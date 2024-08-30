«Милан» арендует Абрахама у «Ромы» и взамен отдаст Салемакерса на сезон

Теги Рома Милан серия А Италия возможные трансферы Тэмми Абрахам Алексис Салемакерс Фабрицио Романо Футбол

«Милан» и «Рома» обменяются футболистами .

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы заключили два арендных соглашения – форвард римлян Тэмми Абрахам перейдет в «Милан», а Алексис Салемакерс последует в обратном направлении – в «Рому».

Обе сделки рассчитаны на один сезон.

Абрахам сыграл 8 матчей и забил 1 гол в прошлом сезоне Серии А. Салемакерс прошлый сезон провел в аренде в «Болонье», где сыграл 30 матчей в чемпионате Италии, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

22 комментария
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Хоть на этом спасибо. Я уж думал купят хрусталя за 30 миллионов, а аренда в целом ОК. Заиграет - ладно, не заиграет и ничего страшного
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Для меня лично загадка века - почему большие клубы продолжают проявлять интерес к Абрахаму.
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дичайший контраст когда Дибала и Салемакерс одновременно на поле будут в Роме
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Ответ Блуждающий странник
Пишут, что без, но зарплату ему Милан будет платить
Хоть это хорошо, вернём обратно и не получим второго Ориги, который кстати, перед переходом, намного статуснее был.
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Нормально, но на бельгийца рассчитывали.
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Абрахам выдал сезон своей жизни, после этого его форма остается загадкой… может в Милане найдет себя
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Салемакерс нормально для Ромы
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Милан последовательно избавляется от белых футболистов)
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Столько случаев когда не продают игроков при больших предложениях. И почти всегда они заканчиваются вот так. Абрахам, Осимхен- могли вагог денег заработать, но до последнего не отпускали. Одно дело когда МС, Реал, Бавария не отдают - у них нет нужды в деньгах, в таких клубах вряд-ли игрок мотивацию потеряет. Вот Наполи приходится уже за те деньги что покупали Осимхена отпускать
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Очень надеюсь, что без права выкупа!
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Так даже лучше.
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Весьма странный трансфер
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Если уж с Абрахамом фонсека не выиграет скудетто и не дойдет до полуфинала, то грош ему цена, останется только выпнуть его в конце сезона
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Ориги 2.0.
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Ответ Андрей Хан
Для меня лично загадка века - почему большие клубы продолжают проявлять интерес к Абрахаму.
Наверное, потому что чистых нападающих сейчас крайне мало, вот и проявляют интерес 🤷🏻‍♂️
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Ответ Cristiano Ronaldo
Очень надеюсь, что без права выкупа!
Пишут, что без, но зарплату ему Милан будет платить
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