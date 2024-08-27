У Комана есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. «Бавария» готова продать вингера

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Кингсли Коман Футбол

Кингсли Коман может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Вингер «Баварии» получил выгодное предложение от одного из саудовских клубов, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Мюнхенский клуб готов продать игрока.

В настоящий момент стороны ведут переговоры относительно возможного трансфера.

В прошлом сезоне Бундеслиги Коман провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.

Коман решил уйти из «Баварии». Вингер интересен «Барселоне», «ПСЖ» и «Ман Сити»

7 комментариев
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Ответ Гиперактивный осьминог
Комментарий удален пользователем
А откуда у саудовцев будут миллионные контракты в УЕФА? Это щас они могут давать сколько захотят, не обращая внимания на УЕФАшный ФФП. А если войдут в УЕФА, то и им придётся соблюдать его, и продавать своих легов обратно в топ-лиги.
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Когда продул единственный раз в чемпионате и тебя сразу продают...
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Ответ Дмитрий Вялов
Когда продул единственный раз в чемпионате и тебя сразу продают...
Чел на огромном контракте, 25+ матчей в чемпионате пробивал 1 раз в жизни, как и 15 гол+пас, причём чаще всего даже меньше 10. Большую часть сезона лечится или набирает форму.

Простой бегунок, в Баварии таких ещё много. Так что скатертью дорога, если будет выгодное клубу предложение.
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Надо саудовцев в УЕФА забирать. Будет любопытно
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Взяли Кейна отдали Комана.пахнет 2 чемпионством Байера))
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Ответ Nuri Shaw
Надо саудовцев в УЕФА забирать. Будет любопытно
Комментарий удален пользователем
Ответ Nuri Shaw
Надо саудовцев в УЕФА забирать. Будет любопытно
Ага, кстати, кто забыл, Саудовская Аравия была на последнем ЧМ единственная команда, обыгравшая Аргентину - будущих чемпионов.)) Что-то там реально происходит.
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