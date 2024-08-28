Гендиректор «Динамо» о новичке Маухубе: «Он быстрый, хорошо играет головой, привез медаль с Олимпиады. Будут еще трансферы – один-два»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Олимпийский футбольный турнир олимпийская сборная Марокко ТАСС Павел Пивоваров Эль-Мехди Маухуб Футбол

Гендиректор «Динамо» высказался о подписании форварда Эль-Мехди Маухуба.

21-летний марокканец подписал контракт с клубом на 5 лет. 

«Мы давно следили за Маухубом, интересный нападающий, в этом году появилась возможность его подписать, мы это сделали. Он привез медаль с Олимпиады, пожелаем ему удачи.

Среди его сильных качеств – хорошая игра головой, также он быстрый. Такой срок контракта, потому что мы с молодыми игроками всегда подписываем длительные соглашения.

Я думаю, что после Маухуба будут еще трансферы. Один-два», – сообщил Павел Пивоваров

Эль-Мехди Маухуб: «Я приехал в большой легендарный клуб! У «Динамо» много титулов. Я здесь, чтобы стать чемпионом России»

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18 комментариев
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Ну вот и у динамовцев появилась медаль
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Ответ verhowen
Но любой болельщик Динамо, скажет что усиление команде нужно ещё, желательно опытными игроками. Способными в одиночку, влиять на результат игры. Может быть сегодня этот новичек, выйдет на замену в кубковой игре с Крылышками.
Да пора уже в дело пускать без раскачки, хоть посмотреть что за медалист такой.
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Ответ Ка Ман
Может Дельфина взять? Игрок он хороший, на Спартак обозлённый, будет им голы вколачивать.
Боже упаси.....игрок, конечно, он хороший, но как человек.........с гнильцой по всей видимости, а что что - а внутреннюю атмосферу не хочется ломать вот такими персонажами.
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Ну слава Богу, хоть какое то усиление сподобилось в Динамо.
Ну а в общем то, полная загадка насколько он сейчас, готов усилить либо хоть как то, помочь команде.
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Но любой болельщик Динамо, скажет что усиление команде нужно ещё, желательно опытными игроками. Способными в одиночку, влиять на результат игры. Может быть сегодня этот новичек, выйдет на замену в кубковой игре с Крылышками.
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+2
Может Дельфина взять? Игрок он хороший, на Спартак обозлённый, будет им голы вколачивать.
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Может быть Личка найдёт схему с двумя чистыми нападающими. Интересно было бы посмотреть на их связку с Тюкавиным.
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Ответ verhowen
Сейчас прочитал, что Личка требует у руководства Динамо, ещё два трансферных приобретений. Требуется усилений, двух позиций.
И правильно делает. Ты же помнишь кто как с Краснодаром играл, каждого обсуждать не когда, на Кубок еду, может наше новое чудо увижу.
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Обнадежил.
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Ответ Liver0910
Ну вот и у динамовцев появилась медаль
Пополнили клубный музей, так сказать
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Ответ Viktor Martunov
Да пора уже в дело пускать без раскачки, хоть посмотреть что за медалист такой.
Сейчас прочитал, что Личка требует у руководства Динамо, ещё два трансферных приобретений.
Требуется усилений, двух позиций.
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Ответ Ка Ман
Может Дельфина взять? Игрок он хороший, на Спартак обозлённый, будет им голы вколачивать.
"Дельфин" - игрок средний, но со скверным характером! Положиться на него на 100% нельзя, несмотря на действующий контракт, что и показала история с переходом в "Зенит"! Так что, брать Соболева - так себе история, с непредсказуемым исходом. )
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Выпускай Маху с КС оценим !
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Ответ Владислав88
Опять легионер. А как же своя академия? Зачем завощить легла в такое время без еврокубков. Для чего? Сколько можно бюджетные миллионны тратить. А извиняюсь, это не про Зенит новость. Топ-траннсфер. Всё отлично!
разве у зенита играют воспитаники? Динамо играло своими воспитанниками и вылет фнл
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Ответ Владислав88
Опять легионер. А как же своя академия? Зачем завощить легла в такое время без еврокубков. Для чего? Сколько можно бюджетные миллионны тратить. А извиняюсь, это не про Зенит новость. Топ-траннсфер. Всё отлично!
Больше всех своих как раз в Динамо
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