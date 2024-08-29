«Барса» интересуется Рабьо после «крестов» у Берналя. Экс-хавбека «Юве» можно подписать и после закрытия окна, но нужна сделка с Nike

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Nike Адриен Рабьо Марк Берналь Футбол

«Барселона» проявляет интерес к Адриену Рабьо.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб до закрытия трансферного окна хочет успеть подписать еще одного игрока в полузащиту после травмы крестообразной связки у Марка Берналя. Некоторые варианты могут быть доступны даже после закрытия окна, например, француз Адриен Рабьо, покинувший «Ювентус» этим летом на правах свободного агента.

Если «Барселона» сможет вернуться к правилу 1 к 1, клуб будет иметь возможность заключить эту сделку даже через две или три недели, если только игрок не подпишет контракт с другим клубом. Необходимым условием для этого является заключение новой сделки с Nike, которая давно ожидается.

На сегодняшний день Адриен Рабьо не является приоритетом, но клуб ценит его опыт и качества на своей позиции. Летнее трансферное окно в топ-5 лиг Европы закрывается в пятницу, 30 августа.

В прошлом сезоне Серии А Рабьо сыграл 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.

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42 комментария
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Топ компашка - Лапорта, Деку и мама Рабьо.
+77
-3
+74
Ямаль будет в восторге!
+21
-1
+20
Ответ Евгений Сидоров
Топ компашка - Лапорта, Деку и мама Рабьо.
Не хватает только вечно ноющего Винисиуса)
+24
-7
+17
Ответ rigobersong
Взять белого француза, да это гениальный троллинг африканского модрида:))
А вот зачем подчеркивать цвет кожи? От этого зависят какие-то футбольные или человеческие качества?
+20
-7
+13
Ответ hiper26
Комментарий удален модератором
Серьёзно?!)
Фанат Лиона пишет про развал?🤣🤣🤣🤣🤣
+10
-3
+7
На самом деле, топ усиление для Барсы. Если на адекватную зарплату подпишут, что маловероятно. И без бонусов, подъемных и т.п., которые будет требовать мамка. А как футболист - супер топ.
+4
0
+4
Ответ Евгений Сидоров
Топ компашка - Лапорта, Деку и мама Рабьо.
МЖМ
+8
-4
+4
мама не против?
+4
-1
+3
Мама Рабьо будет помогать Лапорте с его рычагами
+5
-2
+3
Про сделку с Найк говорят с апреля - а воз и ныне там(с).
Может пора переключиться на другого технического спонсора ?
+3
-1
+2
Контракт с найк не переподписали летом, потому что Барса не прогнулась под их условия и стояла на своем. Рабье не нужен, это игрок не про защиту.
+3
-1
+2
Если аппетит снизит Рабьо, очень пригодится Барсе в центре..лучше варианта сейчас и не найти
+2
0
+2
Ответ кэпко
А рычаги поднимутся?
И даже выстрелят
+3
-1
+2
Гави, Де Йонг, Араухо, Кристенсен на травмах, и все были бы игроками основы. А теперь еще и Берналь вылетел до зимы.
+1
0
+1
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
не знаю, о чем ты пишешь.. что за фк нэгpейра?! и что значит фантики?! и какие вообще факты?! о чем ты дружище?! ты точно мне пишешь?
+2
-1
+1
Ответ MADRiD_00
Кто не в курсе, речь про следующее: • Федерация доверила ВАР Mediapro. • Президентом и одним из основателем Mediapro является Тачо Бенет, акционер Barça Studio. • Поручителем Лапорты (без его денежного взноса в 2021 Жоан не смог бы стать президентом «Барсы») является Жауме Роурес, один из основателей и акционер Mediapro. И «Мадрид» регулярно указывает, что это прямой конфликт интересов. TG-La Saeta Rubia.
мадрид может сколько угодно указывать на это НО, медиапро лишь предоставляет качественные видео повторы, а принимают решение арбитры! обвинять Барсу в этом.. это все равно что обвинять изобретателя гитары если с гитарой какой то чудик тебе башку снес) ВАР - инструмент для арбитров, ВАР лишь показывает качественный повтор с разных ракурсов, решение принимается с арбитром. именно поэтому лалига никак не может согласиться с тем что это конфликт интересов.
кстати, конфликт интересов был когда Лео и Неймара судили! когда бывший сотрудник Реала и ныне и бизнес-партнер Переса лично вел дела против Лео и Неймара! вот это конфликт интересов, а там лишь нытье мадрида, чтоб надавить на судейский корпус, чем кстати занимаются каждую неделю, нападая на арбитров после каждой игры. это обычное давление на судейский корпус, с чем лалига никак не может бороться,потому что в вип зоне мадрида люди, которые запросто уберут и тебаса с его поста
