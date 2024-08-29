Энцо Мареска: «Челси» – это не сумасшедший клуб. Есть четкое направление, куда команда хочет двигаться»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Футбол

Энцо Мареска не считает «Челси» сумасшедшим клубом из-за трансферной кампании.

«Я могу сказать, что это не сумасшедший клуб. С того момента, как я перешел в эту команду, все работают в одном направлении. 

Мы вместе с клубом решили подписать тех футболистов, которые к нам перешли. Те, кто не перешел, не перешли, потому что мы приняли такое решение. Это не сумасшедший клуб.

Мне очень трудно судить о том, что было раньше, потому что меня не было здесь, поэтому я не имею об этом ни малейшего представления.

Поскольку сейчас я здесь, у меня есть четкое направление, куда клуб хочет двигаться. Мы находимся в идеальном направлении», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

23 комментария
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Сумасшедший–Боули, добавил Мареска
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Как раз с такой трансфеной компанией вы выглядете сумасшедшыми))
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Ответ Greg Davydov
Оказывается, у Марески чувство юмора есть
Юмареска
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Оказывается, у Марески чувство юмора есть
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Дела говорят об обратном
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"Поскольку сейчас я здесь, у меня есть четкое направление, куда клуб хочет двигаться. Мы находимся в идеальном направлении»
Все верно говорит. Двигаться можно и в Чемпионшип и к банкротсву. Главное правильно выбрать траекторию движения
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У вас только вратарей 5 или 6 человек. 3 состава уже спокойно набираются. А вы все подписываете и подписываете игроков. Меняете тренеров каждый год. Со стороны всё это не выглядит сумасшествием, конечно
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У самурая нет цели, есть только пусть.
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Путь есть, цели нет
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кажется, я знаю это направление
я туда отправляю назойливых людей
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Желание - есть, возможностей - нет.
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Бесконечные трансферы «на перспективу» с контрактами по 5+3 лет, которых будут справлять по арендам, а через несколько лет стараться продать хотя бы за 50% от суммы покупки — вот цель нынешнего Челси.
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Насколько я понимаю, направление - пердив? Смело, но не очень амбициозно.
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Один матч выиграли, пальцы веером, сопли пузырем, про путь заговорил, а в прошлый раз ныл, что с этим стадом не разораться ему одному, цирк.
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Так уже 3 год говорят.
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И так говорит каждый предыдущий, уволенный тренер Челси.
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Цель 50 игроков в раздевалке.
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Да всё нормально у Челси. Только игроков докупить надо, не хватает немного.
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«Те кто, не перешли, не перешёл. Мы не сумасшедший клуб.» Под «теми», подразумеваются все футболисты в мире. Была бы их воля, боули бы за всех футболистов в мире отслюнявливал бы по двадцатке. Стратегия захватить мир, купив всех)
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Ответ Budabuda
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Ору
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Ответ Budabuda
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даже 50-летний Криштиану забьет больше Джексона 😎
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