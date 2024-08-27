Орлов о воспитанниках «Зенита»: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет. Я сам всегда за то, чтобы были свои в составе, но если их нет, то что делать?»

Геннадий Орлов высказался о количестве воспитанников в составе «Зенита».

«Я сам всегда ратовал за то, чтобы были свои игроки в составе. Но если их нет, то что делать? А играть надо на высшем уровне. Мы даже не подозреваем, сколько агенты зарабатывают. Это миллионы! Посмотрите на «Реал» или «Барселону». Посчитайте, сколько иностранцев у них. Каждый клуб – это сборная мира.

Наши ребята играют в разных командах. Тот же выступает в « ». Это же воспитанник петербургской академии. Такие, как , рождаются раз в 40 или 50 лет.

Сейчас появился в « ». Он уже забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач. Будем следить», – сказал комментатор.