«Милан» сыграет с «Реалом» и «Байером» на выезде в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Жироной» – дома
Определились соперники «Милана» по общему этапу Лиги чемпионов.
Сегодня в Монако состоялась жеребьевка турнира – в этом сезоне Лига чемпионов впервые пройдет в новом формате.
«Россонери» встретятся со следующими командами: «Ливерпуль» (дома); «Реал Мадрид» (на выезде); «Брюгге» (дома); «Байер» (на выезде); «Црвена Звезда» (дома); «Динамо» Загреб (на выезде); «Жирона» (дома); «Слован» (на выезде).
Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.
Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.