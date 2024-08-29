Галактионов об Антоне Миранчуке: «Предмета его возвращения в «Локомотив» нет. Я о таком не слышал»
Михаил Галактионов высказался о возможном возвращении Антона Миранчука в «Локо».
28-летний полузащитник покинул московский клуб летом по истечении контракта.
«Сложно прокомментировать данную ситуацию. Это большая тема. Все прекрасно знают наши теплые отношения с Антоном, до последнего хотели, чтобы он остался.
Но я о таком [возвращении] не слышал, предмета возвращения такого нет», – сказал главный тренер «Локомотива».
Смолов о «Локомотиве»: «Печально, когда уходят Жемалетдинов и Миранчук. Баринов говорил мне, что у них в коллективе все нормально, все получается»