ранее, был близок к переходу в клуб из Неаполя за 17-18 млн евро, не продвигаются, поскольку планы «Брайтона» изменились в связи с травмой Мэттью О’Райли.
Сообщается, что «Наполи» обсуждает с «Ювентусом» аренду Артура с разделением обязательств по зарплате.
Сезон-2023/24 Артур провел на правах аренды в «Фиорентине». В 33 матчах Серии А бразилец отметился 2 голами и 3 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.