«Интер» сыграет с «Ман Сити» и «Байером» на выезде в общем этапе ЛЧ, с «Арсеналом» и «Монако» – дома

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Стали известны соперники «Интера» по общему этапу Лиги чемпионов.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки было определено, что команда под руководством Симоне Индзаги примет «Арсенал», «РБ Лейпциг», «Црвену Звезду» и «Монако».

На выезде миланцы сыграют против «Манчестер Сити», «Байера», «Спарты» и «Янг Бойз».

Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

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6 комментариев
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Наконец-то и другие команды кроме Реала,Барсы,Баварии и Сити узнали своих соперников
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В чем прелесть этого формата, что наконец интересные топ соперники, с которыми вообще или давно не играли. Арсенал, Лейпциг, Байер, Монако, ну и повтор финала с Ман Сити
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У ПСЖ, Интера и Лейпцига, наверно, наиболее сложные 4 соперника из первых двух корзин
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Посмотрим, что это за формат, и как он работает. Легко не будет никому. Хорошо, однако, что испанцы не попались. С ними Интер всегда тяжело играет.
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Ответ ArtemEgs
У ПСЖ, Интера и Лейпцига, наверно, наиболее сложные 4 соперника из первых двух корзин
У ПСЖ вообще каюк, могут не выйти)
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Ответ Семён Жуйло
Посмотрим, что это за формат, и как он работает. Легко не будет никому. Хорошо, однако, что испанцы не попались. С ними Интер всегда тяжело играет.
Да, тоже рад, что наконец не играем с испанцами
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