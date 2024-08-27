«МЮ» начал переговоры с «Челси» об обмене Санчо на Стерлинга

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Дэн Эшуорт Рахим Стерлинг Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» обсуждают обмен игроками.

Спортивный директор манкунианцев Дэн Эшуорт начал переговоры о возможном обмене Джейдона Санчо на Рахима Стерлинга, сообщает The Telegraph. «Юнайтед» готов оформить эту сделку только на своих условиях. 

Отмечается, что интерес к Стерлингу также проявляет еще один европейский клуб. В случае ухода игрока лондонцы будут продолжать выплачивать часть его зарплаты, которая составляет около 300 000 фунтов в неделю. 

Если трансфер Рахима не будет оформлен до закрытия трансферного окна, он будет тренироваться с «Челси» U21.

72 комментария
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Мечта Переса собрать трио: Винисиус, Мбаппе, Беллингем.
Мечта Боули: Мудрик, Феликс, Санчо 😬
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МЮ и Челси с этим обменом как 2 ковбоя из анекдота, которые бесплатно го..на поели
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Только не это, самый раздражающий игрок, ещё и после ливера с сити🤮
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Топ 10 пранков вышедших из под контроля
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Но раз такая пьянка пошла. Почему бы Санчо на Кьезу не поменять ?
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Ответ Игорь Петров
Win-win
Loose-loose)
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О неееееееееет!
Стерлинг это обуза, он старый так еще и зп высокая будет и его совсем никому потом не продашь!
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Ответ Канеки Кен
Комментарий удален модератором
К чему этот комментарий? Санчо в БД на уровне ЛЧ отлично смотрелся, что и подтверждают оценки послематчевые. Стерлинг, тоже сильный игрок. Не их вина, что они попали в такие проблемные команды. У Гвардиолы, Артеты и Клоппа, играли все на полную катушку, а в МЮ и Челси нынешних, только деградируют футболисты.
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надеюсь,что это вброс!
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Мозгов не прибавилось у управления мю..
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Вау! Было ли такое, что один человек поиграл разом за МЮ, МС, Ливерпуль и Челси?
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В голове голос Гоблина.
Вот это поворот.
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Раз пошла такая пьянка, верните уж лучше Тевеса или даже Оуэна.
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Ответ кэпко
МЮ и Челси с этим обменом как 2 ковбоя из анекдота, которые бесплатно го..на поели
Факт
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Ответ Cristiano Ronaldo
К чему этот комментарий? Санчо в БД на уровне ЛЧ отлично смотрелся, что и подтверждают оценки послематчевые. Стерлинг, тоже сильный игрок. Не их вина, что они попали в такие проблемные команды. У Гвардиолы, Артеты и Клоппа, играли все на полную катушку, а в МЮ и Челси нынешних, только деградируют футболисты.
Чушь. Палмер, Гюсто, Галлахер, Колвил, Мадуэке как минимум прогрессировали в Челси. Стерлинг абсолютно бестолково играл по своей вине. Про лентяя Санчо, выдавшего пару сильных матчей за сезон, говорить вообще смешно. Вон Очоа тоже на чм зажигает и че?
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Это футбольная экранизация фильма "Тупой и ещё тупее"? Зачем тем и другим нужно это? Разве только с какой-то экономической выгоды
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🤣🤣🤣
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Трансферы ради трансферов. Абсолютно бездумные.
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А вторая серия будет обмен 10Хага на Мареску?))
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Мдааа, обменять Санчо на Стерлинга… это, конечно, надо уметь
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Ответ кэпко
МЮ и Челси с этим обменом как 2 ковбоя из анекдота, которые бесплатно го..на поели
МЮ уже так делал с обменом Мхитаряна на Санчеса)))
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Надо полагать что похожую компенсацию и Санчо выбивать будет.
Он получает всего лишь на 75тыс в неделю меньше чем Стерлинг ))
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‼️🌕 Дэвид Орнстайн, The Athletic:

Джейдон Санчо, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед» насовсем или отправится в аренду до закрытия трансферного окна – и клуб ведет переговоры с «Ювентусом» и «Челси» о сделке по нему.

«Челси» рассматривает обмен на кого-то из своих игроков – в настоящее время Рахим Стерлинг рассматривается как наиболее вероятный из обсуждаемых кандидатов.

Для того, чтобы эта возможность материализовалась, должно произойти многое: Стерлингу нужно еще и решить контрактные проблемы с «Челси».

29-летний вингер не входит в планы клуба, но у него еще три года по контракту с зарплатой в более 300 тысяч фунтов.

(если проще, Стерлинг будет выбивать компенсацию за остаток сделки с «Челси»)
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Такую шляпу ни нам, ни болелам Челси не надо, но что поделать)
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Шило на мыло ?
Или наоборот ?
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Ответ DavidRobertJosephBeckham
О неееееееееет! Стерлинг это обуза, он старый так еще и зп высокая будет и его совсем никому потом не продашь!
Половину Челси будет платить
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Позор МЮ!
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Да все в плюсе в результате обмена. Ничего просто не поменяется, оба не игроки уже
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ну и клоунада
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Обмен, которым не будут довольны болельщики ни одной из команд (хотя тут уж как посмотреть, ведь и избавляться от этих двух как-то надо)
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