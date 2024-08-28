«Байер» отдал Коссуну «Аталанте» в аренду за 5 млн евро с правом выкупа за 25 млн

Теги Байер Аталанта бундеслига Германия серия А Италия трансферы Одилон Коссуну деньги Фабрицио Романо Футбол

«Аталанта» подписала Одилона Коссуну.

Бергамаски арендовали защитника «Байера» до конца сезона. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, леверкузенцы получат 5 млн евро и могут выручить еще 25 млн, если опция выкупа будет активирована.

В прошлом сезоне футболист сборной Кот-д’Ивуара принял участие в 22 матчах Бундеслиги и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: atalanta.it

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13 комментариев
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Не совсем понимаю, для чего? Но Алонсо и Гасперини виднее
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Ну и правда довольно странно решение. И выкуп без обязательств - просто погонять дали?
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Странное решение - отдать хорошего защитника в аренду без замены....
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Усиление для Аталанты! Очень крутой и надёжный защитник!
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Ответ S H A R K
Минус Коссуну. Скоре вероятно и Таа покинет клуб. 2 основных защитника. Оборона возможно самая важная линия на поле, и Байер решил просто развалить её, не взяв равноценных замен. Видимо решили самоунитожиться на новый сезон...
Судя по всему Коссуну не был бы основным и так и так в новом сезоне , подтому и отдали
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Пришли Мукиеле на замену Коссуну и Белосьян на подмену вместо Станишича.
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Ответ Ilya_Panchenko
Судя по всему Коссуну не был бы основным и так и так в новом сезоне , подтому и отдали
Разве? У него больше 1800 минут, то есть 60% из всех возможных. Байер играет с 3 защитниками, где чаще на поле выходили тройкой Таа, Коссуну и Тапсоба. Последних двух дублировали Инкапье и Станишич.
Как раз вспомнил завершение срока аренды Станишича. Тоже потеря для Байера.

К тому же не стоит забывать, что в этом сезоне Байер будет играть в ЛЧ с 8 матчами в групповом этапе. Там не получится выставить запасной состав, как ЛЕ. Костяку команды придётся играть на 2 фронта. Травмы будут неизбежны. И кто тогда будет играть?
Им конечно виднее, но избавляясь от важных игроков защиты, на магию Алонсо пусть не рассчитывают.
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Он на переписанного похож, поэтому аренда, там видно будет
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Ответ pKaparika
Ну и правда довольно странно решение. И выкуп без обязательств - просто погонять дали?
Мало ли какие договорённости между клубами. Хорошие отношения между такими клубами обоим на пользу пошли бы
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+1
Ответ S H A R K
Минус Коссуну. Скоре вероятно и Таа покинет клуб. 2 основных защитника. Оборона возможно самая важная линия на поле, и Байер решил просто развалить её, не взяв равноценных замен. Видимо решили самоунитожиться на новый сезон...
Раз отдали, значит есть вариант подписать более сильного(по их мнению) защитника(помимо Мукиеле) в ближайшее время. Ну а Та скорее всего не уйдёт этим летом. Возможно даже смогут продлить.
+1
0
+1
Минус Коссуну. Скоре вероятно и Таа покинет клуб. 2 основных защитника.
Оборона возможно самая важная линия на поле, и Байер решил просто развалить её, не взяв равноценных замен. Видимо решили самоунитожиться на новый сезон...
+3
-3
0
Ответ S H A R K
Разве? У него больше 1800 минут, то есть 60% из всех возможных. Байер играет с 3 защитниками, где чаще на поле выходили тройкой Таа, Коссуну и Тапсоба. Последних двух дублировали Инкапье и Станишич. Как раз вспомнил завершение срока аренды Станишича. Тоже потеря для Байера. К тому же не стоит забывать, что в этом сезоне Байер будет играть в ЛЧ с 8 матчами в групповом этапе. Там не получится выставить запасной состав, как ЛЕ. Костяку команды придётся играть на 2 фронта. Травмы будут неизбежны. И кто тогда будет играть? Им конечно виднее, но избавляясь от важных игроков защиты, на магию Алонсо пусть не рассчитывают.
Мукиеле взяли на место его в запас и еще есть молодой Белосьян который в лиге против не самых сильных и в кубке может выступать, ну и инкапье основа сейчас вместе с Тапсоба, Та под вопросом, но они если та продадут очевидно еще цз возьмут
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Ответ П Н
Мукиеле взяли на место его в запас и еще есть молодой Белосьян который в лиге против не самых сильных и в кубке может выступать, ну и инкапье основа сейчас вместе с Тапсоба, Та под вопросом, но они если та продадут очевидно еще цз возьмут
Мукиеле скорее замена Станишичу, но не равноценная. Станишич на голову выше француза.
Белосьян пока ещё зелёный, игрок на перспективу.
Таа один из лидеров команды. Если он уйдёт за 25-30 млн, то кого купят за те же деньги не теряя в качестве? Либо возьмут какого-то середняка, как Мукиеле, либо же ещё 1 зелёного парнишку, который не сразу принесёт желаемый результат. Ещё и надо подождать, чтобы новички сыгрались, привыкли к футболу Алонсо. В защите явно будет пожар.
В новом сезоне Байеру не стать чемпионом.
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