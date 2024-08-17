Мареска о будущем Чилуэлла в «Челси»: «Лучше уйти, чтобы получить игровую практику. У него проблемы с выбором позиции»
Энцо Мареска заявил, что защитнику «Челси» Бену Чилуэллу лучше сменить клуб.
«Чилли с нами, но последние несколько дней он не тренировался из-за болезни. Причина, по которой он не играл с «Интером», и она довольно очевидная, хотя мне нравится, как он работает, так вот, штука в том, что у него проблемы с выбором позиции.
Сегодня утром у нас тренировались 22 игрока, и если спросить любого из них, то каждый ответит, что хочет сыграть с «Сити» в воскресенье. Но это невозможно. Когда тренируешься каждый день и не получаешь игровое время, это плохо как для игроков, так и для меня.
Мне нужно принять решение, и, пожалуй, [Чилуэллу] лучше уйти, чтобы получить игровую практику. Трансферное окно открыто, так что посмотрим, что произойдет», – сказал новый главный тренер «Челси».
Этому уже давно пора ехать либо с Люком Шоу решать, кто же сегодня не выйдет на поле, либо с Бельерином ходить на фэшн тусовки.
Надеюсь, он с собой ещё Стерлинга захватит.