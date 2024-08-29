«Барса» интересуется Рабьо после «крестов» у Берналя. Экс-хавбека «Юве» можно подписать и после закрытия окна, но нужна сделка с Nike

«Барселона» проявляет интерес к Адриену Рабьо.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб до закрытия трансферного окна хочет успеть подписать еще одного игрока в полузащиту после травмы крестообразной связки у . Некоторые варианты могут быть доступны даже после закрытия окна, например, француз Адриен Рабьо, покинувший « » этим летом на правах свободного агента.

Если « » сможет вернуться к правилу 1 к 1, клуб будет иметь возможность заключить эту сделку даже через две или три недели, если только игрок не подпишет контракт с другим клубом. Необходимым условием для этого является заключение новой сделки с , которая давно ожидается.

На сегодняшний день не является приоритетом, но клуб ценит его опыт и качества на своей позиции. Летнее трансферное окно в топ-5 лиг Европы закрывается в пятницу, 30 августа.

В прошлом сезоне Серии А Рабьо сыграл 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.