Триппьер завершил карьеру в сборной Англии: «Подумать не мог, что паренек из Бери проведет 54 матча за страну»

Теги Ньюкасл Ли Карсли Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Киран Триппьер Футбол

Киран Триппьер завершил карьеру в сборной Англии.

33-летний защитник «Ньюкасла» объявил об этом в соцсетях.

«Я и подумать не мог, что, будучи молодым пареньком из Бери, смогу выступать за свою страну, не говоря уже о том, чтобы провести 54 матча. Для меня было одной из самых больших почестей в жизни представлять свою страну на четырех крупных турнирах.

Я хочу сказать огромное спасибо Гарету [Саутгейту] и всему персоналу, работавшему в сборной Англии, за то доверие, которое они оказывали мне на протяжении многих лет. Спасибо всем моим партнерам по команде. Мы пережили особенные моменты: два финала Евро, полуфинал чемпионата мира, я уверен, что в будущем эти игроки выиграют крупный турнир.

Я хочу пожелать Ли (Карсли – временный тренер сборной Англии – Спортс’‘), тренерскому штабу и команде всего наилучшего. И наконец, огромное спасибо всем фанатам Англии за вашу невероятную поддержку, за то, что вы путешествуете по всему миру, чтобы поддержать нас, и помогаете нам в трудные моменты», – написал Триппьер.

6 комментариев
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Крутой футболист, сборной будет его не хватать.
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двукратный вице-чемпион европы. для бруска из Бери - великое достижение. без шуток
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странно, что не под сотню, заслужил
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Очень он нравился всегда. Трудяга

И Хорватии как положил в полуфинале, жаль не хватило

Но по составу конечно та сборная была не такая , как уже на Евро и дальше
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