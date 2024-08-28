«Арсенал» продаст Рэмсдейла «Саутгемптону» за 18+7 млн фунтов
Аарон Рэмсдейл близок к уходу из «Арсенала».
Sky Sports сообщает, что «Саутгемптон» договорился с «канонирами» о переходе вратаря за 18 млн фунтов и еще 7 млн в виде бонусов. Стороны продолжают переговоры на тему других аспектов сделки и настроены позитивно.
На этой неделе «Саутгемптон» работал над приобретением Юстина Бейло у «Фейеноорда», но решил отказаться от трансфера на этапе медосмотра.
Рэмсдейл еще не играл в АПЛ в этом сезоне, а в прошлом провел 6 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Но не не бесплатный переход с разрывом контракта - уже прогресс, конечно.