Директор «Ахмата» о будущем Адиева: «Когда у клуба нет доверия к тренеру, его меняют. Сейчас тренер готовит команду к матчу»

Спортивный директор «Ахмата» высказался о будущем Магомеда Адиева в клубе.

После 6 туров грозненский клуб идет на последнем месте в турнирной таблице Мир , набрав 4 очка. Команда не одержала ни одной победы.

«У нас есть главный тренер, который готовит команду к предстоящему матчу. Когда у клуба нет доверия к тренеру, он меняет его.

На сегодняшний день команду готовит Адиев к предстоящему матчу», – сказал .

возглавил « » 5 апреля 2024 года.

Магомед Адиев: «Я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат», думаю. Отношусь к этому абсолютно спокойно. После 0:5 от «Локо» был самый жесткий разговор»