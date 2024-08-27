Орлов о воспитанниках «Зенита»: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет. Я сам всегда за то, чтобы были свои в составе, но если их нет, то что делать?»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Геннадий Орлов Краснодар Спорт-Экспресс Данила Козлов 2005 Алексей Батраков Футбол

Геннадий Орлов высказался о количестве воспитанников в составе «Зенита».

«Я сам всегда ратовал за то, чтобы были свои игроки в составе. Но если их нет, то что делать? А играть надо на высшем уровне. Мы даже не подозреваем, сколько агенты зарабатывают. Это миллионы! Посмотрите на «Реал» или «Барселону». Посчитайте, сколько иностранцев у них. Каждый клуб – это сборная мира.

Наши ребята играют в разных командах. Тот же Козлов выступает в «Краснодаре». Это же воспитанник петербургской академии. Такие, как Аршавин, рождаются раз в 40 или 50 лет.

Сейчас появился Батраков в «Локомотиве». Он уже забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач. Будем следить», – сказал комментатор.

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31 комментарий
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шляпа какая-то... у Зенита одновременно в составе были Быстров, Кержаков, Аршавин, Денисов, Малафеев, Власов и все было ок, все получалось, а кто сейчас? Почему воспитанники Краснодара, Локомотива, Спартака, ЦСКА и Динамо играют во всех клубах РПЛ в том числе в своих клубах, а Зенит просто загребает все что плохо лежит в лиге + латиносов и Алып? Что мешает сейчас Семаку рисковать и наигрывать молодых из академки? Может потому что он ужасно боится не выиграть при таком бюджете и тратах на трансферы? Может потому что он по факту даже не тренер, а менеджер? Кого он развил как тренер? Какие тактические заготовки наработал за 6 лет? Сломался Глушенков и он развалился и снова нам показывает головокружительные карусели конца прошлого сезона...
+27
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+24
У локо есть воспитанники приличного уровня, которые играют в старте, как и у ЦСКА, Динамо, Спартака, Краснодара. а у Зенита почему то нет. Хотя со всей России собирают талантливую молодёжь, чтобы потом отдавать в Ростов в аренду.
+25
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+22
Надо тренеровать и воспитывать, а не тратить десятки миллионов евро государственных денег.
+16
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Они не просто сами по себе не рождаются

Не хватает спортивных школ и детских тренеров, а сейчас у них зп 20 тыс...

