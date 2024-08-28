Головин может восстановиться к матчу с «Лансом». Российский хавбек «Монако» не играл с апреля из-за травмы

Александр Головин близок к восстановлению от травмы.

Напомним, полузащитник «Монако» не играл с 7 апреля из-за проблем с голеностопом.

Перед матчем с «Лионом» (2:0), который состоялся 24 августа, главный тренер монегасков предположил, что потребуется около десяти дней, чтобы вернуться в строй.

Вероятность того, что россиянин сможет принять участие в игре с « », возросла в последние дни, пишет L’Equipe. Во вторник хавбек тренировался без каких-либо видимых проблем.

Матч « » – «Ланс» состоится 1 сентября и начнется в 16:00 по московскому времени.