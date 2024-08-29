«Милан» сыграет с «Реалом» и «Байером» на выезде в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Жироной» – дома

Определились соперники «Милана» по общему этапу Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира – в этом сезоне впервые пройдет в новом формате.

«Россонери» встретятся со следующими командами: « » (дома); « » (на выезде); «Брюгге» (дома); « » (на выезде); « » (дома); «Динамо» Загреб (на выезде); «Жирона» (дома); «Слован» (на выезде).

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.