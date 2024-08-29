Хуммельс отказался от перехода в «Сосьедад» из-за личных проблем. Защитник может пропустить сезон или завершить карьеру в январе
Матс Хуммельс отказался от перехода в «Реал Сосьедад».
35-летний защитник решил не переходить в испанскую команду из-за финансовых проблем. Отец и агент игрока сообщил клубу о решении игрока, которое стало неожиданностью для «Сосьедада» – там рассчитывали на положительный ответ.
Хуммельс уже согласовал с «Реал Сосьедад» контракт на один год с возможностью продления на следующий, но в итоге отклонил предложение, сославшись на проблемы личного характера.
Отмечается, что Матс может пропустить целый сезон. Он даже подумывает о том, чтобы завершить карьеру, если в январе ситуация не изменится.
Немецкий футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Боруссии». Его статистику можно найти здесь.