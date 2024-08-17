Мареска о будущем Чилуэлла в «Челси»: «Лучше уйти, чтобы получить игровую практику. У него проблемы с выбором позиции» 

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска возможные трансферы Бен Чилуэлл Футбол

Энцо Мареска заявил, что защитнику «Челси» Бену Чилуэллу лучше сменить клуб.

«Чилли с нами, но последние несколько дней он не тренировался из-за болезни. Причина, по которой он не играл с «Интером», и она довольно очевидная, хотя мне нравится, как он работает, так вот, штука в том, что у него проблемы с выбором позиции.

Сегодня утром у нас тренировались 22 игрока, и если спросить любого из них, то каждый ответит, что хочет сыграть с «Сити» в воскресенье. Но это невозможно. Когда тренируешься каждый день и не получаешь игровое время, это плохо как для игроков, так и для меня.

Мне нужно принять решение, и, пожалуй, [Чилуэллу] лучше уйти, чтобы получить игровую практику. Трансферное окно открыто, так что посмотрим, что произойдет», – сказал новый главный тренер «Челси».

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Набрали почти 50 игроков и теперь такие разговоры. Тогда половине команды лучше уйти за игровой практикой
+33
-2
+31
Может лучше тренеру надо проявить тактическую гибкость и помочь Чилуэлла найти позицию на поле?
+15
-5
+10
Один из лучших игроков,ахаха,ну правильно, надеюсь Юмореску жёстко сегодня попустит Гвардиола и Чуквуэмек сегодня от..ют
+15
-7
+8
Чилуэлл шикарный игрок,надеюсь перейдет в хороший клуб
+6
-1
+5
Ответ Lex Lex
Ну может не шикарный конечно но точно добротный когда не в лазарете
шикарный, когда не стеклянный
+6
-1
+5
Ответ DolJun
чилвел - сильнейший левый защ в команде когда здоров. что он несет?
...а не здоров он 3 сезона подряд - больше, чем здоров. Нафиг?
+5
-1
+4
Жёстко он его обесценил
+3
0
+3
Нормально он снизил интерес и стоимость Чилуэлла одним этим заявлением. Руководство выбрало тренера , похожего на себя. Как игрок Мареска был посредственностью , и как тренер он пока никто, чтобы делать такие заявления публично.
+5
-2
+3
Ответ Зверёк
Чилуэлл шикарный игрок,надеюсь перейдет в хороший клуб
Ну может не шикарный конечно но точно добротный когда не в лазарете
+4
-1
+3
на чилвела сложно рассчитывать даже как запасного - предыдущие тренера уже обожглись на этом. и джеймса попросят на выход, если он все так же не сможет регулярно играть в течение сезона. другое дело, что кто купит чилвела с его историей травм и зп. будет забавно, если у него выйдет пересидеть мареску
+2
0
+2
Ему стоит уйти потому что у него проблемы с выбором позиции? Дичь, не травматичность там, конкуренты лучше, много игроков в его позиции, а потому что проблемы с выбором позиции? Звучит как с ходу придуманное оправдание что бы выдавить с клуба.
+6
-4
+2
Ответ Aristokrat_13
Может лучше тренеру надо проявить тактическую гибкость и помочь Чилуэлла найти позицию на поле?
А может, всё же, это не требуется, когда у тебя достаточный набор исполнителей, а речь про крайне ограниченного футболиста, давно не показывающего хорошую игру и форму?
+1
0
+1
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Один из лучших игроков,ахаха,ну правильно, надеюсь Юмореску жёстко сегодня попустит Гвардиола и Чуквуэмек сегодня от..ют
завтра игра
+1
0
+1
Ответ Олег Пирожков
Кроме Кукурельи кто есть? Колвилла будет ставить гигантского?
вейгу купили, гюсто там наигрывали на предсезонке
+1
0
+1
Прекрасно.

