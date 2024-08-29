«Наполи» и «Ювентус» обсуждают аренду Артура. Трансфер Гилмора может сорваться из-за травмы новичка «Брайтона» О’Райли

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Брайтон Артур Мэттью О'Райли Билли Гилмор Фабрицио Романо Футбол

«Наполи» хочет арендовать Артура у «Ювентуса».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» сделал официальное предложение по бразильскому полузащитнику.

Переговоры о подписании Билли Гилмора, который, как сообщалось ранее, был близок к переходу в клуб из Неаполя за 17-18 млн евро, не продвигаются, поскольку планы «Брайтона» изменились в связи с травмой Мэттью О’Райли.

Сообщается, что «Наполи» обсуждает с «Ювентусом» аренду Артура с разделением обязательств по зарплате.

Сезон-2023/24 Артур провел на правах аренды в «Фиорентине». В 33 матчах Серии А бразилец отметился 2 голами и 3 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

15 комментариев
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Я не узнаю Ювентус, это ТО просто супер если и его справят
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Ответ Islam Gasanov
Наверное Калафьори имеет ввиду
Ну это не косяк всё же. Не захотели платить полтос за защитника. Плюс Болонья хотел только кэш, Юве готов был ей годную молодежь дать в обмен.
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+4
Ответ 2RIN
Какие?
Наверное Калафьори имеет ввиду
+2
0
+2
Ответ Islam Gasanov
Наверное Калафьори имеет ввиду
Отдавать за него 50 млн было бы косяком, в остальном ТО просто сказка, если еще и Санчо придет-вообще бомба
+2
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+2
Ответ Антонио Мартынов
Косяков тоже хватает
Какие?
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Ответ Антонио Мартынов
Косяков тоже хватает
Какие?
0
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Ответ Антонио Мартынов
Косяков тоже хватает
Например?
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Ну это не косяк всё же. Не захотели платить полтос за защитника. Плюс Болонья хотел только кэш, Юве готов был ей годную молодежь дать в обмен.
Да согласен сделали все что могли,если учесть наши возможности. Думаю за это ТО можно смело ставить 4 с плюсом
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Ответ Juve164
А куда столько вингеров? Их к третьему туру четверо уже плюс хотят Санчо, хотя на второй тур было два и только один доступен)
не, ну еще 1 вингер пригодился бы, а точней фланговый хав, а кто у нас 4ро дойстойных основы? 3е да, Консейсао, Гонсалес и Мбангула, а ну хотя и Веа тоже...+ от Костича надо успеть избавиться, но нужны бекапы Йилдызу и Влаховичу, при том желательно избавиться от Милика. Но Санчо не пройдет по лимиту на подписания игроков не из ЕС.
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Ответ ПравдоРуб
Например?
Например провал с Кьезой. Продажа Хейсена за 15+3 в рассрочку на пять лет в Англию, которую все доят, провал с Щченсным, которого не смогли продать и заплатили денег за разрыв контракта, что в целом было некрасиво для важного человека в клубе. Покупка Кабаля за 13 млн, при цене в 3,5. Неудача с Калафьори, Тодибо. Длинейшие переговоры по Копмейнерсу, где в итоге отдали то, что Аталанта просила, но Тейн пропустил всю предсезонку. Непонятная аренда без выкупа Ругани. Костич, Милик и Артур на контрактах. С Санчо непонятная ситуация зачем он вообще нужен?
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