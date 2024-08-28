«Урал» подписал хорватского форварда Секулича. Он выиграл Кубок Болгарии с «Ботевом» в прошлом сезоне
«Урал» подписал хорватского форварда Мартина Секулича из «Ботева».
25-летний футболист будет выступать за клуб из Екатеринбурга под 17-м номером.
В прошлом сезоне Секулич выиграл с «Ботевом» Кубок Болгарии, забив один из мячей в финале.
Всего на cчету нападающего 72 официальных матча за болгарский клуб, в которых он забил 16 мячей.
Клуб из Екатеринбурга занимает текущее 2-е место в Мелбет Первой лиге с 14 очками в 7 играх.
Фото: сайт «Урала».