+3
-2
+1
Ответ TAGAY
не знаю, о чем ты пишешь.. что за фк нэгpейра?! и что значит фантики?! и какие вообще факты?! о чем ты дружище?! ты точно мне пишешь?
Комментарий удален модератором
Ответ Madhamish
Ты его перепостил от своего имени, под постом, где неадекват прямо обвиняет Барселону в подковерных играх, а теперь выходит я не я и хата не моя. Это мол не твое мнение. Так если ты его не разделяешь, какого фига ты его пишешь от своего имени? Если ты меня спросишь в центре Москвы, где Тверь, я тебя направлю на южное шоссе, легче ли тебе станет от того, что мне кто-то где-то когда-то сказал, что Тверь на юге? Станет ли мое мнение о том. что дважды два равно пяти, менее дурацким, если я найду источник, в котором будет написана эта белиберда? Или все-таки я учился в школе для того, чтобы не перепощивать явную чепуху в поддержку такой же явной чуши?
Я извиняюсь если это так сильно задело. Не думал что это кого-то обидит.
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0
Ответ MADRiD_00
Браво что ты такой умный. Снизу там написано источник, где я брал текст и это как дополнение к комментарию выше. Я говорил что это не мое личное мнение. Я здесь понял одно — Оскорблять и говорить про Реал и судей без всяких доказательств это другое. А написать просто кто с кем связан у Барселоны нетерпимо.
Ты его перепостил от своего имени, под постом, где неадекват прямо обвиняет Барселону в подковерных играх, а теперь выходит я не я и хата не моя. Это мол не твое мнение. Так если ты его не разделяешь, какого фига ты его пишешь от своего имени?
Если ты меня спросишь в центре Москвы, где Тверь, я тебя направлю на южное шоссе, легче ли тебе станет от того, что мне кто-то где-то когда-то сказал, что Тверь на юге?
Станет ли мое мнение о том. что дважды два равно пяти, менее дурацким, если я найду источник, в котором будет написана эта белиберда?
Или все-таки я учился в школе для того, чтобы не перепощивать явную чепуху в поддержку такой же явной чуши?
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Ответ Madhamish
Кури словарь, чтоле, раз ты не понимаешь, что пишешь: Конфли́кт интере́сов — ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо компании, являющейся работодателем сотрудника. Конец цитаты Иными словами, ты черным по белому написал, что Беннет и Роурес, которые являются друзьями Лапорты, имеют возможность корректировать решения ВАР в пользу Барселоны, поскольку являются акционерами Медиапро.
Браво что ты такой умный. Снизу там написано источник, где я брал текст и это как дополнение к комментарию выше. Я говорил что это не мое личное мнение.
Я здесь понял одно — Оскорблять и говорить про Реал и судей без всяких доказательств это другое.
А написать просто кто с кем связан у Барселоны нетерпимо.
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Ответ MADRiD_00
Извините, я где писал что Барсе подсуживают? Я просто написал все по факту) Остальное все догадки фанатов. Так же как "Реал побеждает в ЛЧ судей"но не одно доказательство на это)
Кури словарь, чтоле, раз ты не понимаешь, что пишешь:
Конфли́кт интере́сов — ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо компании, являющейся работодателем сотрудника.
Конец цитаты
Иными словами, ты черным по белому написал, что Беннет и Роурес, которые являются друзьями Лапорты, имеют возможность корректировать решения ВАР в пользу Барселоны, поскольку являются акционерами Медиапро.
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Ответ MADRiD_00
Извините, я где писал что Барсе подсуживают? Я просто написал все по факту) Остальное все догадки фанатов. Так же как "Реал побеждает в ЛЧ судей"но не одно доказательство на это)
Так же как "Реал побеждает в ЛЧ с помощью судей""****
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Ответ Madhamish
