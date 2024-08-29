Слуцкий о «Зените» в РПЛ: «Это фаворит, но не вижу по игре космического разрыва. Первые три тура было сверхдоминирование, потом – нет»
Леонид Слуцкий оценил начало сезона «Зенита».
«Из шести матчей – четыре победы и две ничьи. У «Шанхай Шэньхуа» был более яркий старт, но мы не на первом месте в своем чемпионате.
Если посмотреть на последние три игры «Зенита», то с «Динамо» потеря очков была более чем вероятна, учитывая незабитый пенальти. Матч с «Химками» и со «Спартаком»...
Не могу сказать, что было какое-то сверхдоминирование со стороны «Зенита». Первые три тура – да, потом – нет. Понятно, что «Зенит» – фаворит любого чемпионата России в последние годы. Но я не вижу по игре какого-то космического разрыва», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».
«Зенит» после шести туров Мир РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. У лидирующего «Локомотива» – 15 очков.
По качеству игры - нет
У Семака по игре все неплохо, но разрывом это не назовешь, за то он умело удерживает всех в работоспособном состоянии и не допускает конфликтов в команде. Это не менее важно, чем быть гением тактики.