Депутат от Дагестана Султанов о возрождении «Анжи»: «Не слышал, два клуба для республики – тяжелая задача. У нас теплые воспоминания о команде, претензии к бездарному менеджменту, который развалил клуб»

Депутат Султан Султанов оценил возможность возрождения «Анжи».

«Есть поговорка: «Боливар двоих не выдержит». Здесь точно так же: все упирается в финансы. Для « » Махачкала выход в – прорыв и большое достижение.

Клубу почти сто лет, и это долгая история развития команды в Дагестане. Были этапы и забвения, и возрождения – как феникс. Для нас это большой вызов. Главное сейчас не распыляться, а сконцентрироваться на конкретном результате: закрепиться в РПЛ.

В отличие от многих других команд, у которых финансовые возможности шире, понимаем, что стоит непростая задача перед тренерским штабом и командой.

Если будет частный случай с инвестором, как было с «Анжи» до этого – другое дело. Но не слышал, что есть какие-либо предложения. Для республики в целом два клуба – это тяжелая задача.

Мы помним про «Анжи». У нас теплые воспоминания по команде, а претензии – к бездарному менеджменту, который под конец развалил клуб.

Надо понять, что такое « » в 2024 году – кто хозяин товарного знака, чтобы не было проблем. Поживем – увидим», – сказал депутат думы от Дагестана Султан Султанов.