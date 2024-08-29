Марцел Личка: «Соцсети – ахинея, наркотик. Новое поколение выросло в телефонах. Футболист крутит велосипед и сидит в соцсетях – сразу можно убирать с тренировки, голова в другом месте»
Марцел Личка выразил отрицательное отношению к алкоголю и социальным сетям.
«Я всегда против алкоголя – это наркотик. Компьютерные игры и социальные сети – тоже наркотик. Если ты тратишь на них час-полтора – это еще допустимо.
К сожалению, так бывает, что футболист в тренажерном зале крутит велосипед и сидит в телефоне в социальных сетях – его сразу с тренировки можно убрать. Этот человек не приехал на тренировку, у него голова в другом месте.
Я сам играю с братом в PlayStation, но ни за что бы не сидел за компьютером два часа. Если на улице хорошая погода, лучше проводить время на свежем воздухе и играть в футбол, баскетбол, заниматься другими видами спорта. Это лучше, чем сидеть в социальных сетях.
Все эти соцсети – ахинея. Это ваше новое поколение такое, вы выросли на телефонах. А люди моего возраста играли в футбол, проводили время на улице.
Когда человек дисциплинированный, лучше выпить пиво, чем колу. Вам это любой доктор скажет. Но вы знаете, что есть люди, которые выпьют одну-две бутылки и продолжат пить, а закончат нашествием. Это уже плохо.
Каждый футболист сам за себя несет ответственность на улице и в других местах. Если человек будет пьяным каждую неделю, это катастрофа», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Да, на Нашествии люди нормально бухали
По моему так все рок-фестивали и начинались. В том числе и Нашествие. )
Кстати, поколение того же Лички активно пользуется телефонами и соцсетями. Всякий спам с открытками в основном от них идет.
Пуская в общем Динамо сидит без телефонов - думаю, все остальные команды такой подход утраивает. Пока ребята заняты сами с собой - на поле показывать что-то не будут.
Что лучше играть в доту сутки 12 часов подряд и всю тренировку залипать в телефон и выиграть один нужный важный матч и стать чемпионом? Или быть фанатиком режима петь гимны, приходить первым на все трени и жать все веса до разрыва сраки, но проиграть решающий матч и снова считать счетчик...
но при этом раздражает, когда люди реально торчат в соцсетях (то есть активно юзают телефон в руке), ходя на дорожке. я тут наверно поддержу Марцела)
Это Панарин говорит что у него кнопочный телефон.