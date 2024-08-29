Павел Каманцев: «Мажич – один из самых востребованных специалистов в судействе. Помните, как медиа обсуждали «животики» судей? Сейчас это невозможно представить»

Теги премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев оценил работу Милорада Мажича с российскими арбитрами.

Сербский специалист занимает пост главы департамента судейства РФС.

– Вас часто критикуют, что идете наперекор общественному мнению и клубов, а футбол существует для них.

– Безусловно, благодаря коллегам из коммуникационного блока РФС я читаю всю критику и заявления в адрес судей, но в ней никогда не звучит конкретных предложений.

Найти хорошего специалиста сложно в любой отрасли, но в судействе это еще более сложная история. Но, несмотря на это, нам удалось привлечь в Россию одних из лучших специалистов в мире.

Милорад Мажич – инструктор ФИФА, я не совру, если скажу, что он один из самых востребованных специалистов в мировом судействе.

За мое время работы в РФС было несколько руководителей. Я могу сказать, что ни один предыдущий руководитель не выполнял тот объем работы, который выполняет Мажич.

– Например?

– Опустим качество и понятность тех методических материалов, которые он готовит для судей, о чем не раз говорил в интервью тот же Сергей Карасев.

Из неочевидного Милорад проводит личную беседу с каждым арбитром до и после матча. У него особый подход к каждому, идет индивидуальная работа как до, так и после матча.

При нем у нас начало работать отдельное направление тактической подготовки судей к матчам. Такое же есть у судей в Лиге чемпионов.

Перед туром каждый рефери разбирает тактическую схему команд, стандартные положения, какие футболисты могут создать проблему для судьи – прибегают к симуляции, грязной игре и так далее.

– Что-то еще?

– У нас никогда в таком объеме не было семинаров по ходу сезона. Они проходят как раз для того, чтобы освежить знания, пройтись еще раз по спорным моментам, обсудить их и выработать единую трактовку.

С его приходом существенно улучшилась физическая форма арбитров. Помните, как раньше медиа регулярно обсуждали «животики» судей? Сейчас это просто невозможно представить.

Он существенно усложнил физический тест, который должны сдать судьи, чтобы получить допуск к работе в РПЛ. Сделано это для того, чтобы в конце матча судья «не наелся», успевал занять правильную точку и сохранить холодный рассудок, чтобы принять верное решение.

Если посмотреть количество ключевых ошибок, то вы увидите, что эта работа дает свой результат, – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

20 комментариев
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Весь текст можно не читать, только последний абзац. И понять, что Каманцев просто издевается
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>>У нас никогда в таком объеме не было семинаров по ходу сезона
Курсы по болтологии и отмазыванию любых косяков.
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Лучше животики обсуждать, чем результативные ошибки каждый тур.
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Тура не проходит без скандала, без ОЧЕВИДНЕЙШИХ ошибок, Вартсмотрят пот6 минут, но животиков нет зато. Мажич фитнес-тренер, может, а не судья?
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Ну, более-менее понятно теперь, почему у нас судейство только ухудшается! Каманцеву - на выход! Не соответствует занимаемой должности! Сплошное бла-бла-бла. )
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Почему у Вас судьи отвратительно судят? Зато у них отменная физическая подготовка. Почему в одинаковых ситуациях принимаются разные решения? Зато у них отменная физическая подготовка.
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Бред
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А сейчас обсуждаем похожие моменты и разные решения, а клубы жалуются, что не было встречи и трактовки не были объяснены.
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"Помните, как раньше медиа регулярно обсуждали «животики» судей?"

С учётом того, что с приходом Мажича судейство стало совсем идиотским, с огромным количеством пропущенной грубости, которую оправдывают "высоким допуском", с изрядной непоследовательностью в решениях и т.д., видимо "животики" это единственное реальное достижение Мажича. Т.е. он обычный, но чрезвычайно высокооплачиваемый физрук. Вся остальная его деятельность в лучшем случае бесполезна, в худшем вредна.
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У меня нет животика. Куда принести трудовую?
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Ответ azazell
Да везде судьи ошибаются, просто надо убрать 10 паузы вар
Но не везде их отказывают, придумывая всё новые и новые отговорки и правила. Вот прошел Евро. Почти 60 игр. Сколько было яанвх ошибок судей? Сколько они тратили на Вар?
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Ответ Burel
главное, что миллер доволен за своих подопечных
Зенит судят хуже всех. Смените методичку.
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Чтобы не было животиков, надо тренером по физподготовке взять Горлуковича.
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Не помню.. Когда это было, в девяностых?
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Ух ты какой классный спец. Он настолько хорошо знает правила футбола что может доказать что пропущенный гол можно засчитать в пользу пропустивший команды.
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Руководство клубов, футболистов и зрителей меньше всего заботит внешний вид арбитров, а гораздо больше принимаемые ими решения и последующие объяснения ЭСК и КДК из раздела "нарочно не придумаешь"...
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Какие «животики»?! Хотя, что это я? Давайте лучше про «животики», чем про судейскую дикость.
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Точно, вся проблема судей - животики.
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