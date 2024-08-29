«Интер» сыграет с «Ман Сити» и «Байером» на выезде в общем этапе ЛЧ, с «Арсеналом» и «Монако» – дома
Стали известны соперники «Интера» по общему этапу Лиги чемпионов.
На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.
По результатам сегодняшней жеребьевки было определено, что команда под руководством Симоне Индзаги примет «Арсенал», «РБ Лейпциг», «Црвену Звезду» и «Монако».
На выезде миланцы сыграют против «Манчестер Сити», «Байера», «Спарты» и «Янг Бойз».
Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.