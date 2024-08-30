Магомед Адиев: «Я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат», думаю. Отношусь к этому абсолютно спокойно. После 0:5 от «Локо» был самый жесткий разговор»
Магомед Адиев считает, что он близок к уходу из «Ахмата».
Специалист стал главным тренером клуба в апреле. Изначально он совмещал работу в клубе и сборной Казахстана, позже ушел из национальной команды.
В текущем сезоне клуб из Грозного занимает последнее место в Мир РПЛ после 6 туров.
– Это очень сложное решение [возглавить «Ахмат»]. Мое самое сложное решение, потому что у меня все складывалось довольно‑таки хорошо.
– Вышли из зоны комфорта?
– Во многом да.
– У вас есть карт‑бланш в «Ахмате»?
– Мой карт‑бланш – каждая последующая игра. Я ее выигрываю - карт‑бланш есть, я работаю дальше, я ее проигрываю - он уменьшается.
– Сейчас побед мало. Тучи сгущаются?
– Знаете… Я думаю, я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат». Но я к этому отношусь абсолютно спокойно.
– От чего это зависит?
– От побед, в первую очередь. Второе, я и сам хочу прояснить для себя определенные моменты.
– Какие?
– Есть ряд моментов. Хочу понять, стали мы лучше или хуже по сравнению с прошлым сезоном. Надо в этих нюансах определиться.
– Какие слова вы подбирали после матча с «Локомотивом» [проигранного дома со счетом 0:5]?
– (смеется) У нас был очень жесткий разговор, наверное. За все время моего пребывания в команде, наверное, это был самый жесткий разговор. На повышенных тонах. Лексикон мой был не совсем соответствующий. Я редко к такому прибегаю. Но иногда бывают моменты, когда приходится это делать.
– Разговор в раздевалке после «Локомотива» был жестче, чем в прошлом сезоне после «Балтики» (1:7)?
– Да, намного. После «Балтики» он в принципе был, можно сказать, больше философским, – сказал Адиев.
Мне кажется мелочиться дальше не нужно и надо сразу ставить главным тренером Адама Кадырова.
На всякий случай за него написал
Факел, Химки, Торпедо - та же история.
А все невероятно талантливые тренеры после него всю работу закопали, теперь снова зона вылета и полное отсутствие игры.