И что, кривые повторы, компьютеры двигают игроков в гранатовой футболке на нужные позиции, а сливочных, наоборот, задвигают в офсайды? Самая дикая фигня, которая может прийти полоумным сливкам в голову. На прошлом класико заряженое Медиапро никак не откопало повтор с мячом в воротах от Ямаля, хотя там по все повторам мяч стопудово пересек линию и Лунин выгреб мяч уже далеко за линией, но вот повтора, подтверждающего это 100%, никак не нашлось. И тут вылазит такай умный стакан прокисших сливок и начинает вякать, что ВАР подсуживает Барселоне. Откуда вы такие только беретесь... Хоть бы включили остаток мозгов, как вы это себе представляете: приходит такой Бенет или Роурес и говорит операторам ВАР - я вот акционер вашей компании и требую, чтобы на всех повторах решения были в пользу такой-то команды? То у вас Негрейра подкупал пятьюстами евро судей, которые получают 300 косарей за сезон, то вот уже акционер вмешивается в деятельность компании. Иди купи акцию Газпрома и на основании этого диктуй Миллеру, по каким ценам отпускать газ в Европе и как играть Зиниту. А когда это сделаешь, рассуждай здесь о том, как Бенет и Роурес указывают операторам ВАР.
Извините, я где писал что Барсе подсуживают? Я просто написал все по факту) Остальное все догадки фанатов. Так же как "Реал побеждает в ЛЧ судей"но не одно доказательство на это)
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Ответ MADRiD_00
Кто не в курсе, речь про следующее: • Федерация доверила ВАР Mediapro. • Президентом и одним из основателем Mediapro является Тачо Бенет, акционер Barça Studio. • Поручителем Лапорты (без его денежного взноса в 2021 Жоан не смог бы стать президентом «Барсы») является Жауме Роурес, один из основателей и акционер Mediapro. И «Мадрид» регулярно указывает, что это прямой конфликт интересов. TG-La Saeta Rubia.
И что, кривые повторы, компьютеры двигают игроков в гранатовой футболке на нужные позиции, а сливочных, наоборот, задвигают в офсайды?
Самая дикая фигня, которая может прийти полоумным сливкам в голову.
На прошлом класико заряженое Медиапро никак не откопало повтор с мячом в воротах от Ямаля, хотя там по все повторам мяч стопудово пересек линию и Лунин выгреб мяч уже далеко за линией, но вот повтора, подтверждающего это 100%, никак не нашлось.
И тут вылазит такай умный стакан прокисших сливок и начинает вякать, что ВАР подсуживает Барселоне.
Откуда вы такие только беретесь...
Хоть бы включили остаток мозгов, как вы это себе представляете: приходит такой Бенет или Роурес и говорит операторам ВАР - я вот акционер вашей компании и требую, чтобы на всех повторах решения были в пользу такой-то команды?
То у вас Негрейра подкупал пятьюстами евро судей, которые получают 300 косарей за сезон, то вот уже акционер вмешивается в деятельность компании. Иди купи акцию Газпрома и на основании этого диктуй Миллеру, по каким ценам отпускать газ в Европе и как играть Зиниту. А когда это сделаешь, рассуждай здесь о том, как Бенет и Роурес указывают операторам ВАР.
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Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
это вообще то футбольная ветка бы, причем тут цирк в каталонии?! ты точно по адресу?
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Ямаль и Рабьо в одной команде💀
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Не дай боже.
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Ответ TAGAY
мадрид может сколько угодно указывать на это НО, медиапро лишь предоставляет качественные видео повторы, а принимают решение арбитры! обвинять Барсу в этом.. это все равно что обвинять изобретателя гитары если с гитарой какой то чудик тебе башку снес) ВАР - инструмент для арбитров, ВАР лишь показывает качественный повтор с разных ракурсов, решение принимается с арбитром. именно поэтому лалига никак не может согласиться с тем что это конфликт интересов. кстати, конфликт интересов был когда Лео и Неймара судили! когда бывший сотрудник Реала и ныне и бизнес-партнер Переса лично вел дела против Лео и Неймара! вот это конфликт интересов, а там лишь нытье мадрида, чтоб надавить на судейский корпус, чем кстати занимаются каждую неделю, нападая на арбитров после каждой игры. это обычное давление на судейский корпус, с чем лалига никак не может бороться,потому что в вип зоне мадрида люди, которые запросто уберут и тебаса с его поста
Комментарий удален модератором
Чтобы через год не знать куда деть его и его не малый контракт?
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Денег нет, но мы подпишем...
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