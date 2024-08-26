Мбаппе после победы «Реала» над «Вальядолидом»: «Очень рад своему дебюту на «Бернабеу». Мы выиграли, это был отличный вечер. Теперь стремимся к большему»
Килиан Мбаппе высказался о победе «Реала» над «Вальядолидом» (3:0) в Ла Лиге.
25-летний французский форвард провел первый официальный матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в качестве игрока мадридцев.
Он остался без голов в двух первых матчах в чемпионате Испании.
«Я очень рад своему дебюту на «Бернабеу». Мы выиграли, взяли 3 очка, это был отличный вечер.
Поддержка болельщиков была великолепной. Спасибо всем. Это был замечательный момент, мы хотели выиграть первый домашний матч, что и сделали. Я очень рад. Мы собираемся достичь большего.
Как я себя чувствовал? Хорошо, хорошо, хорошо. Конечно, сыграть за «Реал» на этом стадионе было исполнением мечты. Теперь мы стремимся к большему. У нас новая игра в четверг, и мы снова надеемся выиграть», – сказал Мбаппе.
29 августа «Реал» проведет гостевой матч с «Лас-Пальмасом» в рамках 3-го тура Ла Лиги.
Интересно в долгосроке все же приход Мбаппе будет на пользу или нет.
Дайте команде время подстроиться…Там даже нормальной предсезонной подготовки не было
Эндрик умница
в любом случае надо ему освоится, новая команда, лига, требования и тд и тп, наверное надо смотреть через месяца 2, стал играть лучше или нет.
в любом случае удачи вам:)
спасибо, и вам тоже :)
P/S Мбаппе через год надо продавать.