Головин может восстановиться к матчу с «Лансом». Российский хавбек «Монако» не играл с апреля из-за травмы

Теги Ланс Монако лига 1 Франция травмы Александр Головин Ади Хюттер Футбол

Александр Головин близок к восстановлению от травмы.

Напомним, полузащитник «Монако» не играл с 7 апреля из-за проблем с голеностопом. 

Перед матчем с «Лионом» (2:0), который состоялся 24 августа, главный тренер монегасков Ади Хюттер предположил, что Головину потребуется около десяти дней, чтобы вернуться в строй.

Вероятность того, что россиянин сможет принять участие в игре с «Лансом», возросла в последние дни, пишет L’Equipe. Во вторник хавбек тренировался без каких-либо видимых проблем. 

Матч «Монако» – «Ланс» состоится 1 сентября и начнется в 16:00 по московскому времени.

4 комментария
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Ответ JURAVLI
Как он мог не играть с апреля, если в июле выводил Монако в качестве капитана в товарняках?
Головин в официальных матчах еще не играл - в июле были товарищеские.
Думаю, именно это подразумевается в тексте новости.
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Ответ Кирилл
Головин в официальных матчах еще не играл - в июле были товарищеские. Думаю, именно это подразумевается в тексте новости.
Так и нужно было писать. А то ощущение, что у него травма с весны
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+5
Как он мог не играть с апреля, если в июле выводил Монако в качестве капитана в товарняках?
+5
-1
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