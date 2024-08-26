Мбаппе после победы «Реала» над «Вальядолидом»: «Очень рад своему дебюту на «Бернабеу». Мы выиграли, это был отличный вечер. Теперь стремимся к большему»

Килиан Мбаппе высказался о победе «Реала» над «Вальядолидом» (3:0) в Ла Лиге.

25-летний французский форвард провел первый официальный матч на стадионе « » в качестве игрока мадридцев.

Он остался без голов в двух первых матчах в чемпионате .

«Я очень рад своему дебюту на «Бернабеу». Мы выиграли, взяли 3 очка, это был отличный вечер.

Поддержка болельщиков была великолепной. Спасибо всем. Это был замечательный момент, мы хотели выиграть первый домашний матч, что и сделали. Я очень рад. Мы собираемся достичь большего.

Как я себя чувствовал? Хорошо, хорошо, хорошо. Конечно, сыграть за «Реал» на этом стадионе было исполнением мечты. Теперь мы стремимся к большему. У нас новая игра в четверг, и мы снова надеемся выиграть», – сказал .

29 августа « » проведет гостевой матч с «Лас-Пальмасом» в рамках 3-го тура Ла Лиги.