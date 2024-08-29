«Аль-Наср» и «Лейпциг» договорились о трансфере Симакана за 45 млн евро. Защитником интересовалась «Барса»

Мохамед Симакан близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.

« » и « » достигли договоренности о трансфере 24-летнего защитника за 45 миллионов евро, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Переговоры между саудовским клубом и игроком продолжаются. Мохамеду предлагают контракт на 5 лет. Если стороны договорятся, то завтра француз отправится на медосмотр.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляет « ».

В прошлом сезоне Бундеслиги Симакан провел 32 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.