Энцо Мареска: «Челси» – это не сумасшедший клуб. Есть четкое направление, куда команда хочет двигаться»

Энцо Мареска не считает «Челси» сумасшедшим клубом из-за трансферной кампании.

«Я могу сказать, что это не сумасшедший клуб. С того момента, как я перешел в эту команду, все работают в одном направлении.

Мы вместе с клубом решили подписать тех футболистов, которые к нам перешли. Те, кто не перешел, не перешли, потому что мы приняли такое решение. Это не сумасшедший клуб.

Мне очень трудно судить о том, что было раньше, потому что меня не было здесь, поэтому я не имею об этом ни малейшего представления.

Поскольку сейчас я здесь, у меня есть четкое направление, куда клуб хочет двигаться. Мы находимся в идеальном направлении», – сказал главный тренер « » .