Депутат от Дагестана Султанов о возрождении «Анжи»: «Не слышал, два клуба для республики – тяжелая задача. У нас теплые воспоминания о команде, претензии к бездарному менеджменту, который развалил клуб»

Теги премьер-лига Россия Анжи Государственная дума Политика Спорт-Экспресс Динамо Махачкала Футбол

Депутат Султан Султанов оценил возможность возрождения «Анжи».

«Есть поговорка: «Боливар двоих не выдержит». Здесь точно так же: все упирается в финансы. Для «Динамо» Махачкала выход в РПЛ – прорыв и большое достижение.

Клубу почти сто лет, и это долгая история развития команды в Дагестане. Были этапы и забвения, и возрождения – как феникс. Для нас это большой вызов. Главное сейчас не распыляться, а сконцентрироваться на конкретном результате: закрепиться в РПЛ.

В отличие от многих других команд, у которых финансовые возможности шире, понимаем, что стоит непростая задача перед тренерским штабом и командой.

Если будет частный случай с инвестором, как было с «Анжи» до этого – другое дело. Но не слышал, что есть какие-либо предложения. Для республики в целом два клуба – это тяжелая задача.

Мы помним про «Анжи». У нас теплые воспоминания по команде, а претензии – к бездарному менеджменту, который под конец развалил клуб.

Надо понять, что такое «Анжи» в 2024 году – кто хозяин товарного знака, чтобы не было проблем. Поживем – увидим», – сказал депутат Государственной думы от Дагестана Султан Султанов. 

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17 комментариев
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Ответ Porsche Panamera Official
Ты был в дагестане? Там все остановилось в 60-х годах… нищета,разруха,только воруют… туда нет смысла вкладывать,там мусорка
Ты давно был в Дагестане? В Дагестан приезжает по несколько миллионов туристов в год, и все довольны. Республика развивается. Какая нищета, какая мусорка? Корректнее бы в выражениях. У нас дороги получше чем во многих регионах остальной России. Приезжие сами это говорят. Тут природа красивая. Зря ты так
+14
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+8
абсолютно бессмысленно, даже если частный инвестор придет - лучше пусть в инфраструктуру вкладывает
+8
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+7
Ответ Jamal10
Ты давно был в Дагестане? В Дагестан приезжает по несколько миллионов туристов в год, и все довольны. Республика развивается. Какая нищета, какая мусорка? Корректнее бы в выражениях. У нас дороги получше чем во многих регионах остальной России. Приезжие сами это говорят. Тут природа красивая. Зря ты так
Не все довольны, судя хотя бы по комментам от дагестанцев под подобными новостями. Но в целом согласен. Дагестан - очень красивый регион и активно развивается.
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Ответ Ян Кубиш
Ага, а Москва - это самый богатый природными ресурсами регион, который кормит всех вокруг, включая наглых дагов, нищих бурятов и якутов, у которых нихрена нет)
Чел, у тебя налоги - это одни только природные ресурсы, они налоги платят? Мы о налогах, а не о богатстве ресурсов говорили. Хватит уже закапывать себя, уже и так понятно, что ты только с темы на тему только скакать умеешь, знаний и фактов никаких.
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Ответ Замир Зайналов
Москва забирает всё себе. Москва высасывает деньги с регионов, Москва жирует и пирует. Такие и подобные другие фразы можно услышать, когда речь заходит про жизнь в нашей стране и рассуждения про финансовое благополучие людей. С одной стороны, мы видим богатую и роскошную столицу, куда едут за высокими зарплатами и доходом более чем в 100 тысяч рублей, а с другой — бедные регионы, где люди выживают на 15–20 тысяч рублей.
Ну так и о каком процветании тогда идёт речь, вон, у человека в комментарии выше прям Ваканда.
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Ответ Abu Ibrahim
Захлопнись
Аргументированно, другого и не ожидал)
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Ответ Ян Кубиш
блин, или ты реально д€бил, или ты прикалываешься. Я тебе в предыдущем комментарии написал, за счёт чего республика может существовать без сраных подачек кремля, а ты мне опять про ресурсы и налоги. И напиши ещё 100 раз про "закапывание", так твои вы$еры будут звучать убедительнее)
Похоже это ты прикидываешься им, без шуток. Ресурсы ресурсами, но посмотри сколько в Москве живёт людей, сколько там компаний (не связанных с ресурсами), магазинов, предприятий финансовой сферы, сферы услуг. И все это выливается в налоги, а следовательно налоги. Все регионы играют по одним и тем же правилам, при этом, если ты не в курсе, то у нас есть не только дотационные регионы, а ещё и регионы-доноры, которые находятся в плюсе и как раз таки кормят тех, кто на дотациях. Так что это им стоит жаловаться, а не Дагестану, которого так грабят, что аж платят ему. Как так получается, что Ямало-Ненецкий АО, который по такой логике ещё как грабят, ибо там куча ресурсов, в огромном плюсе, а шикарные Бурятия и Дагестан в гигантском минусе? Или у них другая Москва, добрее? Ну давай, повтори ещё раз детскую позицию про то, что ну если налоги не платить, то можно хорошо жить. И если ресурсами распоряжаться самим, то ты автоматом становишься крутым и развитым. Привет богатейшей ресурсами Венесуэле, которая чуть ли не хуже всех в Южной Америке живёт.
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Ответ Jamal10
Ты давно был в Дагестане? В Дагестан приезжает по несколько миллионов туристов в год, и все довольны. Республика развивается. Какая нищета, какая мусорка? Корректнее бы в выражениях. У нас дороги получше чем во многих регионах остальной России. Приезжие сами это говорят. Тут природа красивая. Зря ты так
Дагестан - самый дотационный регион России. Ага, ни разу не нищие. Кто вообще лайкает эти фантазии из твоего комментария?
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Ответ Вячеслав Соболевский
Дагестан - самый дотационный регион России. Ага, ни разу не нищие. Кто вообще лайкает эти фантазии из твоего комментария?
ну да, федеральный центр забирает миллиарды из Дагестана в виде налогов и потом возвращает их часть в виде дотаций. Туризм, развитая энергосистема, добыча нефти и газа, морской торговый и военный порт, жд сети - все это позволило бы Дагестану прекрасно развиваться автономно безо всяких дотаций и "поддержки" Москвы
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Ответ Вячеслав Соболевский
Чел, у тебя налоги - это одни только природные ресурсы, они налоги платят? Мы о налогах, а не о богатстве ресурсов говорили. Хватит уже закапывать себя, уже и так понятно, что ты только с темы на тему только скакать умеешь, знаний и фактов никаких.
Москва забирает всё себе. Москва высасывает деньги с регионов, Москва жирует и пирует. Такие и подобные другие фразы можно услышать, когда речь заходит про жизнь в нашей стране и рассуждения про финансовое благополучие людей. С одной стороны, мы видим богатую и роскошную столицу, куда едут за высокими зарплатами и доходом более чем в 100 тысяч рублей, а с другой — бедные регионы, где люди выживают на 15–20 тысяч рублей.
+1
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