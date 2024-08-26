Коман решил уйти из «Баварии». Вингер интересен «Барселоне», «ПСЖ» и «Ман Сити»

Кингсли Коман не хочет оставаться в «Баварии».

По сведениям L’Equipe, руководство предложило вингеру сменить команду, как и многим другим игрокам с высокой зарплатой, и несколько дней назад француз согласился.

Пока неизвестно, куда он перейдет, однако в числе претендентов на 28-летнего футболиста называются английские клубы.

Ранее сообщалось, что интерес к есть у «Барселоны», « », « » и « ».