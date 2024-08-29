Марцел Личка: «Соцсети – ахинея, наркотик. Новое поколение выросло в телефонах. Футболист крутит велосипед и сидит в соцсетях – сразу можно убирать с тренировки, голова в другом месте»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва соцсети Марцел Личка технологии алкоголь и спорт Футбол

Марцел Личка выразил отрицательное отношению к алкоголю и социальным сетям.

«Я всегда против алкоголя – это наркотик. Компьютерные игры и социальные сети – тоже наркотик. Если ты тратишь на них час-полтора – это еще допустимо.

К сожалению, так бывает, что футболист в тренажерном зале крутит велосипед и сидит в телефоне в социальных сетях – его сразу с тренировки можно убрать. Этот человек не приехал на тренировку, у него голова в другом месте.

Я сам играю с братом в PlayStation, но ни за что бы не сидел за компьютером два часа. Если на улице хорошая погода, лучше проводить время на свежем воздухе и играть в футбол, баскетбол, заниматься другими видами спорта. Это лучше, чем сидеть в социальных сетях.

Все эти соцсети – ахинея. Это ваше новое поколение такое, вы выросли на телефонах. А люди моего возраста играли в футбол, проводили время на улице.

Когда человек дисциплинированный, лучше выпить пиво, чем колу. Вам это любой доктор скажет. Но вы знаете, что есть люди, которые выпьют одну-две бутылки и продолжат пить, а закончат нашествием. Это уже плохо.

Каждый футболист сам за себя несет ответственность на улице и в других местах. Если человек будет пьяным каждую неделю, это катастрофа», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

52 комментария
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"Есть люди, которые выпьют одну-две бутылки и продолжат пить, а закончат нашествием"

