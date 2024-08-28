Гендиректор «Динамо» о новичке Маухубе: «Он быстрый, хорошо играет головой, привез медаль с Олимпиады. Будут еще трансферы – один-два»
Гендиректор «Динамо» высказался о подписании форварда Эль-Мехди Маухуба.
21-летний марокканец подписал контракт с клубом на 5 лет.
«Мы давно следили за Маухубом, интересный нападающий, в этом году появилась возможность его подписать, мы это сделали. Он привез медаль с Олимпиады, пожелаем ему удачи.
Среди его сильных качеств – хорошая игра головой, также он быстрый. Такой срок контракта, потому что мы с молодыми игроками всегда подписываем длительные соглашения.
Я думаю, что после Маухуба будут еще трансферы. Один-два», – сообщил Павел Пивоваров.
Эль-Мехди Маухуб: «Я приехал в большой легендарный клуб! У «Динамо» много титулов. Я здесь, чтобы стать чемпионом России»
Ну а в общем то, полная загадка насколько он сейчас, готов усилить либо хоть как то, помочь команде.
Требуется усилений, двух позиций.