«Арсенал» продаст Рэмсдейла «Саутгемптону» за 18+7 млн фунтов

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Саутгемптон Sky Sports Юстин Бейло Аарон Рэмсдейл деньги Футбол

Аарон Рэмсдейл близок к уходу из «Арсенала».

Sky Sports сообщает, что «Саутгемптон» договорился с «канонирами» о переходе вратаря за 18 млн фунтов и еще 7 млн в виде бонусов. Стороны продолжают переговоры на тему других аспектов сделки и настроены позитивно.

На этой неделе «Саутгемптон» работал над приобретением Юстина Бейло у «Фейеноорда», но решил отказаться от трансфера на этапе медосмотра.

Рэмсдейл еще не играл в АПЛ в этом сезоне, а в прошлом провел 6 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Трудно ему предъявить претензии за годы в Арсенале
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Наконец-то мы научились продавать. Так же Нкетиа близок к переходу в Пэлас за 30м фунтов. Эду гений.
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Практика необходима, как не жаль, но ему необходимо уйти и чем раньше тем лучше. Удачи и куража!
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Даже не верится, что он уходит. Плохим вратарем его назвать язык не поворачивается. Всего лишь три сезона в «Арсенале», из которых полностью играл только два. Куражный. Иногда тащил «мертвые» мячи. «Саутгемптон» приобретает отличного голкипера
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Рамс прикольный, удачи ему. В Сотоне будет много работы, в таком режиме Аарон очень хорош. Будет тащить и попадать в хайлайты.
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Ответ Потолковый Лампонюх
Наконец-то мы научились продавать. Так же Нкетиа близок к переходу в Пэлас за 30м фунтов. Эду гений.
А всё благодаря высоким результатам клуба в АПЛ
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Рэмсдейл был крутой, но нестабильный. На кураже мог один игру затащить, но и ляпы допускал. А в общем очень порядочный и старательный парниша. Удачи!
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цена 18 млн - это потому, что Борнмут имел бы 15% от суммы за все, что выше 19 млн. Шах и мат от Эду )
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Ответ Real Madrid 04
Приличный ценник за игрока скамейки.
Англичанин, поэтому даже год без практики не снизил цену в разы.
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Ответ Потолковый Лампонюх
Наконец-то мы научились продавать. Так же Нкетиа близок к переходу в Пэлас за 30м фунтов. Эду гений.
Он уже перешел
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до сих пор перед глазами тот сейв против Ливерпуля
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Ответ Амбассадор провинциальной тоски
Ну я бы не сказал, что прям научились. Брали-то Рэмса за 40 (вроде). Но не не бесплатный переход с разрывом контракта - уже прогресс, конечно.
Брали за 28м Евро (трансфермаркт). Тут даже в плюсе выйдем если еще за бонусы получим.
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Ответ +Холмс+
второй номер нужен тогда. это при продаже Нкетия, нап на лавку по любому . аренда Виейра в порто, тут однозначно Нванери шанс. 2 на вход тут
23х летнего Гарсию хотим купить из Эспаньола на замену. Орнштейн уже написал. С ним уже вроде как договорились по контракту еще до продажи Рамсдэйла. В Испании очень высоко котируется. Говорят будущий топ. Больше трансферов не будет.
+2
0
+2
Приличный ценник за игрока скамейки.
+2
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+1
второй номер нужен тогда. это при продаже Нкетия, нап на лавку по любому . аренда Виейра в порто, тут однозначно Нванери шанс. 2 на вход тут
+1
0
+1
Ответ Потолковый Лампонюх
Наконец-то мы научились продавать. Так же Нкетиа близок к переходу в Пэлас за 30м фунтов. Эду гений.
Ну я бы не сказал, что прям научились. Брали-то Рэмса за 40 (вроде).
Но не не бесплатный переход с разрывом контракта - уже прогресс, конечно.
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Теперь у святых будет стена в виде Аарона
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Ответ Потолковый Лампонюх
23х летнего Гарсию хотим купить из Эспаньола на замену. Орнштейн уже написал. С ним уже вроде как договорились по контракту еще до продажи Рамсдэйла. В Испании очень высоко котируется. Говорят будущий топ. Больше трансферов не будет.
Могли бы до матча его купить!
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Ответ Бегемотик
Могли бы до матча его купить!
Не было гарантии что Рамсдэйл уйдет
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