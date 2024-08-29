Павел Каманцев: «Мажич – один из самых востребованных специалистов в судействе. Помните, как медиа обсуждали «животики» судей? Сейчас это невозможно представить»

Павел Каманцев оценил работу Милорада Мажича с российскими арбитрами.

Сербский специалист занимает пост главы департамента судейства РФС.

– Вас часто критикуют, что идете наперекор общественному мнению и клубов, а футбол существует для них.

– Безусловно, благодаря коллегам из коммуникационного блока РФС я читаю всю критику и заявления в адрес судей, но в ней никогда не звучит конкретных предложений.

Найти хорошего специалиста сложно в любой отрасли, но в судействе это еще более сложная история. Но, несмотря на это, нам удалось привлечь в Россию одних из лучших специалистов в мире.

Милорад Мажич – инструктор ФИФА, я не совру, если скажу, что он один из самых востребованных специалистов в мировом судействе.

За мое время работы в РФС было несколько руководителей. Я могу сказать, что ни один предыдущий руководитель не выполнял тот объем работы, который выполняет Мажич.

– Например?

– Опустим качество и понятность тех методических материалов, которые он готовит для судей, о чем не раз говорил в интервью тот же Сергей Карасев.

Из неочевидного Милорад проводит личную беседу с каждым арбитром до и после матча. У него особый подход к каждому, идет индивидуальная работа как до, так и после матча.

При нем у нас начало работать отдельное направление тактической подготовки судей к матчам. Такое же есть у судей в Лиге чемпионов.

Перед туром каждый рефери разбирает тактическую схему команд, стандартные положения, какие футболисты могут создать проблему для судьи – прибегают к симуляции, грязной игре и так далее.

– Что-то еще?

– У нас никогда в таком объеме не было семинаров по ходу сезона. Они проходят как раз для того, чтобы освежить знания, пройтись еще раз по спорным моментам, обсудить их и выработать единую трактовку.

С его приходом существенно улучшилась физическая форма арбитров. Помните, как раньше медиа регулярно обсуждали «животики» судей? Сейчас это просто невозможно представить.

Он существенно усложнил физический тест, который должны сдать судьи, чтобы получить допуск к работе в РПЛ. Сделано это для того, чтобы в конце матча судья «не наелся», успевал занять правильную точку и сохранить холодный рассудок, чтобы принять верное решение.

Если посмотреть количество ключевых ошибок, то вы увидите, что эта работа дает свой результат, – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.