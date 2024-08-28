«Байер» отдал Коссуну «Аталанте» в аренду за 5 млн евро с правом выкупа за 25 млн

«Аталанта» подписала Одилона Коссуну.

Бергамаски арендовали защитника « » до конца сезона. По сведениям инсайдера , леверкузенцы получат 5 млн евро и могут выручить еще 25 млн, если опция выкупа будет активирована.

В прошлом сезоне футболист сборной Кот-д’Ивуара принял участие в 22 матчах Бундеслиги и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: atalanta.it