Орлов о воспитанниках «Зенита»: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет. Я сам всегда за то, чтобы были свои в составе, но если их нет, то что делать?»
Геннадий Орлов высказался о количестве воспитанников в составе «Зенита».
«Я сам всегда ратовал за то, чтобы были свои игроки в составе. Но если их нет, то что делать? А играть надо на высшем уровне. Мы даже не подозреваем, сколько агенты зарабатывают. Это миллионы! Посмотрите на «Реал» или «Барселону». Посчитайте, сколько иностранцев у них. Каждый клуб – это сборная мира.
Наши ребята играют в разных командах. Тот же Козлов выступает в «Краснодаре». Это же воспитанник петербургской академии. Такие, как Аршавин, рождаются раз в 40 или 50 лет.
Сейчас появился Батраков в «Локомотиве». Он уже забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач. Будем следить», – сказал комментатор.
Не хватает спортивных школ и детских тренеров, а сейчас у них зп 20 тыс...
Поэтому пока почву не обработаешь - урожай не вырастет
Баринов, Батраков, Карпукас, Сулейманов, Морозов, Лантратов, Погостнов, Радиковский, до этого Миранчуки, Жемалетдинов, Ерохин, Мостовой, Карапузов, Полоз, Оздоев, Ондуа, Кокорин, Беляев, Камболов