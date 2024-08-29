Галактионов об Антоне Миранчуке: «Предмета его возвращения в «Локомотив» нет. Я о таком не слышал»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антон Миранчук Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов высказался о возможном возвращении Антона Миранчука в «Локо».

28-летний полузащитник покинул московский клуб летом по истечении контракта.

«Сложно прокомментировать данную ситуацию. Это большая тема. Все прекрасно знают наши теплые отношения с Антоном, до последнего хотели, чтобы он остался.

Но я о таком [возвращении] не слышал, предмета возвращения такого нет», – сказал главный тренер «Локомотива».

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10 комментариев
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Думаю, теперь он им уже и не нужен. Только будет дисбаланс в устоявшиеся связи вносить. Они скорее вон Савикяна возьмут для глубины состава.
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пора заканчивать,раз никуда не берут
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Пусть к брату в Млс едет, если возьмут
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Ответ Roman
Пусть к брату в Млс едет, если возьмут
Так брат футболист
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Он вроде только Европу рассматривал
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Видимо опять в Эстонию, пока Эстонцы поймут что это не Алексей контракт закончится
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Зря Антон конечно взял и свалил в никуда. Заканчивать то рано. А в другие клубы оказывается и не зовут. Вот дела.
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Ответ Roman
Пусть к брату в Млс едет, если возьмут
Бутсы ему чистить. По-братски.
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Эх Антоша, Антоша... так и не заменил нам брата.
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Ответ Pertinax Gandi
Думаю, теперь он им уже и не нужен. Только будет дисбаланс в устоявшиеся связи вносить. Они скорее вон Савикяна возьмут для глубины состава.
ну, не знаю. Антон может решить когда молодые задыхаться начнут, а они начнут (не хотелось бы). он мастер. другое дело, что агент наверно мозги запудрил
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