«Интер» сыграет с «Ман Сити» и «Байером» на выезде в общем этапе ЛЧ, с «Арсеналом» и «Монако» – дома

Стали известны соперники «Интера» по общему этапу Лиги чемпионов.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки было определено, что команда под руководством Симоне Индзаги примет « », « », « » и « ».

На выезде миланцы сыграют против « », «Байера», «Спарты» и «Янг Бойз».

Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.