Коман решил уйти из «Баварии». Вингер интересен «Барселоне», «ПСЖ» и «Ман Сити»

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Кингсли Коман Футбол

Кингсли Коман не хочет оставаться в «Баварии».

По сведениям L’Equipe, руководство предложило вингеру сменить команду, как и многим другим игрокам с высокой зарплатой, и несколько дней назад француз согласился.

Пока неизвестно, куда он перейдет, однако в числе претендентов на 28-летнего футболиста называются английские клубы.

Ранее сообщалось, что интерес к Коману есть у «Барселоны», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Фенербахче».

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19 комментариев
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Комана можно понять, разочаровался в Баварии когда проиграл первое чемпионство, надо дальше генерировать трофеи:))
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К нему ноль претензий по игре, только слова благодарности за проведённое в клубе время. Но травмы, хотя и тут, такое здоровье, ничего не поделаешь. Держал уровень, забивал важные голы, не ворчал когда оставался в запасе. Спасибо, Кингсли!
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Спасибо за гол в финале ЛЧ!
+26
-1
+25
Ну какая блин Барселона 😅😅😅
+9
-3
+6
Ну да, без Челси эта новость звучит, как утка
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Комана можно понять, разочаровался в Баварии когда проиграл первое чемпионство, надо дальше генерировать трофеи:))
Поэтому перейдет либо в ПСЖ, либо в Ман сити)
+4
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Домой 💪🇨🇵
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Коман молодец!
Во время понял, что его "Чемпионский дар" не в силах ничего противопоставить "Проклятию Кейна".
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Обмен на Стерлинга
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Комментарий удален модератором
Вот это поворот. В Ювентусе просторно на флангах.
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МС - нет там интереса. Куда его?
Псж - он француз, могут и купить
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Он знал что с Кейном ничего не выиграет 😂
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Тут только в Саудовскую Аравию
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Зачем указывать Барселону во всех возможных серьёзных трансферах, если они не могут никого зарегестрировать???
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