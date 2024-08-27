«МЮ» начал переговоры с «Челси» об обмене Санчо на Стерлинга

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» обсуждают обмен игроками.

Спортивный директор манкунианцев начал переговоры о возможном обмене на , сообщает The Telegraph. « » готов оформить эту сделку только на своих условиях.

Отмечается, что интерес к Стерлингу также проявляет еще один европейский клуб. В случае ухода игрока лондонцы будут продолжать выплачивать часть его зарплаты, которая составляет около 300 000 фунтов в неделю.

Если трансфер Рахима не будет оформлен до закрытия трансферного окна, он будет тренироваться с « » U21.