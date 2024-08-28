«Урал» подписал хорватского форварда Секулича. Он выиграл Кубок Болгарии с «Ботевом» в прошлом сезоне

Теги высшая лига Болгария Кубок Болгарии Ботев Пловдив трансферы Первая лига Урал Мартин Секулич Футбол

«Урал» подписал хорватского форварда Мартина Секулича из «Ботева».

25-летний футболист будет выступать за клуб из Екатеринбурга под 17-м номером. 

В прошлом сезоне Секулич выиграл с «Ботевом» Кубок Болгарии, забив один из мячей в финале.

Всего на cчету нападающего 72 официальных матча за болгарский клуб, в которых он забил 16 мячей.

Клуб из Екатеринбурга занимает текущее 2-е место в Мелбет Первой лиге с 14 очками в 7 играх. 

Фото: сайт «Урала». 

8 комментариев
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Повезло Секуличу. Мало кому удается поиграть в лучшей лиге мира, все эти кубки просто меркнут перед абсолютным футбольным величием
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Ответ Stanislav Orlov
Прикольный профиль, 0 игр 2 гола. Вот это форвард...
Вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как и положено нападающему, но очень редко промахивается
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Третий хорват сейчас в команде, предыдущие два приносят большую пользу. Если будет забивать больше Бегича, можно будет считать хорошим трансфером 😀
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+4
Ощущение на фото, что именно Иванова представили в качестве футболиста. И дело не в том что он ростом ниже, а в том что игроки обычно стоят ровно перед камерой.
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Прикольный профиль, 0 игр 2 гола. Вот это форвард...
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Очень надеюсь, что Макс Воронов не присядет после этого трансфера. Будет обидно
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Любит Иванов средних игроков из бывшей Югославии и в целом Восточной Европы привозить в Урал)
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