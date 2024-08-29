Слуцкий о «Зените» в РПЛ: «Это фаворит, но не вижу по игре космического разрыва. Первые три тура было сверхдоминирование, потом – нет»

Леонид Слуцкий оценил начало сезона «Зенита».

«Из шести матчей – четыре победы и две ничьи. У «Шанхай Шэньхуа» был более яркий старт, но мы не на первом месте в своем чемпионате.

Если посмотреть на последние три игры « », то с « » потеря очков была более чем вероятна, учитывая незабитый пенальти. Матч с «Химками» и со « »...

Не могу сказать, что было какое-то сверхдоминирование со стороны «Зенита». Первые три тура – да, потом – нет. Понятно, что «Зенит» – фаворит любого чемпионата России в последние годы. Но я не вижу по игре какого-то космического разрыва», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

«Зенит» после шести туров Мир занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. У лидирующего «Локомотива» – 15 очков.