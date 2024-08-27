У Комана есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. «Бавария» готова продать вингера
Кингсли Коман может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Вингер «Баварии» получил выгодное предложение от одного из саудовских клубов, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Мюнхенский клуб готов продать игрока.
В настоящий момент стороны ведут переговоры относительно возможного трансфера.
В прошлом сезоне Бундеслиги Коман провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Коман решил уйти из «Баварии». Вингер интересен «Барселоне», «ПСЖ» и «Ман Сити»
Простой бегунок, в Баварии таких ещё много. Так что скатертью дорога, если будет выгодное клубу предложение.