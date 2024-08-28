Винисиус может перейти в «Аль-Наср», «Аль-Хилаль» или «Аль-Иттихад» в 2025-м. Переговоры с PIF не прекращены, предложение на миллиард евро в силе (Globo)
Суверенный фонд Саудовской Аравии рассчитывает на трансфер Винисиуса Жуниора.
Globo Esporte сообщает, что вингер не покинет «Реал» этим летом из-за намерения выиграть «Золотой мяч», однако его переговоры с PIF не прекращены. Бразильцу все еще готовы заплатить миллиард евро за пять лет и даже согласны рассмотреть встречные предложения.
Стороны рассматривают возможность проведения социальных и образовательных мероприятий с участием спортсмена в рамках партнерства по проекту, который будет разработан в ходе переговоров.
Если бы Винисиус переходил этим летом, он присоединился бы к «Аль-Ахли». Однако в 2025-м возможны другие варианты: «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Каждым из этих клубов управляет PIF.
хорошечно…