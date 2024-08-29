«Аль-Наср» и «Лейпциг» договорились о трансфере Симакана за 45 млн евро. Защитником интересовалась «Барса»
Мохамед Симакан близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» и «РБ Лейпциг» достигли договоренности о трансфере 24-летнего защитника за 45 миллионов евро, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Переговоры между саудовским клубом и игроком продолжаются. Мохамеду предлагают контракт на 5 лет. Если стороны договорятся, то завтра француз отправится на медосмотр.
Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляет «Барселона».
В прошлом сезоне Бундеслиги Симакан провел 32 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.
Окко не даст соврать)
А так, хорошая защита получается Аль-Ганам - Симакан - Ляпорт - Теллес, очень неплохо, но полузащиту все равно надо подтягивать, Брозович и Оттавио нре вытащат вдвоем.
Пекло