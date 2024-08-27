«Бавария» получила предложение по Коману от «Аль-Хилаля». Немцы готовы продать Кингсли саудовцам, решение за игроком (Фабрицио Романо)

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Кингсли Коман Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» готова продать Кингсли Комана «Аль-Хилалю».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб сделал крупное предложение о подписании 28-летнего вингера.

Руководство «Баварии» готово принять предложение «Аль-Хилаля» и продать Комана саудовцам. 

Теперь окончательное решение за самим игроком, француз пока не дал точного ответа о своем будущем. 

Сообщается, что Коман интересен нескольким клубам АПЛ, а также «Барселоне». 

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хотят Роналду довести до инфаркта
+11
-2
+9
У саудитов же лимит в 8 легов плюс 2 до 21ого года....
Только если Неймар не удет на покерные турниры
+3
-1
+2
Фартить перестало, решили избавиться)
В СА есть возможность возобновить свою беспроигрышную серию
+1
0
+1
В отличие от многих действительно должен был стать звездой.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий