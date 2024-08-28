Комментатор Шмельков про шутку об отключении им света на стадионе в Воронеже: «Смешно, что в такую ерунду поверило столько каналов и людей. Такой кнопки на нашем пульте нет»

Артем Шмельков объяснил шутку об отключении им света на стадионе «Факела».

На 10-й минуте матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между « » и « » (0:2) на стадионе в Воронеже внезапно погасло освещение. Через несколько секунд неполадки были устранены.

Во время трансляции игры на телеканале «Матч! Премьер» комментатор Владислав Будлянский в шутку обвинил в исчезновении света своего коллегу .

– Артем, я просил тебя не нажимать лишние кнопки, зачем ты это делаешь?

– Я больше не буду, Владислав Викторович, обещаю, я отжал тут лишнюю (кнопку) на комментаторском пульте, и видите, что случилось, – подыграл ему Шмельков.

Эпизод начали активно обсуждаться в сети, даже появились мнения о том, что за отключением света действительно стояли комментаторы.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что комментаторы « » не имеют отношения к выключению света на стадионе в Воронеже. У них нет подобных кнопок.

«Это смешно, что в такую ерунду поверило столько каналов и людей. Наш народ готов с легкостью поверить в любую чепуху. Такой кнопки на комментаторском пульте быть не может.

Все это была блестящая импровизация Владислава Будлянского, который впервые был основным комментатором. Все лавры нужно отправить ему, он – красавчик. Я только ему подыграл», – сказал Шмельков.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»