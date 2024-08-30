«Милан» арендует Абрахама у «Ромы» и взамен отдаст Салемакерса на сезон

«Милан» и «Рома» обменяются футболистами .

По информации инсайдера , клубы заключили два арендных соглашения – форвард римлян перейдет в « », а последует в обратном направлении – в «Рому».

Обе сделки рассчитаны на один сезон.

Абрахам сыграл 8 матчей и забил 1 гол в прошлом сезоне Серии А. Салемакерс прошлый сезон провел в аренде в «Болонье», где сыграл 30 матчей в чемпионате Италии, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.