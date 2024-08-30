Директор «Ахмата» о будущем Адиева: «Когда у клуба нет доверия к тренеру, его меняют. Сейчас тренер готовит команду к матчу»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Магомед Адиев Руслан Газзаев Чемпионат.com Футбол

Спортивный директор «Ахмата» высказался о будущем Магомеда Адиева в клубе.

После 6 туров грозненский клуб идет на последнем месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 4 очка. Команда не одержала ни одной победы.

«У нас есть главный тренер, который готовит команду к предстоящему матчу. Когда у клуба нет доверия к тренеру, он меняет его.

На сегодняшний день команду готовит Адиев к предстоящему матчу», – сказал Руслан Газзаев.

Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля 2024 года.

Магомед Адиев: «Я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат», думаю. Отношусь к этому абсолютно спокойно. После 0:5 от «Локо» был самый жесткий разговор»

3 комментария
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Ну голова, разложил все по полочкам
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В переводе на русский - ему дается последний шанс в предстоящем туре, будущего сменщика уже присматриваем…
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Сейчас Ахмат играет очень плохо, надо срочно исправлять игру или вылет неизбежен
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