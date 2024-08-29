Триппьер завершил карьеру в сборной Англии: «Подумать не мог, что паренек из Бери проведет 54 матча за страну»

Киран Триппьер завершил карьеру в сборной Англии.

33-летний защитник «Ньюкасла» объявил об этом в соцсетях.

«Я и подумать не мог, что, будучи молодым пареньком из Бери, смогу выступать за свою страну, не говоря уже о том, чтобы провести 54 матча. Для меня было одной из самых больших почестей в жизни представлять свою страну на четырех крупных турнирах.

Я хочу сказать огромное спасибо Гарету [Саутгейту] и всему персоналу, работавшему в сборной Англии, за то доверие, которое они оказывали мне на протяжении многих лет. Спасибо всем моим партнерам по команде. Мы пережили особенные моменты: два финала Евро, полуфинал чемпионата мира, я уверен, что в будущем эти игроки выиграют крупный турнир.

Я хочу пожелать Ли (Карсли – временный тренер сборной Англии – Спортс’‘), тренерскому штабу и команде всего наилучшего. И наконец, огромное спасибо всем фанатам Англии за вашу невероятную поддержку, за то, что вы путешествуете по всему миру, чтобы поддержать нас, и помогаете нам в трудные моменты», – написал Триппьер.