Головин может восстановиться к матчу с «Лансом». Российский хавбек «Монако» не играл с апреля из-за травмы
Александр Головин близок к восстановлению от травмы.
Напомним, полузащитник «Монако» не играл с 7 апреля из-за проблем с голеностопом.
Перед матчем с «Лионом» (2:0), который состоялся 24 августа, главный тренер монегасков Ади Хюттер предположил, что Головину потребуется около десяти дней, чтобы вернуться в строй.
Вероятность того, что россиянин сможет принять участие в игре с «Лансом», возросла в последние дни, пишет L’Equipe. Во вторник хавбек тренировался без каких-либо видимых проблем.
Матч «Монако» – «Ланс» состоится 1 сентября и начнется в 16:00 по московскому времени.
Думаю, именно это подразумевается в тексте новости.