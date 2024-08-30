Медведев о медосмотре Соболева: «Ждем заключения. Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит»

Александр Медведев заявил, что Александр Соболев прошел медосмотр в «Зените».

Сообщалось, что сумма трансфера нападающего «Спартака» составит 10 миллионов евро.

– Да, прохождение медосмотра закончено. Ждем заключения.

– Контракт по схеме «4+1»?

– Ждем заключения. Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.