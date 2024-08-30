Газзаев о Соболеве и «Зените»: «Типичные центрфорварды, большие и габаритные, уже в прошлом. В команде есть схожий с ним по манере игры нападающий – Кассьерра»
Валерий Газзаев оценил вероятный переход Александра Соболева в «Зенит».
«В моем понимании форвард современной формации – это тот игрок, который действует по всему фронту атаки, как, например, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Такие нападающие сегодня являются примерами игры в атаке и образцами того, к чему всем надо стремиться в современном футболе. Тем более что возможности для этого у «Зенита» есть.
А типичные центрфорварды, большие и габаритные, уже остались в прошлом. Поэтому сейчас сложно сказать, насколько Соболев способен в ближайшее время принести пользу «Зениту».
Это покажет только его участие в матчах национального первенства. Многое зависит и от того, как быстро он сможет интегрироваться в состав и игру «Зенита».
Потому что в команде из Санкт-Петербурга есть схожий с ним по манере игры нападающий – Матео Кассьерра», – сказал бывший главный сборной России Валерий Газзаев.
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