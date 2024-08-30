Магомед Адиев: «Я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат», думаю. Отношусь к этому абсолютно спокойно. После 0:5 от «Локо» был самый жесткий разговор»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Балтика Ахмат Магомед Адиев Матч ТВ Футбол

Магомед Адиев считает, что он близок к уходу из «Ахмата».

Специалист стал главным тренером клуба в апреле. Изначально он совмещал работу в клубе и сборной Казахстана, позже ушел из национальной команды. 

В текущем сезоне клуб из Грозного занимает последнее место в Мир РПЛ после 6 туров. 

– Это очень сложное решение [возглавить «Ахмат»]. Мое самое сложное решение, потому что у меня все складывалось довольно‑таки хорошо.

– Вышли из зоны комфорта?

– Во многом да.

– У вас есть карт‑бланш в «Ахмате»?

– Мой карт‑бланш – каждая последующая игра. Я ее выигрываю - карт‑бланш есть, я работаю дальше, я ее проигрываю - он уменьшается.

– Сейчас побед мало. Тучи сгущаются?

– Знаете… Я думаю, я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат». Но я к этому отношусь абсолютно спокойно.

– От чего это зависит?

– От побед, в первую очередь. Второе, я и сам хочу прояснить для себя определенные моменты.

– Какие?

– Есть ряд моментов. Хочу понять, стали мы лучше или хуже по сравнению с прошлым сезоном. Надо в этих нюансах определиться.

– Какие слова вы подбирали после матча с «Локомотивом» [проигранного дома со счетом 0:5]?

– (смеется) У нас был очень жесткий разговор, наверное. За все время моего пребывания в команде, наверное, это был самый жесткий разговор. На повышенных тонах. Лексикон мой был не совсем соответствующий. Я редко к такому прибегаю. Но иногда бывают моменты, когда приходится это делать.

– Разговор в раздевалке после «Локомотива» был жестче, чем в прошлом сезоне после «Балтики» (1:7)?

– Да, намного. После «Балтики» он в принципе был, можно сказать, больше философским, – сказал Адиев

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24 комментария
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Адиев адекватный мужик на самом деле.
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Ответ N. Vidich
Адиев адекватный мужик на самом деле.
Да, только зря в чай вляпался.
+23
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Какой же специфический клуб Ахмат. В нём не получается надолго задержать ни у русских тренеров, ни у иностранных, ни у кавказских.
Мне кажется мелочиться дальше не нужно и надо сразу ставить главным тренером Адама Кадырова.
+16
-4
+12
Ответ Antonio Gaudi
Какой же специфический клуб Ахмат. В нём не получается надолго задержать ни у русских тренеров, ни у иностранных, ни у кавказских. Мне кажется мелочиться дальше не нужно и надо сразу ставить главным тренером Адама Кадырова.
В остальных клубах рфпл конечно задерживаются мама не горюй
+10
0
+10
Согласитесь, не вяжется нынешнее выступление команды с концом прошлого чемпионата. Адиев успел всем надоесть за лето? Не везёт? Ну-ну
+3
0
+3
Стоило ради этого кидать сборную Казахстана?
+5
-2
+3
Ответ Рома Политов
Назначьте Талалаева в Ахмат. Всей страной просим 🙏
Мостовой: "Почему ОН, а не Я??"
+3
0
+3
Назначьте Талалаева в Ахмат. Всей страной просим 🙏
+3
-1
+2
Ответ Antonio Gaudi
Какой же специфический клуб Ахмат. В нём не получается надолго задержать ни у русских тренеров, ни у иностранных, ни у кавказских. Мне кажется мелочиться дальше не нужно и надо сразу ставить главным тренером Адама Кадырова.
Талалаев 2.5 года если не больше,Грозный был не один сезон..
+2
0
+2
Ответ Сергей Орлов
Извинись.
Извиняюсь

На всякий случай за него написал
+1
0
+1
Ответ pyritanza
Мостовой: "Почему ОН, а не Я??"
Так то Алиев "футбольный человек"))
+1
0
+1
Ответ Причёска Бэйла
Да, только зря в чай вляпался.
Извинись.
+1
0
+1
Акрона могут пройти следующем туре
+1
0
+1
Лучше бы в сборной остался Мага...
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Ответ Рома Политов
Назначьте Талалаева в Ахмат. Всей страной просим 🙏
Юраниньо возьмут.
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Нет побед. У Ахмата и так были проблемы с результатами, а тут еще 2 основных игрока выпали на 6 месяцев! Так что все закономерно, видимо. На морально-волевых можно выехать в одном-двух матчах, а потом?!
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Ответ Артём Ставицкий
Что значит "кидать"? Адиев что сборную Казахстана в трудную минуту бросил?
Не совсем, но он мог остаться и продолжить начатое, но начал выбирать и выбрал не сборную.
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Ахмат всем на радость движется верной дорогой в лучшую лигу мира.
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Ответ Antonio Gaudi
Какой же специфический клуб Ахмат. В нём не получается надолго задержать ни у русских тренеров, ни у иностранных, ни у кавказских. Мне кажется мелочиться дальше не нужно и надо сразу ставить главным тренером Адама Кадырова.
Однако... Не слишком ли вы радикальны?
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Ответ Antonio Gaudi
Какой же специфический клуб Ахмат. В нём не получается надолго задержать ни у русских тренеров, ни у иностранных, ни у кавказских. Мне кажется мелочиться дальше не нужно и надо сразу ставить главным тренером Адама Кадырова.
Да не, обычный клуб низа таблицы.
Факел, Химки, Торпедо - та же история.
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Ответ Antonio Gaudi
Какой же специфический клуб Ахмат. В нём не получается надолго задержать ни у русских тренеров, ни у иностранных, ни у кавказских. Мне кажется мелочиться дальше не нужно и надо сразу ставить главным тренером Адама Кадырова.
Нужно просто быть нормальным тренером. У Талалаева и Рахимова получалось работать долго и давать результат. Талалаев поднял Ахмат до седьмого места и полуфинала кубка, а пришел в команду, которая осталась в лиге по дополнительным показателям при отмененных стыках.
А все невероятно талантливые тренеры после него всю работу закопали, теперь снова зона вылета и полное отсутствие игры.
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Ответ Александр Худобин_1116329546
Нужно просто быть нормальным тренером. У Талалаева и Рахимова получалось работать долго и давать результат. Талалаев поднял Ахмат до седьмого места и полуфинала кубка, а пришел в команду, которая осталась в лиге по дополнительным показателям при отмененных стыках. А все невероятно талантливые тренеры после него всю работу закопали, теперь снова зона вылета и полное отсутствие игры.
Здесь полностью согласен! При Талалаева был свой рисунок игры, понятно было во что они играют. Сейчас от этого ничего не осталось.
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