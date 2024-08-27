«Райо Вальекано» интересен Депай. Клуб подписал Хамеса вчера

Теги Фламенго высшая лига Бразилия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Райо Вальекано Хамес Родригес Мемфис Депай Рауль де Томас Футбол

Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Райо Вальекано».

Президент клуба Мартин Преса заинтересован в подписании 30-летнего форварда и ищет финансовые инструменты, которые позволят оформить этот трансфер. Вероятно, команду покинет Рауль де Томас – это освободит в зарплатной ведомости около 5,5 миллиона евро. Депай хочет зарабатывать примерно столько же, пишет Relevo.

В пользу «Райо» говорит тот факт, что Мемфису комфортно живется в Мадриде. Отмечается, что клуб не откажется от идеи о подписании нидерландца даже в том случае, если де Томас останется в составе.

Интерес к игроку, находящемуся в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико», также проявляет «Фламенго».

Напомним, вчера «Райо Вальекано» объявил о подписании Хамеса Родригеса.

В прошлом сезоне Ла Лиги Депай провел 23 матча и забил 5 голов. Его статистика – здесь.

10 комментариев
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Вот настоящий галактикос!
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Легенды 💪
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Денег не хватит на зарплату
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Нормально так…
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Не, ну точно в сегунду собрались) Это же минус 2 игрока при обороне, а обороняться то Райо надо будет большую часть матча
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ого, было бы классно
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Ответ red hikkikomori
Не, ну точно в сегунду собрались) Это же минус 2 игрока при обороне, а обороняться то Райо надо будет большую часть матча
Депай хоть может убежать в контратаку, так что его можно и лишить черновой работы. А вот Хамес вообще непонятно зачем Райо нужен. Убежать он не сможет, а обороняться не будет.
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Дзюба ещё подпишите)
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Дзюба ещё подпишите)
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