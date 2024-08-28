«Арсенал» продаст Рэмсдейла «Саутгемптону» за 18+7 млн фунтов

Аарон Рэмсдейл близок к уходу из «Арсенала».

Sky Sports сообщает, что « » договорился с «канонирами» о переходе вратаря за 18 млн фунтов и еще 7 млн в виде бонусов. Стороны продолжают переговоры на тему других аспектов сделки и настроены позитивно.

На этой неделе «Саутгемптон» работал над приобретением у « », но решил отказаться от трансфера на этапе медосмотра.

еще не играл в в этом сезоне, а в прошлом провел 6 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.