Мбаппе после победы «Реала» над «Вальядолидом»: «Очень рад своему дебюту на «Бернабеу». Мы выиграли, это был отличный вечер. Теперь стремимся к большему»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Вальядолид Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о победе «Реала» над «Вальядолидом» (3:0) в Ла Лиге.

 25-летний французский форвард провел первый официальный матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в качестве игрока мадридцев.

Он остался без голов в двух первых матчах в чемпионате Испании

«Я очень рад своему дебюту на «Бернабеу». Мы выиграли, взяли 3 очка, это был отличный вечер. 

Поддержка болельщиков была великолепной. Спасибо всем. Это был замечательный момент, мы хотели выиграть первый домашний матч, что и сделали. Я очень рад. Мы собираемся достичь большего. 

Как я себя чувствовал? Хорошо, хорошо, хорошо. Конечно, сыграть за «Реал» на этом стадионе было исполнением мечты. Теперь мы стремимся к большему. У нас новая игра в четверг, и мы снова надеемся выиграть», – сказал Мбаппе

29 августа «Реал» проведет гостевой матч с «Лас-Пальмасом» в рамках 3-го тура Ла Лиги. 

28 комментариев
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Мбаппе помоему пока не очень понимает, что он уже не в псж. По полю очень лениво передвигается. Кажется еще чуть чуть и на поле начнет недовольство показывать, что иной раз ему партнеры не пасуют
+17
-4
+13
на чужом горбу выехал черепашка, дальше так будет "бегать" присядет на банку. и поделом
+10
-2
+8
Ответ Михо
Комментарий удален пользователем
Все понял
+5
-1
+4
Я просто уверен,что Мбаппе будет одним из сильнейших в Реале и вообще в Ла Лиги и ЛЧ!!!
+4
0
+4
Ответ VuNePonimaete
Мбаппе помоему пока не очень понимает, что он уже не в псж. По полю очень лениво передвигается. Кажется еще чуть чуть и на поле начнет недовольство показывать, что иной раз ему партнеры не пасуют
лишь бы не начал скандалить в будущем, да и дурной пример подаёт партнёрам, типа вы там работайте а я тут постою
Интересно в долгосроке все же приход Мбаппе будет на пользу или нет.
+3
0
+3
Насчет Мбаппе, я бы подождал с выводами. Пока только два матча без голов, а не два месяца. Чел ищет себя на поле. Может на выезде с Лас-Пальмасом легче будет играть, пространство появится.
+2
0
+2
Ответ VuNePonimaete
Мбаппе помоему пока не очень понимает, что он уже не в псж. По полю очень лениво передвигается. Кажется еще чуть чуть и на поле начнет недовольство показывать, что иной раз ему партнеры не пасуют
Паренька приучили что все под него должны подстилаться, что в сборной, что в ПСЖ, он и в Мадриде ведёт себя аналогично.
+2
-1
+1
Ответ Александр Охотко
Этот беззубый реал разберут в ЛЧ .Один Карвахаль замучится за команду биться
В ЛЧ Реал достанет свои акульи челюсти
+3
-2
+1
Ответ meringue
Паренька приучили что все под него должны подстилаться, что в сборной, что в ПСЖ, он и в Мадриде ведёт себя аналогично.
Надеюсь его там опустят с небес на землю
+1
0
+1
Криш тоже не сразу забивал
Дайте команде время подстроиться…Там даже нормальной предсезонной подготовки не было
+3
-2
+1
Ответ ЭкспертДиванный
БМВ пока-еще не оправдал
Комментарий удален пользователем
БМВ пока-еще не оправдал
+1
-1
0
Ответ Ruslan3132
на чужом горбу выехал черепашка, дальше так будет "бегать" присядет на банку. и поделом
Согласен
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У многих ожидание оправдались по черепашке
Эндрик умница
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Пока, что вообще ни о чем этот мбаппе. Не понятно вообще зачем он Реалу. Без него все было прераскрасно.
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Ответ VuNePonimaete
Мбаппе помоему пока не очень понимает, что он уже не в псж. По полю очень лениво передвигается. Кажется еще чуть чуть и на поле начнет недовольство показывать, что иной раз ему партнеры не пасуют
Проблема в том что под него пасуют, и слишком много. У него 9 ключевых упущенных моментов за 3 матча. Это очень много.
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мбапе разочарование
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Ответ Menedreal
Проблема в том что под него пасуют, и слишком много. У него 9 ключевых упущенных моментов за 3 матча. Это очень много.
Есть такое. А я был недоволен Родриго за плохую реализацию. Оказывается у Мбаппе она может быть еще даже хуже)
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Ответ VuNePonimaete
Будет плохо выступать - с ним тут церемониться не будут. Отправится в долгожданное турне в Саудовскую Аравию. В Реале нет игроков, которые стоят выше клуба. Но мне кажется он спустя какое-то время придет в себя и начнет уровень показывать
это хорошая позиция клуба, надеюсь что до парадокса не дойдет, что мол ПСЖ без Мбаппе стал играть лучше, а Реал с Мбаппе хуже:)
в любом случае надо ему освоится, новая команда, лига, требования и тд и тп, наверное надо смотреть через месяца 2, стал играть лучше или нет.
в любом случае удачи вам:)
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Ответ Quintin07
это хорошая позиция клуба, надеюсь что до парадокса не дойдет, что мол ПСЖ без Мбаппе стал играть лучше, а Реал с Мбаппе хуже:) в любом случае надо ему освоится, новая команда, лига, требования и тд и тп, наверное надо смотреть через месяца 2, стал играть лучше или нет. в любом случае удачи вам:)
ждемс)
спасибо, и вам тоже :)
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Ответ VuNePonimaete
Надеюсь его там опустят с небес на землю
Аналогично
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Ответ VuNePonimaete
Мбаппе помоему пока не очень понимает, что он уже не в псж. По полю очень лениво передвигается. Кажется еще чуть чуть и на поле начнет недовольство показывать, что иной раз ему партнеры не пасуют
Он из отпуска вышел позже остальных. У него не было нормальной предсезонки. Через месяц будет другой Мбаппе. Но, нужно понимать, что на левом фланге слишком мало места. Если и дальше будет такая чехарда, то не ясны перспективы. Но индивидуально он будет силен
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Правда, она не всегда сладкая на вкус. Так вот, если конкретно про Мбаппе и Реал, то единственный шанс черепашки реализовать себя в Мадриде , это отъезд Виннисиуса в Саудавскую Аравию. Это самый не приятный сценарий для мадридистов. Самый не приятный. Но другого для Киллиана нет. Иначе так и будет мыкаться по полю,в поисках своего места. Со временем атмосфера в раздевалке ухудшиться.
P/S Мбаппе через год надо продавать.
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