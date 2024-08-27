«Райо Вальекано» интересен Депай. Клуб подписал Хамеса вчера

Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Райо Вальекано».

Президент клуба Мартин Преса заинтересован в подписании 30-летнего форварда и ищет финансовые инструменты, которые позволят оформить этот трансфер. Вероятно, команду покинет Рауль де Томас – это освободит в зарплатной ведомости около 5,5 миллиона евро. Депай хочет зарабатывать примерно столько же, пишет Relevo.

В пользу «Райо» говорит тот факт, что комфортно живется в Мадриде. Отмечается, что клуб не откажется от идеи о подписании нидерландца даже в том случае, если де Томас останется в составе.

Интерес к игроку, находящемуся в статусе свободного агента после ухода из « », также проявляет « ».

Напомним, вчера «Райо Вальекано» объявил о подписании .

В прошлом сезоне Ла Лиги Депай провел 23 матча и забил 5 голов. Его статистика – здесь.