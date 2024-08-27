Винисиус о Мбаппе: «Мне нравится игра и стиль Килиана. Все говорят, что с его приходом «Реал» станет неудержимым, но пока мы учимся быстрее понимать друг друга»

Теги Реал Мадрид Винисиус Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор высказался о том, как Килиан Мбаппе может усилить «Реал».

«У нас очень хороший состав, и был таковым уже давно. Теперь, когда пришел Мбаппе, все говорят, что команда может стать неудержимой, но пока мы должны проводить лучшие тренировки и учиться как можно быстрее понимать друг друга.

Мне нравится стиль Мбаппе, нравится его игра, и я в предвкушении, того чего мы можем добиться в этом сезоне. Он пришел в команду, уже забив много голов и выиграв множество титулов. Он переходит в «Реал» – клуб, где он всегда мечтал быть, и за который мечтает играть каждый.

Дай бог, чтобы Мбаппе смог забивать здесь столько же, сколько в своей предыдущей команде («ПСЖ» – Спортс’’) и в сборной, и что вместе с нами он сможет добиться еще большего», – сказал вингер «Реала».

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19 комментариев
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Ответ По Жизни
Про себя винисиус сказал * ты мёртвая черепашка, и улыбнулся *
Эта ’мёртвая’ черепашка в октябре по классике воткнёт трёшку своей полосатой игрушке)
+14
-6
+8
Ответ войд
Эта ’мёртвая’ черепашка в октябре по классике воткнёт трёшку своей полосатой игрушке)
У Килиана хет-трик на унитазе, у Вини хет-трик за тайм))
Хозяева середняка))
+10
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Как всегда радуются начало сезона, завершения посмотрим. Мне интересно если Мбаппе будет бомбардиром в этом году что ты говоришь? На всякий случай придумай какой-то отмазка. Сезон длинный посмотрим что будет дальше
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
У Килиана хет-трик на унитазе, у Вини хет-трик за тайм)) Хозяева середняка))
Факты!
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Про себя винисиус сказал * ты мёртвая черепашка, и улыбнулся *
+12
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Ответ Pavelaznaurov
Уже бы выжал,не получается ничего—- на словах они все патриоты команды —— а как побольше отсыпят —- бегут подтягивая штаны,махровые эгоисты ….
Только три матча сыграно. Ещё не разыгрался
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Комментарий удален пользователем
Если точнее – вы медленно учитесь понимать друг друга. А то как-то странно звучит...
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Так Анчелотти прямо сказал,что даже отдохнуть не смог думая как их расставить… ничего не получится,явный перебор….
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Ну пока понимания нет совсем, посмотрим что придумает Анчи
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Жалко персофанов Мбаппе))
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Им надо впервую очередь научиться бананы делить. Всё впереди.
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Ответ MURODXON GANIYEV
Как всегда радуются начало сезона, завершения посмотрим. Мне интересно если Мбаппе будет бомбардиром в этом году что ты говоришь? На всякий случай придумай какой-то отмазка. Сезон длинный посмотрим что будет дальше
Чудик я только за))
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Ответ Raul14
У Винисиуса в каждом плей-офф ЛЧ результативные действия с 2021го и 2 трофея, что у Мбаппе? )
Если ты забыл,то он чемпион мира!!)))
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