Да, на Нашествии люди нормально бухали
+107
-3
+104
"Но вы знаете, что есть люди, которые выпьют одну-две бутылки и продолжат пить, а закончат нашествием."
По моему так все рок-фестивали и начинались. В том числе и Нашествие. )
+38
-1
+37
Ответ Evergreen
И главное комбо - набухаться и сидеть в соцсетях. Я не ношу смарт-часы, все уведомления со всех соцсетей и "развлекательных" приложений, чатов и каналов отключены, кроме семейного чата и важного по делам. Знакомые иногда обижаются, что отвечаю через пол дня, но честно говоря мне по барабану
Вот ты молодец, есть чем гордиться
+31
-3
+28
Интересно каким местом нужна голова, чтобы крутить педали на тренажере, хммм. Я когда бегал на дорожке по часу -- вообще кино смотрел.
+30
-6
+24
Это ваше новое поколение такое, вы выросли на телефонах. А люди моего возраста играли в футбол, проводили время на улице. И на природе! В лес ходили по ягоды! ЯГОДЫ РОСЛИ НА ОПУШКЕ С КОТА РАЗМЕРОМ. КОТЫ БЫЛИ С СОБАКУ, СОБАКА С КОРОВУ, А КОРОВА КАК ЦЕХ, А В ЦЕХУ МУЖИКИ В ШАХМАТЫ ИГРАЛИ ПО МЕТОДИКЕ БОТВИННИКА - КОНЁМ МАТ СТАВИЛИ С ПЕРВОГО ХОДА!
+31
-7
+24
Ответ Aleksey Yashin
"Есть люди, которые выпьют одну-две бутылки и продолжат пить, а закончат нашествием" Да, на Нашествии люди нормально бухали
Я думал он про монголов.
+15
0
+15
Ответ Evergreen
И главное комбо - набухаться и сидеть в соцсетях. Я не ношу смарт-часы, все уведомления со всех соцсетей и "развлекательных" приложений, чатов и каналов отключены, кроме семейного чата и важного по делам. Знакомые иногда обижаются, что отвечаю через пол дня, но честно говоря мне по барабану
Ну и самое главное, чтобы было время это все рассказать в комментах на спортсе
+14
0
+14
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Серсяжная правда. Это Панарин говорит что у него кнопочный телефон.
Ну знаешь когда чел зарабатывает 11 лямов долларов в год на игре в хоккей, то можно и в кнопочном телефоне посидеть. Однако, очень много сейчас профессий, которые очень сильно завязаны на соцсетях и нахождению в них. Если ты бизнесмен, то ты никак свой товар не продвинешь без них
+14
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+13
он что, бывал на "Нашествии"???
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+9
Так и не понял, проблема в телефонах или алкоголе?
+8
0
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На улице вы бегали и пинали мяч, поскольку не было телефонов. Выйти и поболтать с друзьями - или на улицу. Сейчас это модно сделать по телефону. Причем улица никуда не ушла как бегают, так и бегают. Но телефон добавился.
Кстати, поколение того же Лички активно пользуется телефонами и соцсетями. Всякий спам с открытками в основном от них идет.
+9
-2
+7
Какой-то кринж, если честно. Большинство тренировок монотонные и направлены на физические нагрузки, почему в это время нельзя что-то посмотреть или послушать? Спортсмены не идиоты и тоже не хотят прожигать жизнь зря, крутя педали. Они же не на установке не слушают, а когда мышцы прокачивают. Где там голова-то? Чисто тренеру угодить.
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Марцел🤝
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+5
Ответ Aleksey Yashin
"Есть люди, которые выпьют одну-две бутылки и продолжат пить, а закончат нашествием" Да, на Нашествии люди нормально бухали
Эх, поскорее бы опять запустили) Трижды был, отличное мероприятие!
+8
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+4
Ответ Balt
"Но вы знаете, что есть люди, которые выпьют одну-две бутылки и продолжат пить, а закончат нашествием." По моему так все рок-фестивали и начинались. В том числе и Нашествие. )
Только хотел написать про рок-фест, опередил)
+4
-1
+3
О чем должен думать человек, что крутит педали? Как это что-то меняет? Что за догматы нелепые? Может еще песни духоподъемные распевать всем коллективом?!
Пуская в общем Динамо сидит без телефонов - думаю, все остальные команды такой подход утраивает. Пока ребята заняты сами с собой - на поле показывать что-то не будут.
Что лучше играть в доту сутки 12 часов подряд и всю тренировку залипать в телефон и выиграть один нужный важный матч и стать чемпионом? Или быть фанатиком режима петь гимны, приходить первым на все трени и жать все веса до разрыва сраки, но проиграть решающий матч и снова считать счетчик...
+9
-6
+3
Ответ bo_larson
Интересно каким местом нужна голова, чтобы крутить педали на тренажере, хммм. Я когда бегал на дорожке по часу -- вообще кино смотрел.
аналогично провожу время на дорожке, или запрещенная труба, или сериалы, или кино, или вообще футбол в прямом эфире. иначе бегать дико скучно. когда на улице бег - подкасты.
но при этом раздражает, когда люди реально торчат в соцсетях (то есть активно юзают телефон в руке), ходя на дорожке. я тут наверно поддержу Марцела)
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+3
Ответ bo_larson
Интересно каким местом нужна голова, чтобы крутить педали на тренажере, хммм. Я когда бегал на дорожке по часу -- вообще кино смотрел.
Непросто это, за пульсом следить надо, педали крутить. Ох непросто.
+4
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+3
Глядя порой на "взаимодействия" и игру наших защитников можно сказать, что и во время матчей головы у них "в другом месте".
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Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
И это ответил чувак, который после восхождения пешком на второй этаж, страдает отдышкой и у которого полная потеря иммунитета.
+2
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+2
Ответ Balt
"Но вы знаете, что есть люди, которые выпьют одну-две бутылки и продолжат пить, а закончат нашествием." По моему так все рок-фестивали и начинались. В том числе и Нашествие. )
Нашествие, это не рок-фестиваль, а сбор художественной самодеятельности.
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+2
Ответ bo_larson
Интересно каким местом нужна голова, чтобы крутить педали на тренажере, хммм. Я когда бегал на дорожке по часу -- вообще кино смотрел.
Ну, у нормальных людей цель выполнить любое упражнение правильно, а дураки могут и кино посмотреть, не запрещается
+3
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+2
Ответ bo_larson
Интересно каким местом нужна голова, чтобы крутить педали на тренажере, хммм. Я когда бегал на дорожке по часу -- вообще кино смотрел.
Ну такой размеренный бег по сути бесполезен для профессионалов, пустая трата калориев. Им же нужно взрываться, ускоряться по времени, там не до телефона должно быть.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Серсяжная правда. Это Панарин говорит что у него кнопочный телефон.
и у Путина... к сожалению
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Да, давайте, вообще, всё закроем, остановим, будем все целыми днями мячик на улице пинать. Красота.
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Ответ Dizzod
У этого ещё круче, с "циферблатом" пальчиком крутить надо.
это " реле" называется
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Серсяжная правда.
Это Панарин говорит что у него кнопочный телефон.
+2
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Мне 40. Сыну 13. Мы абсолютно разные поколения, нужно признать что у настоящих детей и подростков другие интересы, это просто другие люди и узнаем мы правильно ли мы их воспитывали или нет только лет через 20, когда поколение нынешних подростков будет гундеть своим уже детям "в наше время такой фигни не было"))))
+3
-2
+1
Ответ Kozlice
Это ваше новое поколение такое, вы выросли на телефонах. А люди моего возраста играли в футбол, проводили время на улице. И на природе! В лес ходили по ягоды! ЯГОДЫ РОСЛИ НА ОПУШКЕ С КОТА РАЗМЕРОМ. КОТЫ БЫЛИ С СОБАКУ, СОБАКА С КОРОВУ, А КОРОВА КАК ЦЕХ, А В ЦЕХУ МУЖИКИ В ШАХМАТЫ ИГРАЛИ ПО МЕТОДИКЕ БОТВИННИКА - КОНЁМ МАТ СТАВИЛИ С ПЕРВОГО ХОДА!
Лошадью ходи, лошадью. Век воли не видать (с)
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Можно дальше пойти - свежий воздух это тоже наркотик.
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