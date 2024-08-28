Винисиус может перейти в «Аль-Наср», «Аль-Хилаль» или «Аль-Иттихад» в 2025-м. Переговоры с PIF не прекращены, предложение на миллиард евро в силе (Globo)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Винисиус Жуниор Футбол

Суверенный фонд Саудовской Аравии рассчитывает на трансфер Винисиуса Жуниора.

Globo Esporte сообщает, что вингер не покинет «Реал» этим летом из-за намерения выиграть «Золотой мяч», однако его переговоры с PIF не прекращены. Бразильцу все еще готовы заплатить миллиард евро за пять лет и даже согласны рассмотреть встречные предложения.

Стороны рассматривают возможность проведения социальных и образовательных мероприятий с участием спортсмена в рамках партнерства по проекту, который будет разработан в ходе переговоров.

Если бы Винисиус переходил этим летом, он присоединился бы к «Аль-Ахли». Однако в 2025-м возможны другие варианты: «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Каждым из этих клубов управляет PIF.

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24 комментария
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И будет в СА обвинять всех в расизме
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Ответ Kubinec_
там вроде даже миллиард в неделю Месси предлагали
В день.
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Трудный выбор. Ярд за 5 лет, но в Саудии не очень одобряют образ жизни присущий бразильцам. Хотя Виник вроде не замечен в злостных нарушениях режима
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Миллиард Вини, а Мадриду сколько они предлагают за него?
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Тут кто-нибудь в курсе, как арабы к неграм относятся?
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И слава богу, пусть истеричка валит из Реала, за такие бабки не жалко
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Не перейдёт он никуда. Просто выбивает себе пожирнее контракт в Реале. Через год переподпишется с Мадридом. Винисиус буквально недавно сказал, что хочет творить в Реале историю.
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Как бы я не относился к бразильскому нытику,но не хочется,что бы такие игроки в расцвете сил,уходили из Европы! Ладно на закате,но сейчас…. Лучше пусть истерит в Европе
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Даже если Винисиус перейдёт в Аль Наср , всё равно Аль Хиляль Малькома будет сильнее ))
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Никуда он перейдёт.. В СА болтать и жестикулировать нельзя.. Авейру уже банили за это.. К тому же он ещё не "победил" расизм.. А-ха-ха-ха.. 😂🤧👨🏿
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Миллиард за 5 лет.. думаю, что от такого не отказываются.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Темнокожих?
Там живут, негры, но они - не местные. Местные такие же арабы, как в Ираке.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Пусть ЗМ выиграет, и что-нибудь со сборной, а там можно и в Аравию. С другой стороны, от таких денег отказываться нельзя
не для всех деньги главное в жизни))месси от более крупной суммы отказался,зато сейчас наслаждается жизнью на курорте,а не в пустыне.вон и дибала не захотел переезжать в азию.так что не все в этой жизни продается.и если футболист играет только ради бабла значит грош цена такому футболисту)
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Пусть ЗМ выиграет, и что-нибудь со сборной, а там можно и в Аравию. С другой стороны, от таких денег отказываться нельзя
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Ответ Человек1991
Месси мужик ! По контракту на 3 года отказался от трёх миллиардов !!!
Потому что Месси никогда не ставил деньги на первое место. Только не надо щас говорить про Барселону, он свои деньги в Барселоне честным трудом заработал, и Барса на нём зарабатывала. А Тебас, этот мадридский ублюдок должен сидеть, из-за него Ла Лига потеряла лучшего игрока в истории футбола.
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Ответ Catalin
Интересно как будут арабы реагировать на его истерики. Наверняка больше полугода не продержится
постоянно закатывать истерики —> получить ярд за разрыв контракта —> уехать в европу и самому себе купить зм
хорошечно…
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Ответ Evergreen
Миллиард Вини, а Мадриду сколько они предлагают за него?
У него отступные по контракту тоже 1 млрд
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