«Милан» сыграет с «Реалом» и «Байером» на выезде в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Жироной» – дома

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Определились соперники «Милана» по общему этапу Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира – в этом сезоне Лига чемпионов впервые пройдет в новом формате.

«Россонери» встретятся со следующими командами: «Ливерпуль» (дома);  «Реал Мадрид» (на выезде); «Брюгге» (дома); «Байер» (на выезде); «Црвена Звезда» (дома); «Динамо» Загреб (на выезде); «Жирона» (дома); «Слован» (на выезде).

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

7 комментариев
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С группой объективно повезло на фоне других. Домашние матчи с Брюгге, Црвеной, разобранной Жироной. Слован и Загреб на выезде. Ливерпуль и Реал адски, но в остальном зато комфортно. Жаль, что команда не в форме, тут реально можно было бы в чудо поверить и топ-8
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Итальянцам в целом повезло с соперниками
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Набирайте форму, встаньте на победную тропу. Форца Милан
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Ответ Блуждающий странник
С группой объективно повезло на фоне других. Домашние матчи с Брюгге, Црвеной, разобранной Жироной. Слован и Загреб на выезде. Ливерпуль и Реал адски, но в остальном зато комфортно. Жаль, что команда не в форме, тут реально можно было бы в чудо поверить и топ-8
С такой группой вполне могут попасть в топ 8 , хотя хочется сказать даже обязаны, но ... ))
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Ответ Человек1991
С такой группой вполне могут попасть в топ 8 , хотя хочется сказать даже обязаны, но ... ))
Ты просто не смотрел матчи Милана на старте) Там неорганизованная команда, лидеры не в форме. Фонсека творит дичь с Сало на позиции Тео. Вся игра вокруг Леау, который пока вообще мёртвый. Зависит ещё кто будет в первых турах у Милана
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