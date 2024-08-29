Хуммельс отказался от перехода в «Сосьедад» из-за личных проблем. Защитник может пропустить сезон или завершить карьеру в январе

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Матс Хуммельс Футбол

Матс Хуммельс отказался от перехода в «Реал Сосьедад».

35-летний защитник решил не переходить в испанскую команду из-за финансовых проблем. Отец и агент игрока сообщил клубу о решении игрока, которое стало неожиданностью для «Сосьедада» – там рассчитывали на положительный ответ.

Хуммельс уже согласовал с «Реал Сосьедад» контракт на один год с возможностью продления на следующий, но в итоге отклонил предложение, сославшись на проблемы личного характера. 

Отмечается, что Матс может пропустить целый сезон. Он даже подумывает о том, чтобы завершить карьеру, если в январе ситуация не изменится. 

Немецкий футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Боруссии». Его статистику можно найти здесь

5 комментариев
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Если у тебя проблемы с финансами, почему ты отказываешься от контракта по которому будешь зарабатывать деньги?
+9
-2
+7
Ответ Илья Коски
Если у тебя проблемы с финансами, почему ты отказываешься от контракта по которому будешь зарабатывать деньги?
я так понял, финансовые проблемы в Сосьедаде это причина, а озвученные личные - повод)
+7
-2
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Как то странно все звучит
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Жаль...
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Ответ Илья Коски
Если у тебя проблемы с финансами, почему ты отказываешься от контракта по которому будешь зарабатывать деньги?
Потому что в Испании налоги конские. Мб ждет предложения из другой страны, чтобы в итоге на руки больше было. Хотя в таком случае чего не поехать в Аравию...
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