Поэтому пока почву не обработаешь - урожай не вырастет
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+9
Скупают всех хороших русских игроков и садят их на лавку , выпускают 9 бразильских игроков и всем говорят что русские играют плохо !!!)))) Это ли не чудо ??))) Правильно говорят болельщики, зенит - это позор Российского футбола !!!
+10
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+8
Ответ Чётко_как_чечётка
Надо тренеровать и воспитывать, а не тратить десятки миллионов евро государственных денег.
#ЗПРФ
+9
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+7
А почему у Локо есть куча молодых игроков-воспитанников?
Баринов, Батраков, Карпукас, Сулейманов, Морозов, Лантратов, Погостнов, Радиковский, до этого Миранчуки, Жемалетдинов, Ерохин, Мостовой, Карапузов, Полоз, Оздоев, Ондуа, Кокорин, Беляев, Камболов
+6
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То есть на постсоветском пространстве не было такого игрока как Аршавин, где-то с 1970-ых, правильно понимаю его логику?
+4
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+3
Гена хотел сказать, такой игрок как Сутормин рождается раз в 100 летие и выкупается за мешок картошки
+3
0
+3
Стесняюсь спросить, а разве Аршавин прям сходу начал лигу разрывать? Ну неправда же. Просто Морозов смело ставил их в состав, как сейчас Галактионов в Локо и Аршавин и банда начали обростать мясом, набираться опытом и в течении нескольких сезонов стали теми, кем они стали. Да и потом, никто не говорит, что Зенит обязан воспитать нескольких аршавиных но почему за последние хз сколько лет не воспитали хотя бы одного Глушенкова?
+2
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Ответ Чётко_как_чечётка
Надо тренеровать и воспитывать, а не тратить десятки миллионов евро государственных денег.
тренИровать
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Улучшать систему подготовки молодых футболистов, вот что делать
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Нужно убирать лимит , играть должны сильнейшие. Не должен футболист получать за паспорт . Может тогда начнут появляться свои воспитанники в клубах
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Ответ lovec23
Нужно убирать лимит , играть должны сильнейшие. Не должен футболист получать за паспорт . Может тогда начнут появляться свои воспитанники в клубах
Ну тогда можно вообще не парится со всякими академиями. Вместо того, что бы годами готовить своих можно легко накупить кучу легов.
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Так каким же образом Зенит развивает и повышает уровень всего российского футбола, прожирая бюджетные деньги??
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Ответ Иван Рыбаков
А будет новость о том, что Васильев забил в двух матчах Кубка подряд?
Это другое :)
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Как что делать? Плодить.
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Я открыл сайт Трансфермаркт и посчитал, сколько иностранцев в Барселоне. Семь. Из двадцати пяти.
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Ответ комментатор
тренИровать
Кстати, да...
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Ответ Aleksandr Alferov
У локо есть воспитанники приличного уровня, которые играют в старте, как и у ЦСКА, Динамо, Спартака, Краснодара. а у Зенита почему то нет. Хотя со всей России собирают талантливую молодёжь, чтобы потом отдавать в Ростов в аренду.
Чистяков, Васильев, Круговой, Обляков, Денисов, Кузнецов, Козлов, Петров, Каккоев, Одоевский, Вахания, Сутормин, Сандарчук, Глушков, Гойло, Кирш, Москвичёв, Прохин, Хотулёв, Барановский, Михайлов, Касимов, Грибов, Васютин. "Нет"! Удали комментарий, не позорься
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То есть увидеть нового Аршавина большинству нынешних болельщиков не суждено?
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Ответ goleodor
Ну тогда можно вообще не парится со всякими академиями. Вместо того, что бы годами готовить своих можно легко накупить кучу легов.
А что толку покупать Волковых , Ахметовых и Бакаевых , а потом гонять их по арендам и брать новых
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Ответ тот самый Кадрус
Стесняюсь спросить, а разве Аршавин прям сходу начал лигу разрывать? Ну неправда же. Просто Морозов смело ставил их в состав, как сейчас Галактионов в Локо и Аршавин и банда начали обростать мясом, набираться опытом и в течении нескольких сезонов стали теми, кем они стали. Да и потом, никто не говорит, что Зенит обязан воспитать нескольких аршавиных но почему за последние хз сколько лет не воспитали хотя бы одного Глушенкова?
обрАстать
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Ответ тот самый Кадрус
Стесняюсь спросить, а разве Аршавин прям сходу начал лигу разрывать? Ну неправда же. Просто Морозов смело ставил их в состав, как сейчас Галактионов в Локо и Аршавин и банда начали обростать мясом, набираться опытом и в течении нескольких сезонов стали теми, кем они стали. Да и потом, никто не говорит, что Зенит обязан воспитать нескольких аршавиных но почему за последние хз сколько лет не воспитали хотя бы одного Глушенкова?
Аршавин сначала был подносчиком снарядов Кержакову.
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Ответ Игорь Акимов
Я открыл сайт Трансфермаркт и посчитал, сколько иностранцев в Барселоне. Семь. Из двадцати пяти.
А теперь посчитай сколько в лучшем клубе мира Реале, и сколько там испанцев выходило в финал ЛЧ. Взял Барселону, когда та концы с концами сводит по финансам, и разумеется будет играть одними испанцами... Гений!
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Ответ Александр С._1116266175
А почему у Локо есть куча молодых игроков-воспитанников? Баринов, Батраков, Карпукас, Сулейманов, Морозов, Лантратов, Погостнов, Радиковский, до этого Миранчуки, Жемалетдинов, Ерохин, Мостовой, Карапузов, Полоз, Оздоев, Ондуа, Кокорин, Беляев, Камболов
У Зенита не куча? Чистяков, Васильев, Круговой, Обляков, Денисов, Кузнецов, Козлов, Петров, Каккоев, Одоевский, Вахания, Сутормин, Сандарчук, Глушков, Гойло, Кирш, Москвичёв, Прохин, Хотулёв, Барановский, Михайлов, Касимов, Грибов, Васютин. Ну может хватит уже хрень писать, а?
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