«Аль-Наср» и «Лейпциг» договорились о трансфере Симакана за 45 млн евро. Защитником интересовалась «Барса»

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд РБ Лейпциг Мохамед Симакан Футбол

Мохамед Симакан близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» и «РБ Лейпциг» достигли договоренности о трансфере 24-летнего защитника за 45 миллионов евро, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. 

Переговоры между саудовским клубом и игроком продолжаются. Мохамеду предлагают контракт на 5 лет. Если стороны договорятся, то завтра француз отправится на медосмотр. 

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляет «Барселона». 

В прошлом сезоне Бундеслиги Симакан провел 32 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь

22 комментария
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24 года всего, ещё б успел заработать и поиграть в Европе и на пенсию б уехал) хотя не факт, что Аравийскую кормушку не схлопнут как в Китае, когда надоест. Но в то же время, и в Лейпциге да и в следующем клубе в Европе куда б перешел - не гроши ж плятят. Фраза "и внукам хватит" уже перестает быть актуальной, теперь, видать, заботятся и о праправнуках)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
24 года всего, ещё б успел заработать и поиграть в Европе и на пенсию б уехал) хотя не факт, что Аравийскую кормушку не схлопнут как в Китае, когда надоест. Но в то же время, и в Лейпциге да и в следующем клубе в Европе куда б перешел - не гроши ж плятят. Фраза "и внукам хватит" уже перестает быть актуальной, теперь, видать, заботятся и о праправнуках)
Они в 2034 проводят ЧМ. До того года точно должны будут показывать уровень чемпионата.
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Лимит там отменили что ли? Очень много легов в аль нассре
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Возьмите еще Сергея Богдановича Семакана из питера
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Ответ Three Days Grace
Лимит там отменили что ли? Очень много легов в аль нассре
В Аль Насре легов меньше чем Аль Хилаль
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барсу мне кажется в любую новость можно пихать , что она интересуется
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Ответ Кирилл Лавров
До 2034 Саудовская Аравия точно будет скупать топов... Из-за этого лига действительно выиграет в аудитории, заинтересованной в турнире. Окко не даст соврать)
Ну тут хз) недавно смотрел последний гол где-то в нарезках один из последних голов Роналду cо штрафного - может это и гостевые трибуны были в кадре - но практически пустые)
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До 2034 Саудовская Аравия точно будет скупать топов... Из-за этого лига действительно выиграет в аудитории, заинтересованной в турнире.
Окко не даст соврать)
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Очень жалко, отличный защитник был
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Отлично, хоть какая-то помощь Роналду, Аль-Наср вообще летом не работали считай, состав намного слабее, чем У Аль-Хилаль, бороться с ними будет нереально. Нужен еще полузащитник хорошего уровня.

А так, хорошая защита получается Аль-Ганам - Симакан - Ляпорт - Теллес, очень неплохо, но полузащиту все равно надо подтягивать, Брозович и Оттавио нре вытащат вдвоем.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну тут хз) недавно смотрел последний гол где-то в нарезках один из последних голов Роналду cо штрафного - может это и гостевые трибуны были в кадре - но практически пустые)
Они на лето все свалили наверно из страны
Пекло
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Было бы не плохо, но я смотрю только с точки зрения того что не хочу чтобы хороший молодой игрок уезжал к арабам
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Ответ Цезарь-44
вроде одинаково
у Аль Хиляля на поле не играют легионеры. у аль насра по 4 игрока играют
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Ответ Begench Berdimuradov
В Аль Насре легов меньше чем Аль Хилаль
вроде одинаково
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Ответ Unknown Forusha
Неожиданно, надеюсь что не уедет
Надеешься что в баварию бесплатно перейдет?!😁💪
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Арабов уже на молодняк потянуло и это правильно для них. Сделали себе имя громкими трансферами, а теперь можно собирать добротных футболистов, которые не доигрывать приезжают.
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Сильно усилится саудовские клубы под конец то
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Ерунда это всё. Про Китай и отток игроков писали то же самое.
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По скорее бы эта Саудовская лига легенд схлопнулась!
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заход на рынок саудовскими командами - наибольшая трагедия для европейского футбола
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Неожиданно, надеюсь что не уедет
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