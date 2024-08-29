«Барса» интересуется Рабьо после «крестов» у Берналя. Экс-хавбека «Юве» можно подписать и после закрытия окна, но нужна сделка с Nike
«Барселона» проявляет интерес к Адриену Рабьо.
Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб до закрытия трансферного окна хочет успеть подписать еще одного игрока в полузащиту после травмы крестообразной связки у Марка Берналя. Некоторые варианты могут быть доступны даже после закрытия окна, например, француз Адриен Рабьо, покинувший «Ювентус» этим летом на правах свободного агента.
Если «Барселона» сможет вернуться к правилу 1 к 1, клуб будет иметь возможность заключить эту сделку даже через две или три недели, если только игрок не подпишет контракт с другим клубом. Необходимым условием для этого является заключение новой сделки с Nike, которая давно ожидается.
На сегодняшний день Адриен Рабьо не является приоритетом, но клуб ценит его опыт и качества на своей позиции. Летнее трансферное окно в топ-5 лиг Европы закрывается в пятницу, 30 августа.
В прошлом сезоне Серии А Рабьо сыграл 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.
Фанат Лиона пишет про развал?🤣🤣🤣🤣🤣
Может пора переключиться на другого технического спонсора ?
кстати, конфликт интересов был когда Лео и Неймара судили! когда бывший сотрудник Реала и ныне и бизнес-партнер Переса лично вел дела против Лео и Неймара! вот это конфликт интересов, а там лишь нытье мадрида, чтоб надавить на судейский корпус, чем кстати занимаются каждую неделю, нападая на арбитров после каждой игры. это обычное давление на судейский корпус, с чем лалига никак не может бороться,потому что в вип зоне мадрида люди, которые запросто уберут и тебаса с его поста
Если ты меня спросишь в центре Москвы, где Тверь, я тебя направлю на южное шоссе, легче ли тебе станет от того, что мне кто-то где-то когда-то сказал, что Тверь на юге?
Станет ли мое мнение о том. что дважды два равно пяти, менее дурацким, если я найду источник, в котором будет написана эта белиберда?
Или все-таки я учился в школе для того, чтобы не перепощивать явную чепуху в поддержку такой же явной чуши?
Я здесь понял одно — Оскорблять и говорить про Реал и судей без всяких доказательств это другое.
А написать просто кто с кем связан у Барселоны нетерпимо.
Конфли́кт интере́сов — ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо компании, являющейся работодателем сотрудника.
Конец цитаты
Иными словами, ты черным по белому написал, что Беннет и Роурес, которые являются друзьями Лапорты, имеют возможность корректировать решения ВАР в пользу Барселоны, поскольку являются акционерами Медиапро.
Самая дикая фигня, которая может прийти полоумным сливкам в голову.
На прошлом класико заряженое Медиапро никак не откопало повтор с мячом в воротах от Ямаля, хотя там по все повторам мяч стопудово пересек линию и Лунин выгреб мяч уже далеко за линией, но вот повтора, подтверждающего это 100%, никак не нашлось.
И тут вылазит такай умный стакан прокисших сливок и начинает вякать, что ВАР подсуживает Барселоне.
Откуда вы такие только беретесь...
Хоть бы включили остаток мозгов, как вы это себе представляете: приходит такой Бенет или Роурес и говорит операторам ВАР - я вот акционер вашей компании и требую, чтобы на всех повторах решения были в пользу такой-то команды?
То у вас Негрейра подкупал пятьюстами евро судей, которые получают 300 косарей за сезон, то вот уже акционер вмешивается в деятельность компании. Иди купи акцию Газпрома и на основании этого диктуй Миллеру, по каким ценам отпускать газ в Европе и как играть Зиниту. А когда это сделаешь, рассуждай здесь о том, как Бенет и Роурес указывают операторам ВАР.