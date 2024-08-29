Слуцкий о «Зените» в РПЛ: «Это фаворит, но не вижу по игре космического разрыва. Первые три тура было сверхдоминирование, потом – нет»

Теги Спартак Зенит Химки Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Слуцкий оценил начало сезона «Зенита».

«Из шести матчей – четыре победы и две ничьи. У «Шанхай Шэньхуа» был более яркий старт, но мы не на первом месте в своем чемпионате.

Если посмотреть на последние три игры «Зенита», то с «Динамо» потеря очков была более чем вероятна, учитывая незабитый пенальти. Матч с «Химками» и со «Спартаком»...

Не могу сказать, что было какое-то сверхдоминирование со стороны «Зенита». Первые три тура – да, потом – нет. Понятно, что «Зенит» – фаворит любого чемпионата России в последние годы. Но я не вижу по игре какого-то космического разрыва», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

«Зенит» после шести туров Мир РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. У лидирующего «Локомотива» – 15 очков.

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6 комментариев
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
без 1-2 футболистов гений тренерской мысли Сережа Семак не может обыграть команды стоимостью в 2-5 раз дешевле зенита?
+10
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+9
По составу - да
По качеству игры - нет
У Семака по игре все неплохо, но разрывом это не назовешь, за то он умело удерживает всех в работоспособном состоянии и не допускает конфликтов в команде. Это не менее важно, чем быть гением тактики.
+5
-2
+3
Ответ евГений
без 1-2 футболистов гений тренерской мысли Сережа Семак не может обыграть команды стоимостью в 2-5 раз дешевле зенита?
В 5 раз может, а в 3 раза уже тяжело:)
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Ничего, всё ещё увидите.
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Ещё как рассудят.
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Сверхдебилизм у тебя,чувак.😁
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