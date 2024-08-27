«МЮ» начал переговоры с «Челси» об обмене Санчо на Стерлинга
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» обсуждают обмен игроками.
Спортивный директор манкунианцев Дэн Эшуорт начал переговоры о возможном обмене Джейдона Санчо на Рахима Стерлинга, сообщает The Telegraph. «Юнайтед» готов оформить эту сделку только на своих условиях.
Отмечается, что интерес к Стерлингу также проявляет еще один европейский клуб. В случае ухода игрока лондонцы будут продолжать выплачивать часть его зарплаты, которая составляет около 300 000 фунтов в неделю.
Если трансфер Рахима не будет оформлен до закрытия трансферного окна, он будет тренироваться с «Челси» U21.
Мечта Боули: Мудрик, Феликс, Санчо 😬
Стерлинг это обуза, он старый так еще и зп высокая будет и его совсем никому потом не продашь!
Вот это поворот.
Он получает всего лишь на 75тыс в неделю меньше чем Стерлинг ))
Джейдон Санчо, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед» насовсем или отправится в аренду до закрытия трансферного окна – и клуб ведет переговоры с «Ювентусом» и «Челси» о сделке по нему.
«Челси» рассматривает обмен на кого-то из своих игроков – в настоящее время Рахим Стерлинг рассматривается как наиболее вероятный из обсуждаемых кандидатов.
Для того, чтобы эта возможность материализовалась, должно произойти многое: Стерлингу нужно еще и решить контрактные проблемы с «Челси».
29-летний вингер не входит в планы клуба, но у него еще три года по контракту с зарплатой в более 300 тысяч фунтов.
(если проще, Стерлинг будет выбивать компенсацию за остаток сделки с «Челси»)
Или наоборот ?