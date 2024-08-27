У Комана есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. «Бавария» готова продать вингера

Кингсли Коман может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Вингер «Баварии» получил выгодное предложение от одного из саудовских клубов, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Мюнхенский клуб готов продать игрока.

В настоящий момент стороны ведут переговоры относительно возможного трансфера.

В прошлом сезоне Бундеслиги Коман провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.

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