Этому уже давно пора ехать либо с Люком Шоу решать, кто же сегодня не выйдет на поле, либо с Бельерином ходить на фэшн тусовки.

Надеюсь, он с собой ещё Стерлинга захватит.
+1
0
+1
Чилл брал ЛЧ так-то)) в котором, кстати, Мареска никогда в жизни не будет. Ну это слив и слив с подачи клуба. Тренер уж точно не решает кого продавать. Значит и Джеймса в след окно продадут. Ужас.
+1
0
+1
Чили был когда-то шикарным игроком, когда был в форме. Только в форме он не был уже года 3, зато стал вечным посетителем больницы. Поэтому если его продадут, то ничего страшного, скорее даже зп сократится. Ток зачем гений Юмореска озвучивает это в интервью, тем самым снижая сумму возможного трансфера. 🙈
+2
-1
+1
Ответ Висита Эльмурзаев
спорю на миллион долларов и свой дом, что сегодня Сити не сможет обыграть Челси, даже если начнёт матч с преимущества в 10 мячей.
Комментарий удален модератором
Ответ Сергей Кайзер
Основная схема Марески 4-3-3 с ложным фулбэком. Там нет классического крайнего защитника в атаке - один инвертируется в опорную, другой становится третьим ЦЗ. Если Бен действительно не успел освоиться, то это запасной травмат с большой зарплатой. Разговоры о его продаже ходили ещё до Марески. У тренера получилась не самая изящная речь.
Фраза "не успел освоиться" - это дать Челсе-агентам, которые заняты его продажей:)
0
0
0
Ответ DolJun
чилвел - сильнейший левый защ в команде когда здоров. что он несет?
Основная схема Марески 4-3-3 с ложным фулбэком. Там нет классического крайнего защитника в атаке - один инвертируется в опорную, другой становится третьим ЦЗ. Если Бен действительно не успел освоиться, то это запасной травмат с большой зарплатой. Разговоры о его продаже ходили ещё до Марески. У тренера получилась не самая изящная речь.
0
0
0
Кроме Кукурельи кто есть? Колвилла будет ставить гигантского?
0
0
0
Ответ Evgen_Hazard
Не совсем, на мой взгляд у Джеймса ещё с психикой траблы, вывести из себя очень легко и красные за неспортивное поведение для него не редкость
...такое бывает, но то, что он лучший англо-право.бэк - это признанный факт.
0
0
0
Ответ Chelsea`s Lev
...у них проблем - одинаково: они синхронно 3 сезона подряд, по пол-сезона играли, а потом уходили в больничку. Джеймс ещё молодой, сделал операцию, может ещё перерастёт... очень надеюсь. А Чилли надо в Аравию.
Не совсем, на мой взгляд у Джеймса ещё с психикой траблы, вывести из себя очень легко и красные за неспортивное поведение для него не редкость
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
норм отношение к легендам, и слова поддержки, которые двояко не истолкуешь. еще ни одной официальной игры не провел, а уже указывает на дверь))
Какая там легенда, успокойся.
0
0
0
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Юмореску это уже болгарин какой то😂
Румын ))
0
0
0
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Один из лучших игроков,ахаха,ну правильно, надеюсь Юмореску жёстко сегодня попустит Гвардиола и Чуквуэмек сегодня от..ют
Юмореску это уже болгарин какой то😂
0
0
0
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Один из лучших игроков,ахаха,ну правильно, надеюсь Юмореску жёстко сегодня попустит Гвардиола и Чуквуэмек сегодня от..ют
Ну, если ты живёшь в 2021 и футбол смотришь того же времени, то да, он - один из лучших футболистов.
0
0
0
Ответ Игнотус Певерелл
Комментарий удален модератором
ахахаха
0
0
0
Если футболист в 27 лет не знает, когда и куда ему бежать на поле, то у него большие проблемы.
0
0
0
Ответ Chelsea`s Lev
Есть талант Джош Ачимпонг, 18 лет, которого надо наигрывать
я думал он цз
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий