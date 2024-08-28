Комментатор Шмельков про шутку об отключении им света на стадионе в Воронеже: «Смешно, что в такую ерунду поверило столько каналов и людей. Такой кнопки на нашем пульте нет»

Теги Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России телевидение Факел Центральный стадион профсоюзов Артем Шмельков Матч ТВ Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Артем Шмельков объяснил шутку об отключении им света на стадионе «Факела».

На 10-й минуте матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Факелом» и «Рубином» (0:2) на стадионе в Воронеже внезапно погасло освещение. Через несколько секунд неполадки были устранены.

Во время трансляции игры на телеканале «Матч! Премьер» комментатор Владислав Будлянский в шутку обвинил в исчезновении света своего коллегу Артема Шмелькова

Артем, я просил тебя не нажимать лишние кнопки, зачем ты это делаешь?

– Я больше не буду, Владислав Викторович, обещаю, я отжал тут лишнюю (кнопку) на комментаторском пульте, и видите, что случилось, – подыграл ему Шмельков.

Эпизод начали активно обсуждаться в сети, даже появились мнения о том, что за отключением света действительно стояли комментаторы.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что комментаторы «Матч ТВ» не имеют отношения к выключению света на стадионе в Воронеже. У них нет подобных кнопок.

«Это смешно, что в такую ерунду поверило столько каналов и людей. Наш народ готов с легкостью поверить в любую чепуху. Такой кнопки на комментаторском пульте быть не может.

Все это была блестящая импровизация Владислава Будлянского, который впервые был основным комментатором. Все лавры нужно отправить ему, он – красавчик. Я только ему подыграл», – сказал Шмельков.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

54 комментария
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В это поверить могли только те кто выбирает лучшего игрока матча в телеге "Матч ТВ")
+223
-3
+220
Ответ red hikkikomori
В это поверить могли только те кто выбирает лучшего игрока матча в телеге "Матч ТВ")
База. Причем выбирает из расчета «из игроков обеих команд я знаю только Мбаппе, значит он лучший»
+80
-2
+78
Дураков (верящих в любую чушь) на Руси на сто лет припасено (с)
+73
-3
+70
То есть, на полном серьезе обсуждали этот бредик? Тогда вообще не удивляюсь, как всяким телефонным мошенникам засылают кровные миллионы.
+64
-3
+61
Из всей этой истории я понял что рекламные щиты не потребляют электричество.
+27
-1
+26
Ответ red hikkikomori
В это поверить могли только те кто выбирает лучшего игрока матча в телеге "Матч ТВ")
Один черт, ферстаппен пилот дня.
+26
-1
+25
поэтому недалекий может нести любую чушь,народ будет ему верить
+19
-5
+14
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
В эту шутку поверили более чем два человека
+14
-2
+12
Ответ Say Hello to the Robots
То есть, на полном серьезе обсуждали этот бредик? Тогда вообще не удивляюсь, как всяким телефонным мошенникам засылают кровные миллионы.
Срочно переведи деньги на безопасный счет
+9
0
+9
Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят😂
+9
-1
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Да не отключали они!
+7
-1
+6
не знал, что "это" ещё комментирует
+8
-2
+6
Ответ 57dt5fb8t6
База. Причем выбирает из расчета «из игроков обеих команд я знаю только Мбаппе, значит он лучший»
Причем играют "Факел" и "Акрон"
+6
-1
+5
Шутка однозначно удалась, раз на нее столько людей повелось))
+7
-2
+5
Ответ Alex Rykov
Один черт, ферстаппен пилот дня.
Шумахер. Михаэль.
+4
-1
+3
Ответ фанат спартака с 1967
поэтому недалекий может нести любую чушь,народ будет ему верить
У нас народ ДВА раза деньги в МММ носил. О чём тут можно ещё говорить.
+3
0
+3
Ответ red hikkikomori
В это поверить могли только те кто выбирает лучшего игрока матча в телеге "Матч ТВ")
Орнул
+4
-2
+2
Ответ Xm.md
Срочно переведи деньги на безопасный счет
Щас номер карты скину,переведи)
+3
-1
+2
Ответ vitya.georg
да, как верят недалекие кацу, шацу и альбацу, с миловым и прочим позорищем
давай сравним Симонян и Каца. Вы мне ложь Каца за последние 3 года, а я вам ложь Марго. Посмотрим у кого доводы раньше закончатся
+5
-3
+2
С такими шутками на широкую аудиторию надо аккуратнее.
Народ верит даже в самую абсурдную фигню, да и чувством юмора у многих проблемы))
+3
-2
+1
Двач и прочие жёстко опозорились)
+2
-1
+1
Ответ Господин Император
Из всей этой истории я понял что рекламные щиты не потребляют электричество.
На газу)
+1
0
+1
Ответ Xm.md
Срочно переведи деньги на безопасный счет
И на хлеб голодающим, тут часто в комментах вижу
+1
0
+1
Ответ John Wind
Норрис же.
Чак, надеюсь?
+1
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Ответ Bdv68
Чак, надеюсь?
Конечно же, база
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Ответ Al561
С такими шутками на широкую аудиторию надо аккуратнее. Народ верит даже в самую абсурдную фигню, да и чувством юмора у многих проблемы))
Химтрейлы,зп по 15 тыс,нас всех травят,в других странах живут лучше… народ верит в эту чушь
+3
-3
0
Комментарий удален пользователем
Ответ arturvadimych
давай сравним Симонян и Каца. Вы мне ложь Каца за последние 3 года, а я вам ложь Марго. Посмотрим у кого доводы раньше закончатся
см. выше
0
0
0
Ответ vitya.georg
да, как верят недалекие кацу, шацу и альбацу, с миловым и прочим позорищем
То есть всяким Киселёвым, Соловьёвым и Стасикам "Ай как сложно"?)
+5
-5
0
Ответ заблокированному пользователю
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