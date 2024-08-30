Медведев о медосмотре Соболева: «Ждем заключения. Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит»
Александр Медведев заявил, что Александр Соболев прошел медосмотр в «Зените».
Сообщалось, что сумма трансфера нападающего «Спартака» составит 10 миллионов евро.
– Да, прохождение медосмотра закончено. Ждем заключения.
– Контракт по схеме «4+1»?
– Ждем заключения. Не надо бежать впереди паровоза, а то придавит, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
"Тем более, что паровоз ещё догнать нужно". - также добавил Медведев.
Сын Соболева назвал «Зенит» «бомжами» в мае, стримя с канала отца.
Опубликовал Константин Семёнов
Источник — телеграм-канал Mash
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