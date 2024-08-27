«Бавария» получила предложение по Коману от «Аль-Хилаля». Немцы готовы продать Кингсли саудовцам, решение за игроком (Фабрицио Романо)

«Бавария» готова продать Кингсли Комана «Аль-Хилалю».

Как сообщает инсайдер , саудовский клуб сделал крупное предложение о подписании 28-летнего вингера.

Руководство «Баварии» готово принять предложение « » и продать саудовцам.

Теперь окончательное решение за самим игроком, француз пока не дал точного ответа о своем будущем.

Сообщается, что Коман интересен нескольким клубам АПЛ, а также «Барселоне».