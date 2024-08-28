«Байер» отдал Коссуну «Аталанте» в аренду за 5 млн евро с правом выкупа за 25 млн
«Аталанта» подписала Одилона Коссуну.
Бергамаски арендовали защитника «Байера» до конца сезона. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, леверкузенцы получат 5 млн евро и могут выручить еще 25 млн, если опция выкупа будет активирована.
В прошлом сезоне футболист сборной Кот-д’Ивуара принял участие в 22 матчах Бундеслиги и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: atalanta.it
Как раз вспомнил завершение срока аренды Станишича. Тоже потеря для Байера.
К тому же не стоит забывать, что в этом сезоне Байер будет играть в ЛЧ с 8 матчами в групповом этапе. Там не получится выставить запасной состав, как ЛЕ. Костяку команды придётся играть на 2 фронта. Травмы будут неизбежны. И кто тогда будет играть?
Им конечно виднее, но избавляясь от важных игроков защиты, на магию Алонсо пусть не рассчитывают.
Оборона возможно самая важная линия на поле, и Байер решил просто развалить её, не взяв равноценных замен. Видимо решили самоунитожиться на новый сезон...
Белосьян пока ещё зелёный, игрок на перспективу.
Таа один из лидеров команды. Если он уйдёт за 25-30 млн, то кого купят за те же деньги не теряя в качестве? Либо возьмут какого-то середняка, как Мукиеле, либо же ещё 1 зелёного парнишку, который не сразу принесёт желаемый результат. Ещё и надо подождать, чтобы новички сыгрались, привыкли к футболу Алонсо. В защите явно будет пожар.
В новом сезоне Байеру не стать чемпионом.