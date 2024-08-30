Газзаев о Соболеве и «Зените»: «Типичные центрфорварды, большие и габаритные, уже в прошлом. В команде есть схожий с ним по манере игры нападающий – Кассьерра»

Теги Спартак Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Матео Кассьерра Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Валерий Газзаев оценил вероятный переход Александра Соболева в «Зенит».

«В моем понимании форвард современной формации – это тот игрок, который действует по всему фронту атаки, как, например, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Такие нападающие сегодня являются примерами игры в атаке и образцами того, к чему всем надо стремиться в современном футболе. Тем более что возможности для этого у «Зенита» есть.

А типичные центрфорварды, большие и габаритные, уже остались в прошлом. Поэтому сейчас сложно сказать, насколько Соболев способен в ближайшее время принести пользу «Зениту».

Это покажет только его участие в матчах национального первенства. Многое зависит и от того, как быстро он сможет интегрироваться в состав и игру «Зенита».

Потому что в команде из Санкт-Петербурга есть схожий с ним по манере игры нападающий – Матео Кассьерра», – сказал бывший главный сборной России Валерий Газзаев.

14 комментариев
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«Типичные Центрфорварды уже в прошлом».
Э. Холланн : « Ну да, ну да, пошел я …..»
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Купить 2 гондоу за 1 неделю … это - успех!
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Ответ Loki fan
«Типичные Центрфорварды уже в прошлом». Э. Холланн : « Ну да, ну да, пошел я …..»
ну у Холенда игра головой как раз далеко не самый сильный козырь и не самое главное качество
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Ответ Mixos Demid
Купить 2 гондоу за 1 неделю … это - успех!
А мы то думали, что успех это чемпионат выиграть...У вас разве в дЫнамо не так?
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Ответ SMART789
У Кассьеры меньше 50% выигранных единоборств и в шт меньше почти в 2 раза Это просто замыкатель ногами и то корявый Соболь усадит его хорошо и надолго
Соболь никого не усадить, будет лавку полировать. А вот атмосферу в раздевалке испортит. Он токсичный дельфин 🐬
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ну теперь при игре в проекте миллера нырки будут превращаться в пенальти
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У Кассьеры меньше 50% выигранных единоборств и в шт меньше почти в 2 раза
Это просто замыкатель ногами и то корявый
Соболь усадит его хорошо и надолго
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А усы в прошлом уже? Сколько лет прошло, а мы все помним.
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У Кассьеры 0 % выигранных единоборств, он тупо не борется за мяч, как можно его сравнивать с Соболевым. Если такие футбольные люди этого не понимают, как они вообще тренировали, это же абсурд
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Время типичных авторитарных тренеров с усами и пузцом — тоже ушло безвозвратно)
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И это все говорит именитый тренер. Начнем с того, что Мбаппе, Криштиану и Месси отличаются друг от друга просто нереально по характеристикам. Месси вообще не форвард, у Криштиану рост под 190 и он умеет играть головой шикарно, Мбаппе это чисто про скорость и дрибблинг, но он не может играть чистого форварда. Та же история с Кассьерой и Соболевым, они вообще разные. Кассьера, хоть и высокий, но в борьбе он слабый, он классно играет головой только на опережение. Зато он быстрый и техничный достаточно. Как он намешал это все?
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В Зените есть Касьера, который лучше, есть Гонду, который выше по габаритам, есть Сергеев, который пашет, но им нужен именно Соболев, вот зачем? Если подна##ть Спартаку, то они сделали только лучше.
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Ответ SMART789
У Кассьеры меньше 50% выигранных единоборств и в шт меньше почти в 2 раза Это просто замыкатель ногами и то корявый Соболь усадит его хорошо и надолго
Соболев в Спартаке часто фолил в борьбе, да еще и с дисциплиной сложности, как итог жк в каждом третьем матче. Аргентинец обошелся дороже чем Соболев и играть точно должен, в этом плане 3 нападающих на одну позицию, с одной стороны хорошая скамейка, с другой стороны все привыкли играть в основе, Соболев в Спартаке очень не любил быть в роли Сергеева.
Интересно и то, как они могут действовать в паре, пока Глушенков не восстановится - этот вариант вполне возможен.
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Ответ Liver0910
В Зените есть Касьера, который лучше, есть Гонду, который выше по габаритам, есть Сергеев, который пашет, но им нужен именно Соболев, вот зачем? Если подна##ть Спартаку, то они сделали только лучше.
Ни Сергеев, ни Кассьера не игроки борьбы. Если взглянуть, на последние игры Зенита без Вендела и Глушенкова при выходе из обороны, где игроки отдавая мяч в борьбу на Кассьеру или Сергеева, то они не могут за него зацепиться и мяч спокойно забирает соперник. Да, согласен, что это не отменяет безидейности тренерского штаба, где явно кризис в задумке игры в целом. Команда не знает как выходить из обороны в атаку, поэтому Семак и планирует вернуться к забросам в борьбу, что давало результат. Также такой игрок, оттягивает на себя больше игроков, что уже не дает делать такой прессинг сопернику и развязвает руки игрокам полузащиты. Задумка тренера ясна и к этой задумке ни Кассьера, ни Сергеев не подходят
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