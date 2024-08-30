Медведев о медосмотре Соболева: «Ждем заключения. Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Соболев Футбол

Александр Медведев заявил, что Александр Соболев прошел медосмотр в «Зените».

Сообщалось, что сумма трансфера нападающего «Спартака» составит 10 миллионов евро.

– Да, прохождение медосмотра закончено. Ждем заключения.

– Контракт по схеме «4+1»?

– Ждем заключения. Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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47 комментариев
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"Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит" - Медведев объяснил, почему Зенит сейчас на втором месте
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Это он про первое место Локо!? Красава
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Скажу, как болельщик Локо:"Иронично!"
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Правильно, позади Локо и оставайтесь до конца чемпионата))
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Вчера он в том же репертуаре говорил про то, что в сутках 24 часа, ну так уже вторые пошли. Мог бы просто повторить ту же фразу
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Медведь тот ещё болтун.
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Он уже по клоунским замашкам почти достиг уровня Ротенберга.
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Ответ Aleksey Yashin
"Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит" - Медведев объяснил, почему Зенит сейчас на втором месте
Поэтому Соболева и берут, ибо дельфины впереди паровоза не бегут!
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Хороший функционер в КХЛ был, стал лживым и лицемерным чиновником зенита...
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Ответ SEREZH1K
И тут Зенит сообщает о подписании Батракова за 20млн. и Соболя за 10. Возможному чемпионству в столетие ничего более не угрожает!
Не-е, надо ещё Тюкавина, Барко, Облякова, Сперцяна и тогда есть шанс )
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Редкостный….
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Александр Медведев: "Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит".
"Тем более, что паровоз ещё догнать нужно". - также добавил Медведев.
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Идиома истинного болельщика Локо
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Намёк на Локомотив?
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У него проблема с пословицами как у бармэна из "Святые из трущоб"
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А Локомотив тут при чем?
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Тут я полностью.согласен с сыном новобранца чемпионов России:

Сын Соболева назвал «Зенит» «бомжами» в мае, стримя с канала отца.

Опубликовал Константин Семёнов

Источник — телеграм-канал Mash
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Ответ Виктор Тимошков
Идиома истинного болельщика Локо
идиома от идио..а?
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Скорее давить, то трубой )
На фене он умеет разговаривать?
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Сколько можно набрасывать дельфина на вентилятор?
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На самом деле актуально, с учетом того, что паровоз на первом месте.
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Страшно представить, что будет с Соболевым, если ему скажут, что медосмотр не пройден.
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Прекрасный подарок на юбилей клуба! И кто придумал? То ли Медведев покусал Семака, то ли наоборот.
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Паровоз то и вправду пока впереди)))
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Та он уже вас судя по таблице придавил
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
В то все не будет у нас дельфина )) газовые переобуваются в воздухе, теперь это лучший форвард страны))
В смысле для розовых это был лучший форвард страны, а теперь переобуваются, что он вообще не футболист. 🪑🪑🪑
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Что тогда значит успешно пройти медосмотр? Доехать до него и пройти все кабинеты?
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Пока паровоз впереди Зенита и давить ему некого. А вот за трансфер Дельфина в Зенит хочется не мало "тёплых" слов сказать. Может врачи на медкомиссии выявят какую-нибудь патологию и трансфер сорвётся.
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клоун 🤡
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Не надо бежать впереди паровоза! Турнирная таблица это как раз подтверждает!!!
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